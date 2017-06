გიორგი მღებრიშვილმა პოლიციის სხვადასხვა დეპარტამენტის ხელმძღვანელებთან სამუშაო თათბირი ჩაატარა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => giorgi-mghebrishvili [2] => tatbiri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138068 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => giorgi-mghebrishvili [2] => tatbiri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138068 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => giorgi-mghebrishvili [2] => tatbiri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => giorgi-mghebrishvili [2] => tatbiri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138068) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (358,107,16463) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138075 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-12 19:48:57 [post_date_gmt] => 2017-06-12 15:48:57 [post_content] => გავრცელებული ინფორმაციით, აღმაშენებლის ხეივანში სპეცოპერაციის შედეგად ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციის გასარკვევად ფორტუნა შსს-ს დაუკავშირდა, თუმცა როგორც სამინისტოში განაცხადეს, კომენტარი აღნიშნულთან დაკავშირებით მოგვიანებით გაკეთდება. აღმაშენებლის ხეივანში სამართალდამცველები, სავარაუდოდ, სპეცოპერაციას ატარებენ. დიდი დიღმის ტრასაზე აღნიშნული ფაქტის გამო საავტომობილო მოძრაობა შეფერხებულია. [post_title] => აღმაშენებლის ხეივანში სპეცოპერაციის შედეგად სავარაუდოდ ერთი პირი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aghmasheneblis-kheivanshi-specoperaciis-shedegad-savaraudod-erti-piri-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-12 19:49:17 [post_modified_gmt] => 2017-06-12 15:49:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138075 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 137770 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-10 23:56:25 [post_date_gmt] => 2017-06-10 19:56:25 [post_content] => შსს-ს მაშველებმა ქვეყნის მასშტაბით 400-მდე გამოძახებაზე დროული და ეფექტური რეაგირება მოახდინეს. აღნიშნულ ინფორმაციას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი, თეა პერტაია სოციალურ ქსელში აქვეყნებს. "საპატრულო პოლიცია და სამაშველო სამსახური კვლავ თქვენს სამსახურშია, თუმცა მოცემული მომენტისთვის პანიკის საფუძველი არ არსებობს!" , - წერს პერტაია. [post_title] => შსს-ს მაშველებმა ქვეყნის მასშტაბით 400-მდე გამოძახებაზე დროული და ეფექტური რეაგირება მოახდინეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shss-s-mashvelebma-qveynis-masshtabit-400-mde-gamodzakhebaze-drouli-da-efeqturi-reagireba-moakhdines [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-10 23:56:41 [post_modified_gmt] => 2017-06-10 19:56:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137770 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 137635 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-10 10:01:13 [post_date_gmt] => 2017-06-10 06:01:13 [post_content] => გვიან ღამით, თბილისში, დადიანის ქუჩაზე, ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულეს დაეჯახა. როგორც ფორტუნას შსს-ში განუცხადეს, გამოძიება 276-ე მუხლის 1 ნაწილით დაიწყო, რაც სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის ან უსაფრთხოების დარღვევას გულისხმობს. მძღოლი არ მიმალულა. დანიშნულია ექსპერტიზა. დაშავებული ქალბატონო საავადმყოფოშია გადაყვანილი. [post_title] => დადიანის ქუჩაზე, ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულეს დაეჯახა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dadianis-quchaze-avtomanqana-qveitad-mosiarules-daejakha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-10 10:01:13 [post_modified_gmt] => 2017-06-10 06:01:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137635 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 138075 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-12 19:48:57 [post_date_gmt] => 2017-06-12 15:48:57 [post_content] => გავრცელებული ინფორმაციით, აღმაშენებლის ხეივანში სპეცოპერაციის შედეგად ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციის გასარკვევად ფორტუნა შსს-ს დაუკავშირდა, თუმცა როგორც სამინისტოში განაცხადეს, კომენტარი აღნიშნულთან დაკავშირებით მოგვიანებით გაკეთდება. აღმაშენებლის ხეივანში სამართალდამცველები, სავარაუდოდ, სპეცოპერაციას ატარებენ. დიდი დიღმის ტრასაზე აღნიშნული ფაქტის გამო საავტომობილო მოძრაობა შეფერხებულია. [post_title] => აღმაშენებლის ხეივანში სპეცოპერაციის შედეგად სავარაუდოდ ერთი პირი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aghmasheneblis-kheivanshi-specoperaciis-shedegad-savaraudod-erti-piri-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-12 19:49:17 [post_modified_gmt] => 2017-06-12 15:49:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138075 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 412 [max_num_pages] => 138 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0ae0a339a1e583810007f1ce1ef4b5bc [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )