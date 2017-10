Facebook-ს მეორე “ნიუსფიდი” დაემატა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => akhali-niusfidi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177664 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => akhali-niusfidi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177664 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 736 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => akhali-niusfidi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => akhali-niusfidi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177664) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20468,736) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171052 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-05 17:21:04 [post_date_gmt] => 2017-10-05 13:21:04 [post_content] => „ფეისბუქმა“ ყოველთვის იცის, შეყვარებული ხართ თუ არა. ექსპერტთა საერთაშორისო ჯგუფი სიყვარულისა და სოც-ქსელის კავშირით დაინტერესდა და დაადგინა, რომ ხელოვნურ ინტელექტს რომანტიკული ურთიერთობების წინასწარმეტყველება ფსიქოლოგზე უკეთ შეუძლია. ბევრი ადამიანი თავისი ურთიერთობის გასაჯაროებისგან თავს იკავებს, თუმცა „ფეისბუქმს“ მსგავსი რამ არასდროს გამოეპარება. ხელოვნური ინტელექტი ადვილად ხვდება, თუ როდის წარმოიქმნება ორ ადამიანს შორის რაღაც მეტი ვიდრე უბრალო მეგობრობა და ამ ურთიერთობას ისიც ხელს უწყობს. მაგალითად, თუკი თქვენ ერთი კონკრეტული მომხმარებლით ხართ დაინტერესებული, ის თქვენს კედელზე სხვებზე ხშირად გამოჩნდება. ჩატში კი ყოველთვის ლიდერ პოზიციაზე იქნება. საიტი მისი დაბადების დღის დაგეგმვასაც შემოგთავაზებთ და საერთო მოგონებებსაც ხშირად გაგახსენებთ ხოლმე. რუსეთი ქვეყანაში Facebook-ის დაბლოკვით იმუქრება

ფეისბუქი, რომელსაც მსოფლიო პოპულაციის მეოთხედი თვეში ერთხელ მაინც იყენებს, შესაძლოა რუსეთში დაიბლოკოს. ინფორმაციას ამის შესახებ ინტერფაქსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, თუ კი ფეისბუქი პირადი ინფორმაციის შენახვის კანონს არ შეასრულებს , ის ფედერაციის ტერიტორიაზე დაიბლოკება. განცხადება ამის შესახებ რუსეთის ფედერაციის როსპოტრებნადზორის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე ჟაროვმა გააკეთა. "კანონი ყველასათვის სავალდებულოა, ჩვენ ყველა შემთხვევაში მივაღწევთ იმას, რომ კანონი აღსრულდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპანია შეწყვეტს ჩვენს ტერიტორიაზე ფუნქციონირებას,როგორც ეს ლინკდინის შემთხვევაში მოხდა, გამონაკლისი არ დაიშვება"- განაცხადა ჟაროვმა პორტალის კანონის მიხედვით, რუსეთის მოქალაქეებზე შეგროვილი პირადი ინფორმაცია, ქვეყნის ტერიტორიის ფარგლებში უნდა რჩებოდეს. უწყება Facebook-ისგან რუსეთის 242 კანონის დაცვას მოითხოვს. ამისათვის კომპანიას კონკრეტული ვადაც მისცეს. ფეისბუქი 13 წლის წინ შეიქმნა. 2012 წელს მას ყოველთვიურად მილიარდი მომხმარებელი ჰყავდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 5 წელიწადში ეს რაოდენობა გაორმაგდა. მექსიკაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად facebook-ი დაზარალებულებს 1 მლნ დოლარს გადაურიცხავს

„მექსიკაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად სოციალური ქსელი facebook-ი წითელი ჯვრის მექსიკის განყოფილებას 1 მილიონ დოლარს გადაურიცხავს," - ამის შესახებ სოციალური ქსელის დამფუძნებელმა, მარკ ცუკერბერგმა, განაცხადა. „ადგილზე ჰუმანიტარული დახმარების გაცემის დასახმარებლად „ფეისბუქი" წითელი ჯვრის მექსიკის განყოფილებას 1 მილიონ დოლარს გადაურიცხავს," - დაწერა ცუკერბერგმა „ფეისბუქის" პირად გვერდზე. მან, ასევე, აღნიშნა, რომ „ფეისბუქი" თანამშრომლობს გაერო-ს ბავშვთა ფონდთან, რათა იმ შემოწირულობებს, რომლებიც ორგანიზაციაში სოციალური ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, არანაირი საკომისიო თანხა არ ეჭრებოდეს. ადგილობრივი გამოცემის Sol de Puebla-ს ინფორმაციით, შტატ პუებლაში ერთ-ერთი ეკლესიის ჩამონგრევის შედეგად 11 ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვი დაიღუპა. მიწისძვრის მომენტში ეკლესიაში ჩვილის ნათლობის ცერემონია მიმდინარეობდა. სამი ადამიანი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. 19 სექტემბერს მომხდარი მიწისძვრის სიმძლავრემ 7,1 მაგნიტუდა შეადგინა. ბოლო მონაცემებით, მიწისძვრის შედეგად სულ მცირე 230 ადამიანი დაიღუპა. „ფეისბუქმა" ყოველთვის იცის, შეყვარებული ხართ თუ არა

„ფეისბუქმა" ყოველთვის იცის, შეყვარებული ხართ თუ არა. ექსპერტთა საერთაშორისო ჯგუფი სიყვარულისა და სოც-ქსელის კავშირით დაინტერესდა და დაადგინა, რომ ხელოვნურ ინტელექტს რომანტიკული ურთიერთობების წინასწარმეტყველება ფსიქოლოგზე უკეთ შეუძლია. ბევრი ადამიანი თავისი ურთიერთობის გასაჯაროებისგან თავს იკავებს, თუმცა „ფეისბუქმს" მსგავსი რამ არასდროს გამოეპარება. ხელოვნური ინტელექტი ადვილად ხვდება, თუ როდის წარმოიქმნება ორ ადამიანს შორის რაღაც მეტი ვიდრე უბრალო მეგობრობა და ამ ურთიერთობას ისიც ხელს უწყობს. მაგალითად, თუკი თქვენ ერთი კონკრეტული მომხმარებლით ხართ დაინტერესებული, ის თქვენს კედელზე სხვებზე ხშირად გამოჩნდება. ჩატში კი ყოველთვის ლიდერ პოზიციაზე იქნება. საიტი მისი დაბადების დღის დაგეგმვასაც შემოგთავაზებთ და საერთო მოგონებებსაც ხშირად გაგახსენებთ ხოლმე. 