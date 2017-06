ფეხბურთი ოპერაციის დროს: ექიმები სამსახურიდან გაუშვეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chile [1] => fanebi [2] => operacia [3] => eqimebi [4] => konfederaciata-tasi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142585 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chile [1] => fanebi [2] => operacia [3] => eqimebi [4] => konfederaciata-tasi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142585 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 94 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => chile [1] => fanebi [2] => operacia [3] => eqimebi [4] => konfederaciata-tasi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => chile [1] => fanebi [2] => operacia [3] => eqimebi [4] => konfederaciata-tasi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142585) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (94,9473,355,16604,1518) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139483 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-19 11:54:59 [post_date_gmt] => 2017-06-19 07:54:59 [post_content] => კონფედერაციათა თასმა სტარტი სანკტ-პეტერბურგის ახალ სტადიონზე აიღო. გახსნის მატჩში მასპინძელმა რუსეთმა ახალ ზელანდიას 2:0 მოუგო. სხვათა შორის, ამ შეხვედრაში დებიუტი ქონდა და სრულად ითამაშა გიორგი ჯიქიამ, შესაბამისად ის საქართველოს ნაკრებში ვეღარასოდეს ვერ ითამაშებს. თუმცა ფეხბურთელის მიერ გაკეთებული არჩევანი შემდეგ ამის შანსი ისედაც თითქმის არ ყოფილა. მოგეხსენებათ, კონფედერაციათა თასი მომდევნო მუნდიალის გენერალური რეპეტიციაა ხოლმე და ორგანიზატორები ათას წვრილმანს ხვეწენ. მათ შორის არიან საზოგადოებრივი კვების ობიექტები, რუსეთში კი ბევრი ქართული რესტორანი. ყაზანში არსებული რესტორნების ქსელი "Хинкальная" გულშემატკივრებს მენიუში ახალ კერძს, მატჩაპურის თავაზობს. ახალი კერძი აჭარული ხაჭაპურის განახლებული ვერსიაა, თუმცა ტრადიციულისგან ოვალური ფორმით განსხვავდება და სიმბოლურად 11 კვერცხითაა გაფორმებული. კერძი საფეხბურთო სტადიონის და მოთამაშეების სიმბოლოა. ასევე კონფედერაციის თასის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება ფეხბურთთან დაკავშირებული ლეგენდარული ქართველების საყვარელი კერძების დაგემოვნება. ესენი გახლავთ: ზურაბ სოტკილავა - თბილისის „დინამოს“ ექს-ფეხბურთელი, დავით ყიფიანი - საბჭოთა ფეხბურთელი და მწვრთნელი, სსრკ-ს სპორტის ოსტატი (ასე რუსები წერენ) და კოტე მახარაძე - საბჭოთა სპორტული კომენტატორი. [post_title] => მატჩაპური: კონფედერაციათა თასისთვის საფეხბურთო აჭარული ხაჭაპური დაამზადეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => matchapuri-konfederaciata-tasistvis-safekhburto-acharuli-khachapuri-daamzades [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-19 11:54:59 [post_modified_gmt] => 2017-06-19 07:54:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139483 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139085 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-16 11:44:18 [post_date_gmt] => 2017-06-16 07:44:18 [post_content] => “ნიუ ჰოსპიტალსის” გუნდს ლიტველი პროფესორი საულიუს ვაიტკუსი შემოუერთდა და ენდონაზალური ქირურგიის მიმართულებას განავითარებს. როგორც ”ფორტუნას” ”ნიუ ჰოსპიტალიდან” აცნობეს, საულიუს ვაიტკუსი 22 წლის წინ ლიტვაში პირველი ქირურგი იყო, ვინც ეს მიმართულება დანერგა. “ნიუ ჰოსპიტალსში” საულიუს ვაიტკუსი პაციენტებს კონსულტაციას გაუწევს და ოპერაციებს ჩაატარებს. ოპერაციების ჩატარება შესაძლებელია როგორც ბავშვებისათვის ერთი თვის ასაკიდან, ასევე ზრდასრულთათვისაც. ”ენდონაზალური ქირურგია გულისხმობს ყელ-ყურ-ცხვირის ქირურგიას კანის გარეგანი კვეთის გარეშე, ხორცელედება სპეციალური ოპტიკური ხელსაწყოების გამოყენებით, რაც ქირურგს აძლევს კონკრეტული დაზიანებულ უბნის კარგი ვიზუალიზაციის საშუალებას; ეს მეთოდი ნაკლებტრავმულია, ხოლო შედეგები ბევრად უკეთესი, ვიდრე ტრადიციული მეთოდის გამოყენებისას”, - აცხადებენ ”ნიუ ჰოსპიტალში”. „ნიუ ჰოსპიტალსს ულტრათანამედროვე აპარატურა აქვს, რაც საშუალებას იძლევა, უახლესი მეთოდებით ჩატარდეს სხვადასხვა სიმძიმის ყელ-ყურ-ცხვირის დაავადებების მკურნალობა და ფუნქციონალური რეკონსტრუქცია. ჩვენ ვმუშაობთ ყველანაირი სირთულის პაციენტებთან, მათ შორის ონკოლოგიური და ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებთან. მოხარული ვარ, რომ “ნიუ ჰოსპიტალსს” გააჩნია ყველანაირი სირთულის ოპერაციის მაღალ დონეზე ჩატარების რესურსი; ის რისთვისაც დღეს პაციენტები სხვა ქვეყნებში მიდიან და იქ იკეთებენ ოპერაციებს, დღეს უკვე “ნიუ ჰოსპიტალსშია” შესაძლებელი“, - აღნიშნა საულიუს ვაიტკუსმა. მისივე ინფორმაციით, ენდონაზალური ენდოსკოპიური ქირურგია ყველაზე თანამედროვე და ნაკლებინვაზიურ მეთოდებს მიეკუთვნება. თანამედროვე ლაზერული ტექნოლოგიის საშუალებით უფრო მარტივი ხდება ცხვირიდან ცალკეული ოპერაციების ჩატარება. მათ შორის ადენოიდებისა თუ ტონზილების (გლანდების) ამოჭრა. [post_title] => ”ნიუ-ჰოსპიტალში” ყელ-ყურ-ცხვირის ოპერაცია ახალი მეთოდოლიგიით ჩატარდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => niu-hospitalshi-yel-yur-ckhviris-operacia-akhali-metodoligiit-chatardeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 11:44:18 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 07:44:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139085 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 135672 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-01 12:40:40 [post_date_gmt] => 2017-06-01 08:40:40 [post_content] => ჯანდაცვა ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ არის - პრაქტიკაში გვხვდება შემთხვევები, როდესაც სამედიცინო დაწესებულებები სხვადასხვა მიზეზით პაციენტებს გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაზე უარს ეუბნებიან. კანონში უცნაური ლაფსუსია რომელიც მალე აღმოიფხვრება - ექიმი ვალდებულია სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ნებისმიერ პაციენტს გაუწიოს, თუმცა სამედიცინო დაწესებულებებს ამის ვალდებულება არ აქვთ, შესაბამისად კლინიკაში მომუშავე ექიმს შეუძლია პაციენტს მომსახურებაზე უარი უთხრას და მიზეზად სამედიცინო დაწესებულება დაასახელოს. ”ექიმმა გულწასული ადამიანი ღვთის ანაბარა დატოვა” პაციენტების მიმართ გულგრილი დამოკიდებულება, თანხის უქონლობის გამო, სამედიცინო მომსახურებაზე უარის თქმა - პაციენტები და მათი ახლობლები, ”ფორტუნასთან”, საავადმყოფოებში მომხდარ არასასიამოვნო ფაქტებზე საუბრობენ. ”ბიცოლაჩემს ქუჩაში გული წაუვიდა. საავადმყოფოში მიიყვანეს. როგორც თვითონ ამბობს, ძალიან გულგრილად შეხვდნენ, ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ისიც კი უთხრა - უპატრონო ხარო. ზერელედ გასინჯეს, ჯანმრთელი ხარო - უთხრეს და სახლში გამოუშვეს” ,- ამბობს ”ფორტუნასთან” დაზარალებულის ახლობელი. თუმცა, როგორც მოგვიანებით ჩატარებულმა გამოკვლევებმა აჩვენა, პაციენტი ჯანმრთელი სულაც არ იყო და გულზე სერიოზული პრობლემები ჰქონდა. ”კარდიოლოგმა გულწასული ადამიანი ღვთის ანაბარა მიატოვა. რამდენიმე დღის მერე, მერე საავადმყოფოში მისულს უამრავი პრობლემა აღმოაჩნდა. თუკი იქამდე გულზე არაფერი სჭირდა, ორი კვირის მერე როგორ აღმოჩნდა ბევრი დაზიანება? მე რომ ჩემი კონტაქტები არ გამომეყენებინა, არ ვიცი რა იქნებოდა”, - დასძინა მან. ჯერ ფული – შემდეგ მომსახურება სამწუხაროდ, სამედიცინო დაწესებულებებში მსგავსი ფაქტები საკმაოდ ხშირია. ერთ-ერთი დაზარალებული ”ფორტუნასთან” იმ შემთხვევას იხსენებს, როცა საავადმყოფოში მისულს დახმარება იქამდე არ აღმოუჩინეს, სანამ სალაროსთან მყოფს გული არ წაუვიდა. ”საშინელი თავის ტკივილით მივედი საავადმყოფოში, სალაროსთან ძალიან დიდი რიგი იყო. ვთხოვე, ჯერ დახმარება გაეწიათ და თანხას შემდეგ გადავიხდიდი, რაზეც უარი მივიღე. რიგში მდგომმა ტკივილისგან გონება დავკარგე და დახმარება მხოლოდ ამის შემდეგ აღმომიჩინეს”,- ამბობს ”ფორტუნასთან” პაციენტი. (პაციენტებმა ინკოგნიტოდ დარჩენა ისურვეს. ავტ). სამედიცინო დაწესებულებებზე კონტროლი მკაცრდება ”ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ” კანონში ცვლილებები შედის, რომლის საფუძველზე ექიმთან ერთად სამედიცინო დაწესებულებაც ვალდებული ხდება პაციენტს დახმარება ნებისმიერ სიტუაციაში აღმოუჩინოს. წინააღმდეგობის შემთხვევაში, სამედიცინო დაწესებულებების და ექიმის პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება. ვინ გააკონტროლებს და რა ფორმით გაკონტროლდებიან სამედიცინო დაწესებულებები - უმრავლესობის წევრი რატი იონათამიშვილი აღნიშნავს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან კონსულტაციები მიმდინარეობს და დეტალები მხოლოდ კონსულტაციების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. ”დახმარებაზე უარის თქმის შემთხვევაში პაციენტს ჩივილის უფლება უნდა ჰქონდეს თუ სამედიცინო დაწესებულებების გარკვეული სიხშირით შემოწმება უნდა დაიწყოს, ჯერჯერობით არ გადაგვიწყვეტია. ზუსტად, რაც ვიცით არის ის, რომ სამედიცინო დაწესებულებები პაციენტებს დახმარებაზე უარს ვერცერთი მიზეზით ვეღარ ეტყვიან. აღნიშნული ინიციატივა კლინიკებში ბევრ ხარვეზს გამოასწორებს”, - აცხადებს ”ფორტუნასთან” უმრავლესობის წევრი რატი იონათამიშვილი ჯერჯერობით უცნობია, როდიდან შევა ძალაში ”ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ” კანონში აღნიშნული ცვლილებები. გვანცა ბზიავა [post_title] => საავადმყოფოები პაციენტებს დახმარებაზე უარს ვეღარ ეტყვიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saavadmyofoebi-pacientebs-dakhmarebaze-uars-veghar-etyvian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 12:40:40 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 08:40:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135672 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139483 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-19 11:54:59 [post_date_gmt] => 2017-06-19 07:54:59 [post_content] => კონფედერაციათა თასმა სტარტი სანკტ-პეტერბურგის ახალ სტადიონზე აიღო. გახსნის მატჩში მასპინძელმა რუსეთმა ახალ ზელანდიას 2:0 მოუგო. სხვათა შორის, ამ შეხვედრაში დებიუტი ქონდა და სრულად ითამაშა გიორგი ჯიქიამ, შესაბამისად ის საქართველოს ნაკრებში ვეღარასოდეს ვერ ითამაშებს. თუმცა ფეხბურთელის მიერ გაკეთებული არჩევანი შემდეგ ამის შანსი ისედაც თითქმის არ ყოფილა. მოგეხსენებათ, კონფედერაციათა თასი მომდევნო მუნდიალის გენერალური რეპეტიციაა ხოლმე და ორგანიზატორები ათას წვრილმანს ხვეწენ. მათ შორის არიან საზოგადოებრივი კვების ობიექტები, რუსეთში კი ბევრი ქართული რესტორანი. ყაზანში არსებული რესტორნების ქსელი "Хинкальная" გულშემატკივრებს მენიუში ახალ კერძს, მატჩაპურის თავაზობს. ახალი კერძი აჭარული ხაჭაპურის განახლებული ვერსიაა, თუმცა ტრადიციულისგან ოვალური ფორმით განსხვავდება და სიმბოლურად 11 კვერცხითაა გაფორმებული. კერძი საფეხბურთო სტადიონის და მოთამაშეების სიმბოლოა. ასევე კონფედერაციის თასის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება ფეხბურთთან დაკავშირებული ლეგენდარული ქართველების საყვარელი კერძების დაგემოვნება. ესენი გახლავთ: ზურაბ სოტკილავა - თბილისის „დინამოს“ ექს-ფეხბურთელი, დავით ყიფიანი - საბჭოთა ფეხბურთელი და მწვრთნელი, სსრკ-ს სპორტის ოსტატი (ასე რუსები წერენ) და კოტე მახარაძე - საბჭოთა სპორტული კომენტატორი. [post_title] => მატჩაპური: კონფედერაციათა თასისთვის საფეხბურთო აჭარული ხაჭაპური დაამზადეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => matchapuri-konfederaciata-tasistvis-safekhburto-acharuli-khachapuri-daamzades [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-19 11:54:59 [post_modified_gmt] => 2017-06-19 07:54:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139483 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 53 [max_num_pages] => 18 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c4d70ac14e0ddb342c094b12deddf46d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )