გარემოს სააგენტო: 25-26 ნოემბრის ყინვები აჭარაში ციტრუსს დააზიანებს

აჭარაში გიდები ბათუმის ტურის მიმართულებით ტრენინგებს გადიან. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ინფორმაციით, დეპარტამენტში 22 მოქმედ გიდს ტრენინგ-კურსი ბათუმის ტურისტული მარშრუტის მიმართულებით უტარდება. თეორიული ლექციებისას განსაკუთრებული ყურადღება ბათუმის ისტორიას, ქალაქის ძველ და ახალ არქიტექტურას, აჭარის ეთნოგრაფიას, აჭარის ისტორიას, ფსიქოლოგიას და გიდის ხელოვნებას ეთმობა. სალექციო კურსი ასევე მოიცავს პრაქტიკული ტურების დაგეგმვას გონიო-აფსაროსის ციხესა და ქალაქ ბათუმში. „აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი მუდმივად ზრუნავს რეგიონში დამწყები და მოქმედი გიდების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. ამ მიზნით დეპარტამენტში 78 გიდი მთიანი აჭარის 4 ტურისტული მარშრუტისა და ბათუმის ტურის მიმართულებით გადამზადდა. წლის ბოლოსთვის კი მათი რაოდენობა 100-მდე გაიზრდება. წელსვე, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი გიდებს, რომლებმაც ხარისხის ნიშნის მისაღები გამოცდები წარმატებით ჩააბარეს „რეკომედებულია ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ" კვალიფიკაციის ნიშანს მიანიჭებს", - ნათქვამია ინფორმაციაში. TCF GEORGIA გეგმავს 4 000 ათას ტონა არასტანდარტული მანდარინის მიღებას, რომლისგანაც დაამზადებს კონცენტრირებულ წვენს, რომელიც მოხმარდება ადგილობრივ ბაზრებს, ასევე ექსპორტირებული იქნება რუსეთის, უკრაინის და ყაზახეთის ქვეყნებში”, - განმარტავენ აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციაში. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მოწვევით რეგიონს აზერბაიჯანული ტურისტული კომპანიების მენეჯერები სტუმრობენ. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ინფოტურის მონაწილეები 4 დღის განმავლობაში რეგიონის სასტუმრო ინფრასტრუქტურას, ტურისტულ და კულტურულ ღირსშესანიშნაობებს ეცნობიან. ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებთან თანამშრომლობის მიზნით, სტუმრებისთვის სასტუმრო "ინტურისტში" პირისპირ შეხვედრები გაიმართა, სადაც ერთობლივი ტურისტული პაკეტების შემუშავების საკითხები განიხილეს. შეხვედრების დაწყებამდე კი მათ რეგიონის ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ პრეზენტაცია ჩაუტარდათ. დღეს, აზერბაიჯანელი სტუმრები უკვე ბათუმის ბოტანიკურ ბაღსა და გიონიო-აფსაროსის ციხე-მუზეუმს ეწვევიან. ისინი რეგიონს ხვალ დატოვებენ. აზერბაიჯანი აჭარაში შემოსული ვიზიტორების მხრივ მეორე ადგილზეა. 2017 წლის, 10 თვის მონაცემებით, აჭარას აზერბაიჯანიდან 137 304 ვიზიტორი სტუმრობდა, რაც 42%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს. 