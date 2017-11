გიორგი კაკაურიძე: ლარის ცვალებადობაში დიდწილად როლი ითამაშა შექმნილმა მოლოდინებმა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lari [1] => giorgi-kakauridze [2] => laris-gaufasureba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183192 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lari [1] => giorgi-kakauridze [2] => laris-gaufasureba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183192 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 სავალუტო ბაზარზე ბოლოდროინდელი მაღალი მერყეობის შესახებ ეროვნული ბანკი განმარტებას აკეთებს და შესაბამის განცხადებას ავრცელებს. "როგორც არაერთხელ აღინიშნა, არსებული ინფორმაციის მიხედვით, კურსზე მოქმედი საშუალო და გრძელვადიანი ფაქტორები პოზიტიურია. მიმდინარე წელს სავალუტო შემოსავლები უმჯობესდება და ეს ტენდენცია მომავალ წელსაც გაგრძელდება. სექტემბრის მონაცემებით, საქონლის ექსპორტისა და ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები წლის განმავლობაში თითქმის 30%-ით, ხოლო ფულადი გზავნილები 20%-ით გაიზარდა. წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ხარჯვა დაბალანსებულად მიმდინარეობს. ეროვნულ ბანკს მთავრობასთან აქვს ყოველდღიური კომუნიკაცია და დარჩენილ პერიოდშიც არ არის მოსალოდნელი კურსზე ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის მხრიდან რაიმე უარყოფით გავლენა. კიდევ ერთხელ ხაზს ვუსვამთ იმ გარემოებას, რომ მთავრობის მიმდინარე სახაზინო ოპერაციები, ან ეროვნული ბანკის ლიკვიდობის მართვის რეგულარული ოპერაციები არ ახდენს გავლენას კურსის დინამიკაზე. ბოლო პერიოდში ლარის კურსის ცვლილება ძირითადად შემოდგომაზე გაუფასურების მაღალმა მოლოდინმა გამოიწვია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მოლოდინს რეალური ფუნდამენტური საფუძვლები არ გააჩნია, მან მცურავი კურსის პირობებში მაინც მოახდინა გავლენა ლარის კურსის მოკლევადიან დინამიკაზე, გაზარდა რა უცხოური ვალუტის მოთხოვნა. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ლარის აღნიშნული გაუფასურება დროებითია. თუ ეროვნული ბანკი დაინახავს, რომ გაცვლითი კურსის ცვლილებამ მომავალში შეიძლება შექმნას ზეწოლა ინფლაციაზე, თავისი მანდატის შესაბამისად, ეროვნული ბანკი გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს მაღალი ინფლაციის თავიდან ასაცილებლად. ფასების სტაბილურობა, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს კურსის გრძელვადიან სტაბილურობას. კიდევ ერთხელ გვსურს აღვნიშნოთ, რომ საქართველოში მოქმედებს მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი, რაც აუცილებელია ეკონომიკის გრძელვადიანი სტაბილური ზრდისა და დასაქმებისთვის. მცურავი გაცვლითი კურსის პირობებში ბაზრისთვის დამახასიათებელია კურსის მოკლევადიანი ცვალებადობა, მათ შორის მოლოდინებზე რეაგირება, რაც სავალუტო ბაზრის ბუნებრივი ქცევაა. ჩვენი მიზანია მინიმალური ჩარევა საბაზრო პროცესებში, თუმცა ეროვნული ბანკი ფლობს ადეკვატური რაოდენობის უცხოური ვალუტის რეზერვს, რომელსაც, საჭიროების შემთხვევაში, გონივრულად მიმართავს”, - ნათქვამია ეროვნული ბანკის განცხადებაში. "ლარის გაუფასურება დააბრალონ საკუთარ თავს მთავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა. როცა ბიუჯეტი დაუბალანსებელია, მთავრობა ასეულ მილიონობით ლარით აკრედიტებს კომერციულ ბანკებს ხაზინის ნაშთებზე არსებული ფულით, როცა ყოველწლიურად არის ჩამორჩენა ბიუჯეტის ხარჯვის გეგმიდან და ამ ჩამორჩენის გადაფარვა წლის ბოლო სამ თვეში ხდება, ეს მთავრობის ბრალია. როცა ეროვნული ბანკი უორეცედენტო მოცულობით ზრდის რეფინანსირების სესხებს, როცა ხმას არ იღებს მთავრობის არასწორ ეკონომიკურ და საბიუჯეტო პოლიტიკაზე, ეს არის ეროვნული ბანკის ბრალი. როცა ამბობენ,რომ ლარის გაუფასურება მოლოდინების ბრალია, ტურისტების ნაკლებობის ბრალია, თურქული ვალუტის გაუფასურების ბრალია, დოლარის გლობალური გამყარების ბრალია, კუდიანების ბრალია-ეს არის სისულელე და ფისკალური და მონეტარული ხელისუფლების შეცდომების შეგნებული თუ შეუგნებელი გამართლება. მოკლედ, ე. წ. იაფი ფულის პოლიტიკამ უკვე მერამდენედ დასცა ლარი",– წერს გოცირიძე. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიდან ორ დღეში, ლარმა გაუფასურება დაიწყო. პროცესი დღემდე არ შეჩერებულა. კომერციულ ბანკებში დღეს ერთი დოლარის ღირებულება 2.63–მდე ავიდა. 