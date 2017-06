გიორგი კვირიკაშვილი ხვალ, მცხეთის „წმინდა მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანას“ სახელობის სამედიცინო ცენტრს ეწვევა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => samedicino-centri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138385 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => samedicino-centri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138385 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => samedicino-centri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => samedicino-centri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138385) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (333,10352) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138396 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-13 23:39:28 [post_date_gmt] => 2017-06-13 19:39:28 [post_content] => ეს არის ტრაგიკული დღე, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ვერეს ხეობაში ტრაგედიის დროს დაღუპულთა მემორიალთან განაცხადა, სადაც გარდაცვლილთა ხსოვნას პატივი მიაგო. ”მოხდა ძალიან მძიმე სტიქიური უბედურება, რომელმაც შეიწირა ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე. იყვნენ ახალგაზრდები, რომლებიც შეეწირნენ, იყვნენ მაშველები, ვინც ძალიან დიდი გმირობა გამოიჩინეს და სიცოცხლე გაწირეს ადამიანების გადასარჩენად, მაგრამ ყველაზე მეტად ეს დღე დაამახსოვრდება საქართველოს, როგორც განსაკუთრებით ახალგაზრდობის უპრეცენდენტო კონსოლოდაციის დღე. ვფიქრობ, ჩვენს ერს გააჩნია ეს განსაკუთრებული თვისება, რომ ასეთ მომენტებში გაერთიანდეს და განსაკუთრებით უყვარდეთ ერთმანეთი ადამიანებს”, - განაცხადა პრემიერმა. გიორგი კვირიკაშვილი: "ეს არის ტრაგიკული დღე" რეპერების შესახებ განცხადება ჯერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გაავრცელა, ამის შემდეგ კი „ფეისბუქზე" მხარდაჭერა „ბირჟა მაფიას" ბერამაც გამოუცხადა, ამის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა განაცხადა. ალექსანდრე ჯეჯელავა გამოეხმაურა კრიტიკას, რომ რეპერების ბედი ბერა ივანიშვილის პოსტის შემდეგ გადაწყდა. "ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. ყველა ჩვენგანი მაშინ გამოეხმაურა ამ მოვლენებს, როცა ფაქტი მოხდა. რაც ვიცით, არის ის, რომ მთავრობის და პრემიერის გადადგმული ნაბიჯები წინ უსწრებდა ბერას კომენტარს", - განაცხადა ჯეჯელავამ.

ჯერ კვირიკაშვილი, შემდეგ ბერა - ალექსანდრე ჯეჯელავა რეპერების საქმეზე ოპონენტებს პასუხობს JICA-სთვის საქართველო საინტერესოა თავისი მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მდებარეობით. მოგეხსენებათ იგი აკავშირებს აზიასა და ევროპას. JICA-ს ხედვით, სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავების თვალსაზრისით, საქართველოს აქვს ძალიან დიდი და ღირებულებითი დატვირთვა“,- განაცხადა მაია მელიქიძემ შეხვედრას საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილი, პრეზიდენტის საგარეო ურთიერთობათა მდივანი თენგიზ ფხალაძე და პრეზიდენტის ეკონომიკური მრჩეველი მაია მელიქიძე ესწრებოდნენ. მარგველაშვილმა იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს პრეზიდენტი მიიღო ეს არის ტრაგიკული დღე, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ვერეს ხეობაში ტრაგედიის დროს დაღუპულთა მემორიალთან განაცხადა, სადაც გარდაცვლილთა ხსოვნას პატივი მიაგო. "მოხდა ძალიან მძიმე სტიქიური უბედურება, რომელმაც შეიწირა ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე. იყვნენ ახალგაზრდები, რომლებიც შეეწირნენ, იყვნენ მაშველები, ვინც ძალიან დიდი გმირობა გამოიჩინეს და სიცოცხლე გაწირეს ადამიანების გადასარჩენად, მაგრამ ყველაზე მეტად ეს დღე დაამახსოვრდება საქართველოს, როგორც განსაკუთრებით ახალგაზრდობის უპრეცენდენტო კონსოლოდაციის დღე. ვფიქრობ, ჩვენს ერს გააჩნია ეს განსაკუთრებული თვისება, რომ ასეთ მომენტებში გაერთიანდეს და განსაკუთრებით უყვარდეთ ერთმანეთი ადამიანებს", - განაცხადა პრემიერმა.

გიორგი კვირიკაშვილი: "ეს არის ტრაგიკული დღე"