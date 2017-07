GEM FEST-მა გახსნის პირველივე დღეებში 10 ათასზე მეტ ვიზიტორს უმასპინძლა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anaklia [1] => gem-fest [2] => ganmukhuri [3] => jem-festi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146871 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anaklia [1] => gem-fest [2] => ganmukhuri [3] => jem-festi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146871 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] ხოლო ვიპ მულტიპასი, რომელშიც სხვადასხვა სპეციალური სერვისი შედის 2000 ლარამდე აღწევს. შესაძლებელია ერთკვირიანი ( 280 ლ) და ერთთვიანი(500 ლ) მულტიპასის შეძენაც. ბილეთების ყიდვის შემდეგ, Gemfest–ის სტუმრებს სჭირდებათ საცხოვრებელი... კემპინგი [caption id="attachment_144931" align="alignright" width="300"] "ციტრუსი" – კემპინგის ზონა ფესტივალთან ახლოს[/caption] სპეციალურად ფესტივალისთვის, მთავარი სცენის მიმდებარედ, გამწვანებულ ზოლში, კემპინგის ადგილი მოეწყო. წინა ფესტივალისგან განსხვავებით, წელს ტერიტორიაზე საკუთარი კარვით შესვლა აკრძალულია. კემპინგზე ორგანიზატორების მიერ მოწყობილი კარვები დაგხვდებათ, ბალიშით, რეზინის ჭილობით და საბნით – ამ კარვის დაქირავება 50 ლარი დაგიჯდებათ (ერთი კაცი ერთი ღამით) ასევე შესაძლებელია კარვების ქალაქ „ციტრუსში" განთავსება, რომელიც ფესტივალის ტერიტორიიდან 15 წუთის სავალზეა. აქ კარვებში ღამის გათევის ფასი 20 ლარიდან იწყება. ბინები და სასტუმროები იაფად ბინების შოვნა შესაძლებელია ზუგდიდში, აქ 1 ღამის ფასი 10 დოლარიდან იწყება, თუმცა დაბალფასიანი სახლები, ფესტივალის ტერიტორიიდან საკმაოდ შორსაა. ბინების ნახვა შესაძლებელია places.georgia.travel–ზეც, სადაც ფასები შედარებით დაბალია. ღამის გათევას ამ საიტის მეშვეობთ ანაკლიაში 7 დოლარიდან შეძლებთ. სახლების დაჯავშნა mymarket.ge–ზეც შეგიძლიათ, ზღვის სანაპიროდან 4–5 კილომეტრში მდგარ სახლებში 1 ადამიანის ღამისგასათევის ფასი 30 ლარიდან იწყება. 40 ლარიდან კი ფესტივალის ტერიტორიასთან შედარებით ახლოს იქირავებთ ოთახს, თუმცა ნაკლებად კომფორტულ პირობებში იქნებით. ფესტივალის ტერიტორიიდან საკმაოდ შორსაა. ბინების ნახვა შესაძლებელია places.georgia.travel–ზეც, სადაც ფასები შედარებით დაბალია. ღამის გათევას ამ საიტის მეშვეობთ ანაკლიაში 7 დოლარიდან შეძლებთ. სახლების დაჯავშნა mymarket.ge–ზეც შეგიძლიათ, ზღვის სანაპიროდან 4–5 კილომეტრში მდგარ სახლებში 1 ადამიანის ღამისგასათევის ფასი 30 ლარიდან იწყება. 40 ლარიდან კი ფესტივალის ტერიტორიასთან შედარებით ახლოს იქირავებთ ოთახს, თუმცა ნაკლებად კომფორტულ პირობებში იქნებით. Booking.com –ზე კი საოჯახო სასტუმროს ფასები კი სულ მცირე 85 ლარიდან იწყება და 200 ლარამდე ადის. მგზავრობა რაც შეეხება ფესტივალზე გამგზავრებას, არჩევანი აქაც დიდია: შეგიძლიათ ისარგებლოთ როგორც კერძო ავტომობილით, ასევე ავტობუსით, რკინიგზითა და თვითმფრინავით (გააჩნია საიდან მიდიხართ). ფასებიც შესაბამისად განსხვავდება იმის მიხედვით, მგზავრობის რომელ ფორმას აარჩევთ და რომელი ქალაქიდან დაგეგმავთ გამგზავრებას. თბილისიდან ავტობუსის ფასები 30 ლარიდან იწყება, ბათუმიდან და ქუთაისიდან ანაკლიაში გამგზავრება 25 ლარი ღირს. შეგიძლიათ ასევე, gotrip.ge–ით ისარგებლოთ. ამ საიტზე ავტომობილისა და მძღოლის დაქირავებას 100 დოლარიდან შეძლებთ. თუ მსუბუქი ავტომობილით იაფად მგზავრობა გსურთ, შეგიძლიათ hophop.ge–თი ისარგებლოთ და გარკვეული თანხის სანაცვლოდ, ამ გზაზე მიმავალ ავტომობილებს დაემგზავროთ. თუ ამ ხარჯებსა და ფასებს გადავხედავთ, გამოდის რომ გზა, ბილეთი და ფესტივალიდან მოშორებით კარავში ღამისთევა, ეს ყველაფერი ერთი უქმეები, სულ მცირე 320 ლარი დაგიჯდებათ. ამასთან ერთად უნდა გაითვალისწინოთ კვებისა და სასმელის ფასები... ასე რომ Gemfest–ური უიქენდი, არც ისე მცირე თანხებთანაა დაკავშირებული... თამთა უთურგაშვილი

Gemfest–ზე დაწრება არც ისე იაფი დაგიჯდებათ: ანაკლიაში ბინები გაძვირდა SSA Marine-ი მსოფლიოს ხუთ კონტინენტზე, 250 ზე მეტ სტრატეგიული ტერმინალზე ახდენს ოპერირებას და წლიურად 27.2 მილიონ კონტეინერს (TEU) ემსახურება. გარდა ამისა, SSA Marine-ი მთელს მსოფლიოში 75 მილიონზე მეტ მშრალ ტვირთს ამუშავებს, ახდენს საკრუიზო გადაყვანებს მექსიკასა და ამერიკაში, ხოლო ამერიკაში 30-ზე მეტ პირველი კლასის ინტერმოდალურ სარკინიგზო მაგისტრალს უწევს ექსპლუატაციას. „მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდა და გვიხარია, რომ ჩვენს მსოფლიო კლასის ისეთ პარტნიორებს, როგორებიც არიან კონტი ჯგუფი, ვან ოორდი თუ სხვები, ასეთი მასშტაბისა და გამოცდილების მქონე კომპანია შეემატა. SSA Marine-ი მსოფლიოს უმსხვილესი პორტოპერატორია და მისი ქართულ პროექტში მონაწილეობა უმნიშვნელოვანესი და საეტაპო მოვლენაა",- განაცხადა „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის" გენერალურმა დირექტორმა ლევან ახვლედიანმა. "ჩვენ ვამაყობთ, რომ ასეთი პერსპექტიული და ამბიციური პროექტის პარტნიორები გავხდით. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური არის ის, რაც საქართველოს მნიშვნელოვან ლოგისტიკურ ცენტრად აქცევს, რაც საქართველოსა და ცენტრალურ აზიაში ტვირთების გაზრდასა და სამხრეთ კორიდორის განვითარებას შეუწყობს ხელს", - განაცხადა SSA Marine-ის ვიცე-პრეზიდენტმა ბობ ვოტერსმა. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის საკონტეინერო ტერმინალი 2020 წელს გაიხსნება. ამ დროისთვის, „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა" უკვე დაასრულა წინასამშენებლო კვლევები და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტზე მუშაობა. ამჯერად დოკუმენტის საჯარო განხილვა მიმდინარეობს. ამავდროულად დასრულდა მუშაობა პორტის დიზაინზე და დიზაინის პროექტს კონსორციუმი 2017 წლის 30 ივნისს მთავრობას წარუდგენს. ანაკლიის პორტის სამშენებლო სამუშაოები ანაკლიაში 2017 წლის მეორე ნახევარში დაიწყება.

ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ტერმინალის ოპერატორი SSA Marine-ი იქნება ანაკლის პორტის მშენებლობაზე 500-მდე ადამიანი დასაქმდება [post_title] => ანაკლის პორტის მშენებლობაზე 500-მდე ადამიანი დასაქმდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => anaklis-portis-msheneblobaze-500-mde-adamiani-dasaqmdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-15 12:38:21 [post_modified_gmt] => 2017-06-15 08:38:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138827 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 144930 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-11 11:08:59 [post_date_gmt] => 2017-07-11 07:08:59 [post_content] => საქართველოში ელექტრონული მუსიკის ყველაზე დიდი ფესტივალი Gemfest ანაკლიაში იწყება. ფესტივალის ლაინაფში არიან ისეთი ცნობილი DJ–ები როგორიებიც არიან: SOLOMUN, MARTIN GARRIX, JAMES ZABIELA, DENNIS FERRER. საქართველოში ეს ფესტივალი უკვე ტრადიციაა, თუმცა ქართველებისთვის მაინც ახალი ხილია. ამის გამო, კურორტზე ფასები „კაზანტიპივით“ არ ავარდნილა, თუმცა ნამდვილად გაიზარდა. „ფორტუნა“ შეეცადა გაერკვია რა დაჯდება Gemfest–ზე დასწრება, თუნდაც ერთ უქმეებზე. შევადგინეთ ასევე გრძელვადიანი ბიუჯეტიც და აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ელექტრონული მუსიკის მოყვარულებს საკმაოდ დიდი თანხების მობილიზება დასჭირდებათ. ერთი დღის ბილეთის ფასი ამ დროისთვის, 100 ლარიდან იწყება. სამდღიანი მულტიფასი 220 ლარი ღირს, ხოლო ვიპ მულტიპასი, რომელშიც სხვადასხვა სპეციალური სერვისი შედის 2000 ლარამდე აღწევს. შესაძლებელია ერთკვირიანი ( 280 ლ) და ერთთვიანი(500 ლ) მულტიპასის შეძენაც. ბილეთების ყიდვის შემდეგ, Gemfest–ის სტუმრებს სჭირდებათ საცხოვრებელი... კემპინგი [caption id="attachment_144931" align="alignright" width="300"] "ციტრუსი" – კემპინგის ზონა ფესტივალთან ახლოს[/caption] სპეციალურად ფესტივალისთვის, მთავარი სცენის მიმდებარედ, გამწვანებულ ზოლში, კემპინგის ადგილი მოეწყო. წინა ფესტივალისგან განსხვავებით, წელს ტერიტორიაზე საკუთარი კარვით შესვლა აკრძალულია. კემპინგზე ორგანიზატორების მიერ მოწყობილი კარვები დაგხვდებათ, ბალიშით, რეზინის ჭილობით და საბნით – ამ კარვის დაქირავება 50 ლარი დაგიჯდებათ (ერთი კაცი ერთი ღამით) ასევე შესაძლებელია კარვების ქალაქ „ციტრუსში“ განთავსება, რომელიც ფესტივალის ტერიტორიიდან 15 წუთის სავალზეა. აქ კარვებში ღამის გათევის ფასი 20 ლარიდან იწყება. ბინები და სასტუმროები იაფად ბინების შოვნა შესაძლებელია ზუგდიდში, აქ 1 ღამის ფასი 10 დოლარიდან იწყება, თუმცა დაბალფასიანი სახლები, ფესტივალის ტერიტორიიდან საკმაოდ შორსაა. ბინების ნახვა შესაძლებელია places.georgia.travel–ზეც, სადაც ფასები შედარებით დაბალია. ღამის გათევას ამ საიტის მეშვეობთ ანაკლიაში 7 დოლარიდან შეძლებთ. სახლების დაჯავშნა mymarket.ge–ზეც შეგიძლიათ, ზღვის სანაპიროდან 4–5 კილომეტრში მდგარ სახლებში 1 ადამიანის ღამისგასათევის ფასი 30 ლარიდან იწყება. 40 ლარიდან კი ფესტივალის ტერიტორიასთან შედარებით ახლოს იქირავებთ ოთახს, თუმცა ნაკლებად კომფორტულ პირობებში იქნებით. 