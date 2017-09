გიორგი კვირიკაშვილმა და ანგელა მერკელმა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტზე ისაუბრეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => angela-merkeli [2] => ruset-saqartvelos-konfliqti [3] => saqartvelo-germaniis-urtiertoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168477 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => angela-merkeli [2] => ruset-saqartvelos-konfliqti [3] => saqartvelo-germaniis-urtiertoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168477 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => angela-merkeli [2] => ruset-saqartvelos-konfliqti [3] => saqartvelo-germaniis-urtiertoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => angela-merkeli [2] => ruset-saqartvelos-konfliqti [3] => saqartvelo-germaniis-urtiertoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168477) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3287,333,19664,19665) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168380 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-27 14:19:34 [post_date_gmt] => 2017-09-27 10:19:34 [post_content] => საქართველოს პრემიერმინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი, გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს ხვდება. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ორი ქვეყნის ლიდერები შეხვედრაზე საქართველო-გერმანიის ურთიერთობებს, რეგიონში არსებულ მდგომარეობას და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობის ასპექტებს განიხილავენ. შეხვედრა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს პრემიერმინისტრის სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში მიმდინარეობს. ქართულ დელეგაციაში საგარეო საქმეთა მინისტრი, მიხეილ ჯანელიძე და პრემიერმინისტრის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში, თედო ჯაფარიძე, იმყოფებიან. "ამ ომში ქართველებმა და აფხაზებმა აუნაზღაურებელი დანაკარგი განვიცადეთ. ეს იყო ძმათამკვლელი ომი, უდიდესი მსხვერპლითა და ოკუპირებული ტერიტორიებით. ასობით ათასი ადამიანი საკუთარ მიწა-წყალზე დევნილად იქცა. "ეს იყო ომი აფხაზებისა და ქართველების წინააღმდეგ. ეს იყო ომი, რომელსაც გამა რჯვებული არ ჰყავს. ჩვენ გვახსოვს ომი და ყოველთვის გვემახსოვრება იგი, როგორც უმძიმესი გამოცდილება ქართველებისა და აფხაზებისთვის. "ამ ომს ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო შვილები შეეწირნენ. დღეს ჩვენ პატივს მივაგებთ მათ ხსოვნას. "ბოლო 24 წლის განმავლობაში სწორედ მათი ბრძოლა და თავგანწირვა იყო მაგალითი იმ ბიჭებისთვის, რომლებსაც შემდეგში, სამწუხაროდ, არაერთხელ მოუწიათ ქართული მიწისთვის თავდადება. ჩვენ ვამაყობთ მათით და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ აღარ გავიმეოროთ წარსულის შეცდომები. "ჩვენ ომმა გაგვყო, მაგრამ მზად ვართ, ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ ურთიერთობა ჩვენს ძმებთან. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა მშვიდობიანი გზით აღვადგინოთ, აღვადგინოთ ის ძმობა და სიყვარული, რომელიც აფხაზებსა და ქართველებს ყოველთვის აკავშირებდა, აღვადგინოთ ნდობა, რომლის გარეშეც შეუძლებელია წინსვლა. "მინდა, დავარწმუნო ჩვენი აფხაზი და ოსი ძმები, რომ ჩვენ საერთო მომავალი გვაქვს. ჩვენ მხოლოდ ერთიანი ძალით ავაშენებთ ისეთ ქვეყანას, რომელშიც ჩვენი შვილები თანხმობითა და კეთილდღეობით იცხოვრებენ. ჩვენ შეგვიძლია ერთად შევქმნათ უკეთესი ქვეყანა," - ნათქვამია განცხადებაში. 