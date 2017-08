გიორგი ყიფშიძე ქობულეთში ბარმენად მუშაობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-yifshidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150967 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-yifshidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150967 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10074 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-yifshidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-yifshidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (150967) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10074) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125254 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-25 14:03:16 [post_date_gmt] => 2017-04-25 10:03:16 [post_content] => „საინტერესო ამბავი გადამხდა ახლა ქალაქში. მეგობართან ერთად ახალ მანქანას ვტესტავდით და უცბად პატრულმა გაგვაჩერა. გადმოვიდა ქალი პოლიციელი და მთხოვა ერთი წუთით მანქანიდან გადმოსვლა ძალიან ზრდილობიანად. რომ გადავედი, ტელეფონის ნომერი მთხოვა“ - წერს გიორგი ყიფშიძე საკუთარი „ფეისბუქის“ გვერდზე. მსახიობის ამ თავგადასავალს სოცქსელში მისი მეგობრების მხრიდან დიდი მხიარულება მოჰყვა. „მოკლედ, რა მოთხოვნადი ხარ“ „ნახე, გოგონებს როგორ უყვარხარ, ცოლი არ აეჭვიანო“ „ბრავო პოლიციელ ქალბატონს“ „თუ არ მისცემ, არ დამორჩილებაა და...“ [post_title] => რა სთხოვა გიორგი ყიფშიძეს პატრულმა ქალმა „- ცოლი არ აეჭვიანო...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-stkhova-giorgi-yifshidzes-patrulma-qalma-coli-ar-aechviano [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 14:03:16 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 10:03:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125254 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 123526 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-19 12:55:37 [post_date_gmt] => 2017-04-19 08:55:37 [post_content] => ზურა ყიფშიძე „სარკესთან“ კომენტარს აკეთებს იმ ხმაურიანი ინტერვიუების გამო, რომელიც პრესას მისმა შვილმა, გიორგი ყიფშიძემ მისცა და აღნიშნა, რომ ცნობილ მსახიობს ფინანსურად ძალიან უჭირს. ზურა ყიფშიძე თავს უხერხულად გრძნობს და აღნიშნავს, რომ არავისი საქმე არ არის, უჭირს თუ არა მას. ჟურნალისტის შეკითხვაზე, გაუნაწყენდა თუ არა გიორგის, როცა მან ასეთი განცხადება გააკეთა, ცნობილი მსახიობი პასუხობს: თავს საშინლად ვგრძნობ. არ მიყვარს საჯაროდ ლაპარაკი, ვის რა უჭირს და ვის რა არ უჭირს. ვიღაცას რაღაც უჭირს და ფარად გამომიყენეს. რატომ მოხდა ასე, ვერ გავიგე და მაგრად მეშლება ნერვები. ჩემ დაუკითხავად მოხდა ყველაფერი. თქვენი ვაჟის ინტერვიუს შემდეგ ატყდა ეს ამბავი, ამის გამო გიორგის ხომ არ გაუნაწყენდით? მე არავის ვუწყრები. ყველა იმას აკეთებს, რასაც გრძნობს და ფიქრობს, მაგრამ ჩემი შეფასება სხვაგვარია ხოლმე. არ მესიამოვნა, რომ მე შემეხო ეს ამბავი და ფარად გამომიყენეს. არავის ვუწყრები, არავის ვეჩხუბები და არც პრეტენზია მაქვს. არავისი საქმე არ არის, მე რა მიჭირს და რა - არა და ამაზე საჯაროდ საუბარი საჭირო არ არის. ვნახე მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, გივი ბერიკაშვილის გასვენებაში ვიყავით. დავილაპარაკეთ და მშვენიერი ურთიერთობა გვაქვს, პრობლემა არ არსებობს. მას კარგად ვიცნობ და ამოვწურეთ ეს თემა. ხელფასები მართლაც დაბალია, მაგრამ ეს მინისტრზე კი არა, საერთო მდგომარეობაზეა დამოკიდებული“, აღნიშნავს ზურა ყიფშიძე ჟურნალ „სარკესთან“ კომენტარში. [post_title] => გაუნაწყენდა თუ არა გიორგი ყიფშიძეს მამა მასზე გაკეთებული კომენტარის გამო - „ჩემ დაუკითხავად მოხდა ყველაფერი...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gaunawyenda-tu-ara-giorgi-yifshidzes-mama-masze-gaketebuli-komentaris-gamo-chem-daukitkhavad-mokhda-yvelaferi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-19 18:32:59 [post_modified_gmt] => 2017-04-19 14:32:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123526 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 122582 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-13 16:28:02 [post_date_gmt] => 2017-04-13 12:28:02 [post_content] => ზურა ყიფშიძე დასაქმებულია მარჯანიშვილისა და თუმანიშვილის თეატრებში, ასევე, საზოგადოებრივ მაუწყებელზეც, - ამის შესახებ მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ყიფშიძის სახელფასო ანაზღაურება 400 ლარზე ხუთჯერ მეტია და ადგილი აქვს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. ’’ახლაც არ წყდება მღელვარება სოციალურ ქსელებში და მთელი ეს მღელვარება აწყობილი იყო ერთი კონკრეტული ადამიანის, ბატონი ზურა ყიფშიძის გაუსაძლისი მდგომარეობის გარშემო. ეთერში ისიც ითქვა, რომ იგი, პრაქტიკულად, 400 ლარიანი ხელფასის გამო შიმშილობს. მე ვწუხვარ რომ კონკრეტულ ადამიანზე მიწევს საუბარი და არა სისტემურ რეფორმაზე, ან საკითხზე, მაგრამ უბრალოდ, ყველანაირ ზღვარს გადააჭარბა ამან. ამბავი, როდესაც პირდაპირ საზოგადოებაში შეცდომაში შეყავთ იმიტომ რომ არავითარ 400 ლარიან კონკრეტულ ხელფასზე და მითუმეტეს ყოველთვიურ შემოსავაზე საუბარი არ არის. ბატონი ზურაბი ბევრად მეტი ოდენობის ხელფასს იღებს მარჯანიშვილის თეატრში, თუმანიშვილის თეატრში, ის ასევე ერთ-ერთი გადაცემის წამყვანია პირველ არხზე და კიდევ უფრო მეტი ყოველთვიური ანაზღაურება აქვს. აღარაფერს ვამბობ ფონდი ’’ქართუს’’ მიერ მიღებულ ყოველთვიურ დახმარებაზე. შესაძლოა ვინმემ თქვას, რომ ის კერძო თანხაა და რატომ ითვლის სამინისტრო ამ თანხას. რა თქმა უნდა, ამას არ ვითვლით, უბრალოდ მსურს, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს ინფორმაცია. თუმცა, მხოლოდ საბიუჯეტო თანხებს თუ განვიხილავთ , მარჯანიშვილისა დ თუმანიშვილის თეატრები, ასევე პირველი არხი ის უწყებები გახლავთ, რომლებიც ბიუჯეტიდან ფინანსდება და შესაბამისი ანაზღაურება ბატონ ზურაბს აქვს. ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, რატომ ჩაიგდეს თავი ზურამ, ან გიორგიმ ასეთ უხერხულ მდგომარეობაში, როდესაც ასეთი გულისამაჩუყებელი ისტორია მოყვა გიორგიმ პირდაპირ ეთერში და ამ 400 ლარზე იყო საუბარი. არადა ჯამურად 5-ჯერ მეტი შემოსავალი გამოსდის ზურას. ამიტომ, არ ვიცი რა დავარქვა ამ ინსინუაციას, პროვოკაციას აჰყვა... დიდი იმედი მაქვს რომ თავად ბატონი ზურაბი დაადასტურებს იმას, რაზეც მე ვსაუბრობ,’’ - განაცხადა მინისტრმა. [post_title] => ზურაბ ყიფშიძის სახელფასო ანაზღაურება 400 ლარზე ხუთჯერ მეტია - მინისტრი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zurab-yifshidzis-sakhelfaso-anazghaureba-400-larze-khutjer-metia-ministri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-13 16:28:02 [post_modified_gmt] => 2017-04-13 12:28:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122582 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 125254 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-25 14:03:16 [post_date_gmt] => 2017-04-25 10:03:16 [post_content] => „საინტერესო ამბავი გადამხდა ახლა ქალაქში. მეგობართან ერთად ახალ მანქანას ვტესტავდით და უცბად პატრულმა გაგვაჩერა. გადმოვიდა ქალი პოლიციელი და მთხოვა ერთი წუთით მანქანიდან გადმოსვლა ძალიან ზრდილობიანად. რომ გადავედი, ტელეფონის ნომერი მთხოვა“ - წერს გიორგი ყიფშიძე საკუთარი „ფეისბუქის“ გვერდზე. მსახიობის ამ თავგადასავალს სოცქსელში მისი მეგობრების მხრიდან დიდი მხიარულება მოჰყვა. „მოკლედ, რა მოთხოვნადი ხარ“ „ნახე, გოგონებს როგორ უყვარხარ, ცოლი არ აეჭვიანო“ „ბრავო პოლიციელ ქალბატონს“ „თუ არ მისცემ, არ დამორჩილებაა და...“ [post_title] => რა სთხოვა გიორგი ყიფშიძეს პატრულმა ქალმა „- ცოლი არ აეჭვიანო...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-stkhova-giorgi-yifshidzes-patrulma-qalma-coli-ar-aechviano [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 14:03:16 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 10:03:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125254 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 5 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 98bdd8818601da0c37550f04e18f1cfc [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )