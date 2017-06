გიორგი მიქაძე, „ბასიანი“ და „რუსთავი“ პეკინის საკონცერტო დარბაზში გამოვლენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-miqadze [1] => basiani [2] => ansambli-rustavi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137029 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-miqadze [1] => basiani [2] => ansambli-rustavi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137029 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5266 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-miqadze [1] => basiani [2] => ansambli-rustavi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-miqadze [1] => basiani [2] => ansambli-rustavi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137029) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16347,9607,5266) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135066 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-30 12:31:37 [post_date_gmt] => 2017-05-30 08:31:37 [post_content] => ღრმად მიწის ქვეშ, "ბასიანზე" - ცნობილმა გამოცემამ Wmagazine "ბასიანი" მსოფლიოში ყველაზე ბნელ მიწისქვეშა კლუბად დაასახელა. იმისთვის, რომ ცნობილი ღამის კლუბი ეპოვა ამერიკელ ჟურნალისტს, საკმაოდ დიდი ძალისხმევა დასჭირდა და ბოლოს ადგილს ტექნომუსიკის ხმებით მიაგნო. ჟურნალისტი წერს, რომ დინამოს სტადიონის მიწისქვეშეთში მოსახვედრად, საკმაოდ გრძელი დერეფნის და რამდენიმე "ფეისკონტროლის" გავლა დასჭირდა. "ზოგადად კლუბში შეღწევა არც თუ ისე ადვილია, რადგან მისი მფლობელები ყველანაირად ცდილობენ, რომ აგრესიული ადამიანებისგან თავი დაიცვან, შესაბამისად, "ფეისკონტროლი"საკმაოდ მკაცრად მუშაობს. სწორედ ესაა ერთ-ერთი მიზეზი იმის, რომ კლუბმა ძალიან დადებითი იმიჯი შეიქმნა და გარდა ამისა, სახელი მთელ მსოფლიოშიც გაითქვა. როგორც ცნობილია, ხშირად ბევრი დიჯეი "ბასიანზე" დასაკრავად ისე ჩადის, რომ საქართველოზე წარმოდგენაც კი არ აქვს და რომ არა ღამის კლუბი, ალბათ თბილისში არც არასდროს ჩავიდოდა,"-წერს გამოცემა. "ბასიანი - მსოფლიოში ყველაზე ბნელი მიწისქვეშა კლუბი"-ქართულ კლუბზე Wmagazine წერს „Georgian Micro JamZ" - ეს არის პიანისტ გიორგი მიქაძის ახალი პროექტის სახელწოდება. ის ლოს-ანჯელესში მსმენელმა ახლახან მოისმინა. მორიგი თამამი ექსპერიმენტის პრემიერა სახელოვნებო სივრცეში „The Broad Stage" შედგა. გიორგი მიქაძის პროექტში მონაწილეობენ ლეგენდარული გიტარისტი, დევიდ ფიუზინსკი, ვირტუოზი ბასისტი მონო ნეონი და დრამერი შონ რაითი. პროექტის იდეაა ქართული ხალხური მუსიკის წყობისა და თანამედროვე მუსიკალური მიმდინარეობების სინთეზის შედეგად ახალი მულტიჟანრული ინსტრუმენტული მუსიკის შექმნა. აღსანიშნავია, რომ ზემოხსენებული პროექტი მსმენელმა განსაკუთრებული აღტაცებით მიიღო. გიორგი მიქაძე არასდროს ერიდება საინტერესო და ორიგინალურ მუსიკალურ ექსპერიმენტებს და მის პროექტებში ყოველთვის გამორჩეული მუსიკოსები მონაწილეობენ. პიანისტი საქართველოშიც ჩამოდის ხოლმე და კონცერტებს მართავს.

ლოს-ანჯელესში გიორგი მიქაძის ახალი პროექტის პრეზენტაცია შედგა

ქართველმა პიანისტმა, გიორგი მიქაძემ, რომელმაც ბერკლის მუსიკალური კოლეჯი და მანჰეტენის მუსიკალური სკოლა დაამთავრა, კიდევ ერთ პრესტიჟულ პროგრამაში გაიმარჯვა. მუსიკოსმა ახლახან ჯაზის რეზიდენტურის გრანტი მოიპოვა, რომელიც ორგანიზაციამ „18th Street Arts Center" დააარსა. ზემოხსენებულ რეზიდენტურას ახალგაზრდა არტისტები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან სამი თვის განმავლობაში გადიან. ჯაზის პროგრამით არსებული ერთადერთი ადგილისთვის არჩევანი გიორგი მიქაძეზე გაკეთდა. გიორგი პირველი ქართველია, რომელიც ლოს-ანჯელესში საკუთარი იდეების განხორციელებისთვის მიიწვიეს. ქართველი მუსიკოსისგან უკვე მივეჩვიეთ თამამ ექსპერიმენტებს. ნიუ-იორკში, ანსამბლ „ბასიანთან" და ამერიკელ ჰიპ-ჰოპერ რეიდარ ელისსთან ერთად შექმნილი პროექტ „ვოისას" შემდეგ, გიორგის ნოვატორული გეგმები ისევ ქართულ ფოლკლორს უკავშირდება. პროექტის „Georgian Micro Jam" ფარგლებში შექმნილი კომპოზიციები ლოს-ანჯელესის რამდენიმე საკონცერტო დარბაზში შესრულდება. გიორგიმ სინთეზური მუსიკის ახლებურად აჟღერებისთვის ლეგენდარული დევიდ ფუზინსკი და მონო ნეონი - პრინცის ბასისტი მიიწვია, რომლებიც მისი თქმით, მიკროტონალურ მუსიკას არაჩვეულებრივად ფლობენ. ეს იქნება მულტიჟანრული პროექტი, ერთგვარი კულტურული კოლაბორაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ქართული კულტურის განსხვავებულად წარმოჩენას საერთაშორისო მასშტაბით. ნინო მურღულია https://www.youtube.com/watch?v=TMYmiYJisvA

ქართველმა პიანისტმა გიორგი მიქაძემ აშშ-ში კიდევ ერთ პრესტიჟულ პროგრამაში გაიმარჯვა!.. [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartvelma-pianistma-giorgi-miqadzem-ashsh-shi-kidev-ert-prestidjul-programashi-gaimarjva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-26 14:38:59 [post_modified_gmt] => 2017-01-26 10:38:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=104311 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 135066 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-30 12:31:37 [post_date_gmt] => 2017-05-30 08:31:37 [post_content] => ღრმად მიწის ქვეშ, "ბასიანზე" - ცნობილმა გამოცემამ Wmagazine "ბასიანი" მსოფლიოში ყველაზე ბნელ მიწისქვეშა კლუბად დაასახელა. იმისთვის, რომ ცნობილი ღამის კლუბი ეპოვა ამერიკელ ჟურნალისტს, საკმაოდ დიდი ძალისხმევა დასჭირდა და ბოლოს ადგილს ტექნომუსიკის ხმებით მიაგნო. ჟურნალისტი წერს, რომ დინამოს სტადიონის მიწისქვეშეთში მოსახვედრად, საკმაოდ გრძელი დერეფნის და რამდენიმე "ფეისკონტროლის" გავლა დასჭირდა. "ზოგადად კლუბში შეღწევა არც თუ ისე ადვილია, რადგან მისი მფლობელები ყველანაირად ცდილობენ, რომ აგრესიული ადამიანებისგან თავი დაიცვან, შესაბამისად, "ფეისკონტროლი"საკმაოდ მკაცრად მუშაობს. სწორედ ესაა ერთ-ერთი მიზეზი იმის, რომ კლუბმა ძალიან დადებითი იმიჯი შეიქმნა და გარდა ამისა, სახელი მთელ მსოფლიოშიც გაითქვა. როგორც ცნობილია, ხშირად ბევრი დიჯეი "ბასიანზე" დასაკრავად ისე ჩადის, რომ საქართველოზე წარმოდგენაც კი არ აქვს და რომ არა ღამის კლუბი, ალბათ თბილისში არც არასდროს ჩავიდოდა,"-წერს გამოცემა. 