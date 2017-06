გიორგი მარგველაშვილმა რიგგარეშე სესია არ დანიშნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => parlamentis-riggareshe-skhdoma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139944 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => parlamentis-riggareshe-skhdoma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139944 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => parlamentis-riggareshe-skhdoma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => parlamentis-riggareshe-skhdoma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139944) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (52,6167) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138222 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-13 15:27:29 [post_date_gmt] => 2017-06-13 11:27:29 [post_content] => საქართველოს და ყაზახეთის პრეზიდენტებმა პირისპირ და გაფართოებული შეხვედრების შემდეგ მედიისათვის განცხადებები გააკეთეს. გიორგი მარგველაშვილმა მადლობა გადაუხადა ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს ნურსულთან ნაზარბაევს გულთბილი დახვედრისა და მასპინძლობისათვის და იგი საქართველოში ვიზიტად მიიწვია. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, ყაზახეთი და ასტანა წინსვლისა და განვითარების მაგალითია და სიმბოლურია, რომ მისი ვიზიტი ყაზახეთის რესპუბლიკაში ორ მნიშვნელოვან მოვლენას -საქართველო - ყაზახეთის დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის 25 წლის იუბილესა და საერთაშორისო გამოფენას „ექსპო 2017"-ს დაემთხვა, რომელზედაც საქართველო ღირსეულადაა წარმოდგენილი: "ყაზახეთთან ჩვენ ტრადიციულად გვაქვს ინტენსიური ურთიერთობა, რომლის გაზრდის კარგი შესაძლებლობები არსებობს. პირველ რიგში, ეს არის ეკონომიკური ურთიერთობების შესაძლებლობების გაზრდა, ეს ეხება, როგორც ენერგომატარებლებს, ასევე სხვა პროდუქციას. საჭიროა, ამ თანამშრომლობის და ინვესტირების უფრო მეტი ინტენსიფიკაცია, რაც ხელს შეუწყობს ორივე ქვეყანას დაახლოებაში, როგორც კულტურის, ასევე ახალგაზრდობის და განათლების მიმართულებებითაც. ყოველივე ამის შესახებ ჩვენ ვილაპარაკეთ მომავალი გეგმების თვალსაზრისით. წელს არის ჩვენს ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავი და ასევე დღეს გვაქვს მშვენიერი შესაძლებლობა EXPO 2017-ის კონტექსტში საქართველომ წარმოადგინოს საკუთარი შესაძლებლობები საინტერესო და შთამბეჭდავ ქართულ პავილიონში, რომლისთვისაც ჩვენ ინტენსიურად ვემზადებოდით," - აღნიშნა საქრთველოს პრეზიდენტმა. ყაზახეთის პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილის ვიზიტს ძალიან დროული და საჭირო უწოდა და აღნიშნა, რომ ეს ვიზიტი დადებით ბიძგს მისცემს ჩვენს მთავრობებს, ორმხრივი ურთიერთობების მნიშვნელოვან საკითხებზე კონკრეტული სამუშაოების ჩასატარებლად. როგორც ყაზახეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, საქართველო და ყაზახეთი დიდი სატრანზიტო შესაძლებლობების ქვეყნებია და მნიშვნელოვანია ამ შესაძლებლობების განვითარება. გიორგი მარგველაშვილმა ყაზახეთის პრეზიდენტი საქართველოში მოიწვია

გადადგომის თაობაზე ბევრჯერ მიფიქრია, - ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა. იგი ტელეკომპანია "პირველის" ეთერში გამოეხმაურა საზოგადოებისა და პოლიტიკოსების ნაწილის მიმართვას მისთვის, რომ გადადგომით ახალი პოლიტიკური პროცესის დაწყებას შეუქმნას საფუძველი. "მიმაჩნია, რომ ხელოვნური პროცესებით და იურიდიული გაჯანჯლებებით არ შეიძლება შედგეს პოლიტიკური პროცესი. თუ პროცესი მიდის კონკრეტული მიმართულებით, ჩვენ უნდა გამოვიდეთ, დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია და ყველამ ერთად შევქმნათ სწორი და უკეთესი გარემო. ჩემი აზრით, საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც არის ძალიან მაღალი წოდება და ტიტული, ადამიანმა ეს უნდა მიიღოს არა რაღაცნაირი გვერდითი კარიდან და ხელოვნურად შექმნილი პროცესის შედეგად, არამედ ამ ტიტულს უნდა ატარებდეს სრულიად სამართლიანად, რაღაცა პოლიტიკური პროცესის შედეგად. გადადგომის თაობაზე ბევრჯერ მიფქერია, როგორც მეტი სიკეთის მიღწევის საშუალებაზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში - არა", - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. გიორგი მარგველაშვილი: "გადადგომის თაობაზე ბევრჯერ მიფიქრია"

საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერი ეკა მიშველძე პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებებს გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ უკვე სამ თვეზე მეტია პარლამენტის თავმჯდომარისგან მუდმივად ვისმენთ შეურაცხყოფას, ლანძღვას და ეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის, სამწუხაროდ, სიახლე არ არის. „გარკვეულწილად ვატყობ ტენდენციას, რომ გარკვეულ პოლიტიკურ ტრენდად სურთ ასეთი კომენტარების დამკვიდრება, შესაბამისად, აღნიშნულზე კომენტარიც კი ზედმეტად მიგვაჩნია" - განაცხადა ეკა მიშველაძემ. ირაკლი კობახიძემ დღეს განაცხადა, რომ პრეზიდენტის პოზიციები კონსტიტუციასთან მიმართებაში ძალიან სუსტია. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, სწორედ ამიტომ არ უკვირს, რომ გიორგი მარგველაშვილი თავს არიდებს ვენეციის კომისიის პლენარულ სხდომაში მონაწილეობის მიღებას. სამ თვეზე მეტია პარლამენტის თავმჯდომარისგან მუდმივად ვისმენთ შეურაცხყოფას - ეკა მიშველაძე [post_title] => გიორგი მარგველაშვილმა ყაზახეთის პრეზიდენტი საქართველოში მოიწვია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-margvelashvilma-yazakhetis-prezidenti-saqartveloshi-moiwvia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-13 15:27:29 [post_modified_gmt] => 2017-06-13 11:27:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138222 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 306 [max_num_pages] => 102 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0ba4dca9f796e251463168b144d4fa8a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )