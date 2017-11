ევროკომისია, რამდენიმე სფეროს ასახელებს, სადაც საქართველომ პროგრესს მიაღწია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => angarishi [2] => evrokomisia [3] => inteleqtualuri-sakutreba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186230 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => angarishi [2] => evrokomisia [3] => inteleqtualuri-sakutreba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186230 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 289 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => angarishi [2] => evrokomisia [3] => inteleqtualuri-sakutreba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => angarishi [2] => evrokomisia [3] => inteleqtualuri-sakutreba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186230) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2927,4713,21112,289) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186235 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-10 17:31:50 [post_date_gmt] => 2017-11-10 13:31:50 [post_content] => ევროკომისიამ საქართველოს ენერგოსექტორში ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების ანგარიში გამოაქვეყნა. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, აღნიშნულ დოკუმენტში ცალკე პუნქტად განხილულია ენერგეტიკის მიმართულება. კერძოდ, ანგარიშში ყურადღება გამახვილებულია "ენერგეტიკულ გაერთიანებაში" საქართველოს გაწევრიანებაზე. აღნიშნულ ფაქტს ევროკავშირი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს, რადგან საქართველომ დაადასტურა მისი მისწრაფება გამხდარიყო ევროპული ენერგეტიკული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი. სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს ენერგოსექტორში ელექტროენერგეტიკის, გაზის, ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიების ათვისების ხელშეწყობის მიმართულებით ვალდებულებების შესრულებისათვის აქტიური სამზადისია. მუშავდება ენერგეტიკული ბაზრის მოდელი, ენერგეტიკის შესახებ კანონპროექტი, მიმდინარეობს ენერგოეფექტურობის შესახებ ევროკავშირის დირექტივების გათვალისწინებით მომზადებული პირველი ეროვნული ენერგოეფექტურობის სამ წლიანი (2018-2020) სამოქმედო გეგმის პროექტის დამტკიცების პროცედურები, რომელიც წლის ბოლომდე დასრულდება. გარდა ამისა, მიმდინარეობს მუშაობა კანონპროექტზე, რომელიც ეხება შენობებში ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობას. სახელმწიფო მუშაობს ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების მარაგების შექმნის მოდელებზე და შესაბამის კანონმდებლობაზე. აღნიშნულ პროცესებში აქტიურად არიან ჩართულები ევროპელი პარტიონრები, ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროგრამა - EU4Energy Governance და "ენერგეტიკული გაერთიანების" სამდივნო ასევე, აქტიურ როლს თამაშობენ სხვა დონორი ორგანიზაციებიც. „ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ კომპეტენტურ ორგანიზაციებთან და გარკვეული შედეგები უკვე სახეზეა. ანგარიშით დასტურდება, რომ ჩვენს მიერ არჩეული გზა "ასოცირების ხელშეკრულებით" ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების თვალსაზრისით, წარმატებულია. უკვე შემუშავებულია ელექტროენერგეტიკისა და გაზის კანონის პროექტი და მიმდინარეობს მისი განხილვა სამინისტროსა და სახელმწიფო კომპანიებში. შემდეგ ეტაპზე იგეგმება კანონის განხილვაში კერძო სექტორის ჩართვა და საჯარო განხილვების მოწყობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების, ასევე ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით. კანონპროექტით დაგეგმილია ელექტროენერგიის ახალი ბაზრის მოდელის დანერგვა 2019 წლის იანვრიდან ტესტირების რეჟიმში ხოლო მისი სრულად დანერგვა 2020 წლამდე განხორციელდება“, - განაცხადა ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ გიორგი ჩიქოვანმა. სამინისტროს ინფორმაციით, ევროკომისიის ანგარიშში ხაზგასმულია ასევე ენერგოეფექტურობის შესახებ პოლიტიკური ჩარჩოს გაძლიერების მნიშვნელობაზე. ანგარიშში მოხვდა ქარის პირველი ელექტროსადგური „ქართლის“ პროექტი, რაც ჩვენი ენერგეტიკისათვის ამ სადგურის მნიშვნელობას კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს და ევროკავშირი მას განახლებადი ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაციად მიიჩნევს. ასევე, ხაზგასმულია ქვეყნის ძალისხმევა ჰიდროპროექტების განხორციელების ხელშეწყობისა და ელექტროენერგიით საბითუმო ვაჭრობისა და ექსპორტის გაძლიერების მიზნით გადამცემი ქსელის გაძლიერების მიმართულებით. უწყების ცნობით, ანგარიშში საუბარია ასევე, "სამხრეთ გაზის დერეფანზე" და მის ფარგლებში "სამხრეთ კავკასიური მილსადენის" გაფართოების სამუშაოებზე, რომელიც დასასრულს უახლოვდება. ევროკომისია კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს და ადასტურებს, რომ საქართველო საიმედო სატრანზიტო ქვეყანა და პარტნიორია და შესწევს უნარი შეასრულოს ენერგეტიკული ხიდის ფუნქცია აღმოსავლეთით მიმწოდებელ და დასავლეთით მოხმარების ბაზრებს შორის. [post_title] => ევროკომისია: საქართველო საიმედო სატრანზიტო ქვეყანაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrokomisia-saqartvelo-saimedo-satranzito-qveyanaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 17:32:34 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 13:32:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186235 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 186227 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-10 17:23:39 [post_date_gmt] => 2017-11-10 13:23:39 [post_content] => ევროკომისიის 2017 წლის ანგარიშში დადებითადაა შეფასებული ის სამუშაო, რომელსაც საქართველო ასრულებს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცით განსაზღვრულ ვადებში. ანგარიშში ხაზგასმულია რამდენიმე მიმართულება, რომელშიც საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ანგარიშში ნათქვამია, რომ ციფრული ეკონომიკისა და საზოგადოების კუთხით საქართველოს მთავრობა განაგრძობს ევროკავშირის ერთიან ციფრულ ბაზარზე ინტეგრაციის განხორციელებას - ეკონომიკური და ბიზნესშესაძლებლობების ხელშეწყობის მიზნით. ამასთან, აღნიშნულია, რომ 2017 წლის აპრილში პარლამენტმა მიიღო კანონი „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“, რომელიც შეესაბამება ელექტრონული იდენტიფიკაციის და სანდო მომსახურებათა შესახებ (eIDAS) ევროკავშირის რეგულაციას. ევროკომისიის ანგარიშში საუბარი ასევე შეეხება კვლევების, ტექნოლოგიების განვითარებისა და ინოვაციების სფეროში მიღწეულ პროგრესს, აღნიშნულია, რომ 2016 წლის აპრილის თვეში საქართველო გახდა ევროპული პროგრამის „ჰორიზონი 2020“-ის ასოცირებული წევრი. ასოცირებული წევრის სტატუსი შესაძლებლობას აძლევს ქვეყანას ხელი მიუწვდებოდეს პროგრამის ხელშეწყობის მექანიზმებზე, რომელიც გულისხმობს წინასწარი შეფასებას და ორმხრივი სწავლების დავალებებს. [post_title] => ევროკომისია საქართველოში ციფრული ეკონომიკის განვითარებას აფასებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrokomisia-saqartveloshi-cifruli-ekonomikis-ganvitarebas-afasebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 17:23:39 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 13:23:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186227 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 186185 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-10 15:45:54 [post_date_gmt] => 2017-11-10 11:45:54 [post_content] => ევროკავშირი საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია და მაჩვენებლები ამ ტენდენციის გაგრძელებაზე მიუთითებს, - ამის შესახებ ევროკომისიის ანგარიშშია ნათქვამი, სადაც შეფასებულია სავაჭრო ურთიერთობების დინამიკა და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დოკუმენტში დადებითად არის შეფასებული საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტის (DCFTA) ჩათვლით. საუბარია განახლებულ 2017-2020 წლების ასოცირების დღის წესრიგზე, რომელიც ნოემბრის თვეში უნდა იქნას მიღებული. „ევროკავშირის ტექნიკურ რეგულაციებსა და სტანდარტებთან პროგრესული დაახლოების შედეგად, საქართველომ შეძლო სულ უფრო და უფრო გაეზარდა მისი მონაწილეობა საერთაშორისო წარმოების ჯაჭვში. 2016 წელს, ევროკავშირი საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი იყო, მთლიანი ვაჭრობის 30%-იანი წილით (მთლიანი ექსპორტის 27%-იანი და იმპორტის 31%-იანი წილით). 2017 წლის წინასწარი მონაცემები ამ ტენდენციის გაგრძელებაზე მიუთითებს. ამ კონტექსტში, მნიშვნელოვანი ეტაპები იყო საქართველოს დაშვება ადგილწარმოშობის წესების შესახებ პან-ევრო-ხმელთაშუაზღვის კონვენციაზე, ისევე როგორც ევროკავშირის ბაზრის გახსნა საქართველოდან ახალი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებისთვის, როგორიცაა თევზი“, - ნათქვამია ანგარიშში. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირი მომავალშიც გააგრძელებს საქართველოს რეფორმების გეგმის განხორციელების მხარდაჭერას, მათ შორის, ფინანსური რესურსებით იმისათვის რომ მოხდეს შეთახმებით განსაზღვრული სარგებლის მაქსიმალური გაზრდა. ანგარიშში დადებითად არის შეფასებული საქართველოს ეკონომიკური გარემო და აღნიშნულია, რომ მიუხედავად ნეგატიური გარე ფაქტორებისა, მაკროეკონომიკური კლიმატი საქართველოში მდგრადი აღმოჩნდა. დოკუმენტში ხაზგასმულია, ასევე, რომ საქართველო კვლავ მოწინავე პოზიციებზეა საერთაშორისო რეიტინგებში ბიზნეს-გარემოს თვალსაზრისით, რომელიც ხელისუფლების მიერ გატარებული მთელი რიგი რეფორმების შედეგია. დოკუმენტში ასევე საუბარია სწრაფად მზარდ პროგრესზე ტურიზმის სფეროში და აღნიშნულია, რომ საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების რიცხვმა 2017 წელს რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. ანგარიშის თანახმად, მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის, სახელმწიფო შესყიდვების, საბაჟო, ინტელექტუალური საკუთრების, სანიტარიულ და ფიტოსანიტარიულ სფეროებში. ანგარიშში ხაზგასმულია საქართველოს მიერ ჯანდაცვის სფეროში გატარებული რეფორმებიც. ასოცირების შეთანხმების შესრულების თაობაზე ევროკომისიის ანგარიში 2017 წლის 10 ნოემბერს გამოქვეყნდა. დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2016 წლის დეკემბრიდან 2017 წლის ბოლომდე და მასში შეფასებულია საქართველოს მიერ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში სხვადასხვა მიმართულებით განხორციელებული რეფორმების პროგრესი. [post_title] => ევროკომისია: ევროკავშირი საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrokomisia-evrokavshiri-saqartvelos-umskhvilesi-savachro-partnioria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 15:45:54 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 11:45:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186185 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 186235 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-10 17:31:50 [post_date_gmt] => 2017-11-10 13:31:50 [post_content] => ევროკომისიამ საქართველოს ენერგოსექტორში ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების ანგარიში გამოაქვეყნა. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, აღნიშნულ დოკუმენტში ცალკე პუნქტად განხილულია ენერგეტიკის მიმართულება. კერძოდ, ანგარიშში ყურადღება გამახვილებულია "ენერგეტიკულ გაერთიანებაში" საქართველოს გაწევრიანებაზე. აღნიშნულ ფაქტს ევროკავშირი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს, რადგან საქართველომ დაადასტურა მისი მისწრაფება გამხდარიყო ევროპული ენერგეტიკული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი. სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს ენერგოსექტორში ელექტროენერგეტიკის, გაზის, ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიების ათვისების ხელშეწყობის მიმართულებით ვალდებულებების შესრულებისათვის აქტიური სამზადისია. მუშავდება ენერგეტიკული ბაზრის მოდელი, ენერგეტიკის შესახებ კანონპროექტი, მიმდინარეობს ენერგოეფექტურობის შესახებ ევროკავშირის დირექტივების გათვალისწინებით მომზადებული პირველი ეროვნული ენერგოეფექტურობის სამ წლიანი (2018-2020) სამოქმედო გეგმის პროექტის დამტკიცების პროცედურები, რომელიც წლის ბოლომდე დასრულდება. გარდა ამისა, მიმდინარეობს მუშაობა კანონპროექტზე, რომელიც ეხება შენობებში ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობას. სახელმწიფო მუშაობს ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების მარაგების შექმნის მოდელებზე და შესაბამის კანონმდებლობაზე. აღნიშნულ პროცესებში აქტიურად არიან ჩართულები ევროპელი პარტიონრები, ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროგრამა - EU4Energy Governance და "ენერგეტიკული გაერთიანების" სამდივნო ასევე, აქტიურ როლს თამაშობენ სხვა დონორი ორგანიზაციებიც. „ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ კომპეტენტურ ორგანიზაციებთან და გარკვეული შედეგები უკვე სახეზეა. ანგარიშით დასტურდება, რომ ჩვენს მიერ არჩეული გზა "ასოცირების ხელშეკრულებით" ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების თვალსაზრისით, წარმატებულია. უკვე შემუშავებულია ელექტროენერგეტიკისა და გაზის კანონის პროექტი და მიმდინარეობს მისი განხილვა სამინისტროსა და სახელმწიფო კომპანიებში. შემდეგ ეტაპზე იგეგმება კანონის განხილვაში კერძო სექტორის ჩართვა და საჯარო განხილვების მოწყობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების, ასევე ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით. კანონპროექტით დაგეგმილია ელექტროენერგიის ახალი ბაზრის მოდელის დანერგვა 2019 წლის იანვრიდან ტესტირების რეჟიმში ხოლო მისი სრულად დანერგვა 2020 წლამდე განხორციელდება“, - განაცხადა ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ გიორგი ჩიქოვანმა. სამინისტროს ინფორმაციით, ევროკომისიის ანგარიშში ხაზგასმულია ასევე ენერგოეფექტურობის შესახებ პოლიტიკური ჩარჩოს გაძლიერების მნიშვნელობაზე. ანგარიშში მოხვდა ქარის პირველი ელექტროსადგური „ქართლის“ პროექტი, რაც ჩვენი ენერგეტიკისათვის ამ სადგურის მნიშვნელობას კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს და ევროკავშირი მას განახლებადი ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაციად მიიჩნევს. ასევე, ხაზგასმულია ქვეყნის ძალისხმევა ჰიდროპროექტების განხორციელების ხელშეწყობისა და ელექტროენერგიით საბითუმო ვაჭრობისა და ექსპორტის გაძლიერების მიზნით გადამცემი ქსელის გაძლიერების მიმართულებით. უწყების ცნობით, ანგარიშში საუბარია ასევე, "სამხრეთ გაზის დერეფანზე" და მის ფარგლებში "სამხრეთ კავკასიური მილსადენის" გაფართოების სამუშაოებზე, რომელიც დასასრულს უახლოვდება. ევროკომისია კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს და ადასტურებს, რომ საქართველო საიმედო სატრანზიტო ქვეყანა და პარტნიორია და შესწევს უნარი შეასრულოს ენერგეტიკული ხიდის ფუნქცია აღმოსავლეთით მიმწოდებელ და დასავლეთით მოხმარების ბაზრებს შორის. [post_title] => ევროკომისია: საქართველო საიმედო სატრანზიტო ქვეყანაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrokomisia-saqartvelo-saimedo-satranzito-qveyanaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 17:32:34 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 13:32:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186235 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 341 [max_num_pages] => 114 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0ece98a849425798026e2d8d885118ef [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )