ევრონიუსი ბათუმს ვრცელ რეპორტაჟს უძღვნის (+ვიდეო)

ბათუმისთვის 10 ელექტროავტობუსს შეიძენენ ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობა იწყება

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ბათუმის შემოვლითი გზის 13 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობას იწყებს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და მშენებლობის ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას შორის ხელშეკრულება გაფორმდა. ხელშეკრულებას საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ ალექსანდრე თევდორაძემ და თურქული სამშენებლო კომპანიის (ერთობლივი საწარმო) POLAT YOL & MAPA-ის წარმომადგენელმა ემრე პოლატმა მოაწერეს ხელი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, პროექტის ფარგლებში აშენდება 2 ზოლიანი ასფალტის გზა, 19 სახიდე გადასასვლელი, 4 სატრანსპორტო კვანძი, 5 გვირაბი და 57 წყალგამტარი მილი. ახალი შემოვლითი გზა გაივლის: მახინჯაურს, განთიადს, კაპრეშუმს, სალიბაურს, ფერიას, მახვილაურსა და ხელვაჩაურს. „ამჟამად არსებული გზა გადის ტურისტულ და საცხოვრებელ ზონაში, რაც ართულებს საერთაშორისო სატრანზიტო ტრანსპორტის მიმოსვლას. პროექტის განხორციელების შედეგად, ბათუმის შემოვლითი გზა (ქობულეთის შემოვლით გზასთან ერთად) სრულად განტვირთავს მოძრაობას აჭარის საკურორტო ზონაში, რაც ხელს შეუწყობს სატრანზიტო ტვირთბრუნვის გაზრდას", - ნათქვამია განცხადებაში. პროექტი ფინანსდება აზიის განვითარების ბანკისა (ADB) და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკთან (AIIB) გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში. ხელშეკრულების ღირებულება 329 630 734 ლარია. სამშენებლო სამუშაოების ვადა 2017-2020 წლებია. (ევროპის მოედანი). ✔საზღვაო თემატიკის დეკორაციით მორთული ჯიხურებისგან მოწყობილი გამოფენა - გაყიდვა. ✔ქალაქ ბათუმის მერიის გამწვანების სამსახურის მიერ მოწყობილი „მწვანე კუთხე“. ✔სარკის ინსტალაცია. ✔ძველი ბათუმის ისტორიის გაცოცხლება, ძველი ბათუმის ფოტოგამოფენა და პერფორმანსი პლატონ გიგინეიშვილის სახლის წინ. ✔თანამედროვე STREET ART - ის ინსტალაცია. ✔თოჯინების თეატრის წარმოდგენები. ✔ვეშაპის ინსტალაცია - შადრევანი. ✔სახალისო ფოტოსტენდები. ✔საბავშვო გასართობი აქტივობები: ქვიშის მოედანი და სახალისო თამაშები. ✔გაეროს ბავშვთა ფონდის ანტი-სტიგმა კამპანია „დაინახე ყველაფერი“. ✔საბავშვო საქანელები. ✔"წიგნები ბათუმში", „ბიბლუსი“ - გამოფენა - გაყიდვა. ✔ხელოვანთა ნამუშევრების გამოფენა „წრე". ✔18:00 სთ - ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიულ ანსამბლ "ბათუმის" ვარსკვლავის გახსნა და საპატიო ბათუმელების დაჯილდოება - ბათუმის საზაფხულო თეატრში. ✔21:00 სთ - ბათუმის ჯაზ ბიგბენდის კონცერტი ევროპის მოედანზე. 3 სექტემბერი ------------------------------------------------------------------------- ✔ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა (ევროპის მოედნის მიმდებარე ტერიტორია). ✔ფოტო სტენდები და მოცულობითი ასოებით აწყობილი ბათუმის ინსტალაცია (ევროპის მოედანი). ✔საზღვაო თემატიკის დეკორაციით მორთული ჯიხურებისგან მოწყობილი გამოფენა - გაყიდვა. ✔ქალაქ ბათუმის მერიის გამწვანების სამსახურის მიერ მოწყობილი „მწვანე კუთხე“. ✔სარკის ინსტალაცია. ✔ძველი ბათუმის ისტორიის გაცოცხლება, ძველი ბათუმის ფოტოგამოფენა და პერფორმანსი პლატონ გიგინეიშვილის სახლის წინ. ✔თანამედროვე STREET ART -ის ინსტალაცია. ✔თოჯინების თეატრის წარმოდგენები. ✔ვეშაპის ინსტალაცია - შადრევანი. ✔სახალისო ფოტოსტენდები. ✔საბავშვო გასართობი აქტივობები: ქვიშის მოედანი და სახალისო თამაშები. ✔გაეროს ბავშვთა ფონდის ანტი-სტიგმა კამპანია „დაინახე ყველაფერი“. ✔საბავშვო საქანელები. ✔"წიგნები ბათუმში", „ბიბლუსი“ - გამოფენა - გაყიდვა. ✔ხელოვანთა ნამუშევრების გამოფენა „წრე“. ✔13 : 00 - 17 :00 სთ - საბავშვო სტუდიების კონცერტები ევროპის მოედანზე ✔21 : 00 სთ - გალა კონცერტი ევროპის მოედანზე მონაწილეობენ: ჯგუფი „ურსა“, ნოდიკო ტატიშვილი, სალომე ბაკურაძე, დათუნა მგელაძე, თამთა ჭელიძე, ნიკო ბერიძე, ზვიად ბოლქვაძე, სოფო ხალვაში, ჯგუფი „რეზო და ბავშვები“, ბორის შხიანი, ალეკო ბერძენიშვილი, დავით ფორჩხიძე - ერთობლივი პროექტი. ქოლგების ნაცვლად გირლანდები: ბათუმობა 2-3 სექტემბერს გაიმართება 