ფინალში ჭიდაობა ქართველების საქმეა: მედლები ალმათიდან

[gallery columns="4" link="file" ids="169618,169619,169620,169621"] რატომ არ იყო სტადიონი სავსე უკვე მერამდენე შემთხვევაა, როდესაც „დინამოს“ სტადიონზე შეღწევა პრობლემებთანაა დაკავშირებული. განა ასეთი რთულია წელიწადში რამდენჯერმე მატჩის სათანადო დონეზე ორგანიზება. რა მოხდა და, ამჯერად ტექნიკური ხარვეზი იყო და შესასვლელი კარი გაიჭედა. ხალხი საათზე მეტხანს იდგა გარეთ და ტრიბუნებამდე ვერ მიაღწია. სისტემამ დააღალატა და შესაბამისად ეს მხოლოდ ერთ და ორ შესასვლელს არ შეხებია. უშუალოდ მატჩის დაწყების წინ, რაღაც მომენტში ჭყლეტვაც კი შეიქმნა, უკმაყოფილო გულშემატკივარი ორგანიზატორების მისვლას ითხოვდა და ბუნებრივია არც უწმაწურ რეპლიკებს იშურებდნენ. იყო კარის შემტვრევის მცდელობაც. პოლიცია კი მშვიდად იდგა და ამბობდა, რომ მათი კომპეტენცია არ იყო. ასე ბოლოს 1992-ში ვიდექი პურის რიგში; დაიხოცნენ ბავშვები; საღოლ, საღოლ!.. ბარენ ჩემპიონთა ლიგაც თქვენ ჩაატარეთ! აი ასეთი შეძახილები იყო უკმაყოფილო ქომაგების მხრიდან, რომლებიც ძალიან დიდი დაგვიანებით შევიდნენ თამაშის საყურებლად. და მართლა, რა გახდა სტადიონზე ხალხის შეშვება-გამოშვება ამ ქვეყანაში. მუდმივად და გაუთავებლად ასე ხდება... [gallery columns="4" link="file" ids="169624,169625,169626,169627"] ისევ ფეხბურთი და მატჩი 1:0 ლუკა ტონი 1:1 იაშვილი 2:1 სალგადო - ახლაც ისე თამაშობდა როგორც ერთ დროს „რეალში“, არ უნდა გაეშვათ... 3:1 რივალდო - გრამი არ ქონია მომატებული... 4:1 ტონი 4:2 კაფუ 4:3 კურანი 5:3 ტოტი - ისე დაარტყა რას მიდიოდა ფეხბურთიდან... 5:4 დემეტრაძე 5:5 შევჩენკო - გილოცავთ შევა დაბდღეს... 6:5 დელვეკიო - მაინც მოაგებინა მსოფლიო ნაკრებს! რა კარგია კარგი ფეხბურთი!.. [post_title] => ნახე ვარსკვლავი ჩამოვარდა: მსოფლიო ვარსკვლავებმა ბორჯომისთვის თბილისში ითამაშეს [post_title] => კრიშტიანოს ისევ ახალი ავტომობილი ჰყავს (ვიდეო)

კრიშტიანო რონალდომ ინსტაგრამზე თავისი ახალი ავტომობილის ფოტო და ვიდეო განათავსა. ამჯერად ფეხბურთის ვარსკვლავმა ჰიპერქარი BugattiChiron შეიძინა. ასეთი ავტომობილი თითქმის 2 მილიონი ევრო ღირს და სულ ასეთი მსოფლიოში 500 ერთეული არსებობს. ავტომობილის ძრავის სიმძლავრე 1500 ცხენის ძალაა, მაქსიმალური სიჩქარე - 420 კილომეტრ/საათია. ნულიდან ას კილომეტრს კი ავტომობილი 2,5 წამში ავითარებს. ინსტაგრამზე კრიშტიანო თავის ავტომობილს „მხეცს" უწოდებს. https://www.youtube.com/watch?v=eKjAeweNIvM თუ გახსოვთ, თვის დასაწყისში ფეხბურთელმა სოციალურ ქსელში თავისი სხვა ახალი ავტომობილი გამოაჩინა - ბორდოსფერი Ferrari F12 TDF. ის სულ რაღაც 350 000 ფუნტი ღირს, რაც ახალი ავტომობილის ღირებულებასთან შედარებით უბრალოდ სასაცილოდ ჩანს. [gallery columns="4" link="file" ids="169618,169619,169620,169621"] რატომ არ იყო სტადიონი სავსე უკვე მერამდენე შემთხვევაა, როდესაც „დინამოს“ სტადიონზე შეღწევა პრობლემებთანაა დაკავშირებული. განა ასეთი რთულია წელიწადში რამდენჯერმე მატჩის სათანადო დონეზე ორგანიზება. რა მოხდა და, ამჯერად ტექნიკური ხარვეზი იყო და შესასვლელი კარი გაიჭედა. ხალხი საათზე მეტხანს იდგა გარეთ და ტრიბუნებამდე ვერ მიაღწია. სისტემამ დააღალატა და შესაბამისად ეს მხოლოდ ერთ და ორ შესასვლელს არ შეხებია. უშუალოდ მატჩის დაწყების წინ, რაღაც მომენტში ჭყლეტვაც კი შეიქმნა, უკმაყოფილო გულშემატკივარი ორგანიზატორების მისვლას ითხოვდა და ბუნებრივია არც უწმაწურ რეპლიკებს იშურებდნენ. იყო კარის შემტვრევის მცდელობაც. პოლიცია კი მშვიდად იდგა და ამბობდა, რომ მათი კომპეტენცია არ იყო. ასე ბოლოს 1992-ში ვიდექი პურის რიგში; დაიხოცნენ ბავშვები; საღოლ, საღოლ!.. ბარენ ჩემპიონთა ლიგაც თქვენ ჩაატარეთ! აი ასეთი შეძახილები იყო უკმაყოფილო ქომაგების მხრიდან, რომლებიც ძალიან დიდი დაგვიანებით შევიდნენ თამაშის საყურებლად. და მართლა, რა გახდა სტადიონზე ხალხის შეშვება-გამოშვება ამ ქვეყანაში. მუდმივად და გაუთავებლად ასე ხდება... [gallery columns="4" link="file" ids="169624,169625,169626,169627"] ისევ ფეხბურთი და მატჩი 1:0 ლუკა ტონი 1:1 იაშვილი 2:1 სალგადო - ახლაც ისე თამაშობდა როგორც ერთ დროს „რეალში“, არ უნდა გაეშვათ... 3:1 რივალდო - გრამი არ ქონია მომატებული... 4:1 ტონი 4:2 კაფუ 4:3 კურანი 5:3 ტოტი - ისე დაარტყა რას მიდიოდა ფეხბურთიდან... 5:4 დემეტრაძე 5:5 შევჩენკო - გილოცავთ შევა დაბდღეს... 6:5 დელვეკიო - მაინც მოაგებინა მსოფლიო ნაკრებს! რა კარგია კარგი ფეხბურთი!.. 