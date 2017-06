გოლდენ სტეიტი თეთრ სახლში არ მივა: მეომრებმა ტრამპზე უარი თქვეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => golden-steiti [2] => trampi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138405 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => golden-steiti [2] => trampi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138405 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => golden-steiti [2] => trampi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => golden-steiti [2] => trampi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138405) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2031,156,3713) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138437 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-14 11:52:09 [post_date_gmt] => 2017-06-14 07:52:09 [post_content] => „გოლდენ სტეიტის“ ჩემპიონობას „ბარსელონა“ და მისი ვარსკვლავებიც გამოეხმაურნენ. ზაზა ფაჩულიას გუნდს NBA-ში გამარჯვება თვით ლეო მესიმ, ნეიმარმა, ლუის სუარესმა და პიკემ მიულოცეს. „ბარსელონას“ კარგი ურთიერთობა აქვს კალიფორნიულ კლუბთან. 2015 წელს „ბარსა“ შეხვდა კიდეც აშშ-ში ყოფნის დროს მაშინაც გაჩემპიონებულ „მეომრებს“. ახლაც, როდესაც „ბარსელონა“ საზაფხულო ამერიკულ ტურნეში წავა (სამი მატჩი აქვს დაგეგმილი - „იუვენტუსთან“, „მანჩესტერთან“ და „რეალთან“), ერთხელაც აპირებს „გოლდენ სტეიტელების“ მონახულებას. შეხვედრა სან ფრანცისკოს სახელმწიფო უნივერსიტეტშია დაგეგმილი. ასე რომ, დიდი ალბათობით ჩვენი ზაზა ფაჩულია სხვა ვარსკვლავებთან ერთად მესისაც შეხვდება. მესი ფაჩულიას ჩემპიონობას ულოცავს: მალე შეხვდებიან კიდეც (ვიდეო)

საქართველოს 20-წლამდე მორაგბეთა ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის პლეიოფის პირველ შეხვედრაში არგენტინას დაუპირისპირდა და 26:25 დაამარცხა. უმცროსი ბორჯღალოსნები არგენტინას მესხის სტადიონზე შეეხვდნენ. ეს გახლდათ მსოფლიო რაგბის 20-წლამდელთა ჩემპიონატის მეოთხე მატჩი - მე-9 ადგილის ნახევარფინალი და გამარჯვების გამო გაისად უძლიერესთა შორის თამაში დავიბევეთ. „პუმიტასს", რომელიც საქართველოში ტურნირის მოსაგებად ჩამოვიდა, სასტარტო მატჩი „ავჭალაზე" ვეთამაშეთ და დიდი ბრძოლის მიუხედავად თამაში 26:37 დავთმეთ. „შესაძლო ვარიანტებიდან არგენტინა ყველაზე რთული მეტოქეა. ესაა ძალიან მაღალი დონის გუნდი, რომელიც დიდი ხანია ამ დონეზე თამაშობს. არგენტინელები სწრაფ რაგბს თამაშობენ, რასთან ადაპტირებაც ჩვენ ძალიან გვიჭირს", - განაცხადა მატჩამდე უმცროსი ბორჯღალოსნების მწვრთნელმა ლადო კილასონიამ. ჯგუფური ეტაპის დასკვნითი მატჩი საფრანგეთთან დიდი სხვაობით დათმო ჩვენმა გუნდმაც (0:54). რადგან სატურნირო თვალსაზრისით ამ თამაშის შედეგს მნიშვნელობა აღარ ჰქონდა, მწვრთნელებმა ლიდერებს დასვენების საშუალება მისცეს. ახლა სიტუაცია შეიცვალა და სასტარტო შემადგენლობაში 12 დასვენებული მოთამაშე დაბრუნდა. სანახაობრივ შეხვედრაში საქართველოს ნაკრებმა ანგარიში პირველივე წუთებზე გახსნა. მესამე წუთზე არგენტინელებს ლელო ბექა საღინაძემ გახსნა, გელა აფრასიძემ კი ზუსტად გარდასახა და საქართველოს ნაკრები 7:0 დაწინაურდა. მეათე წუთზე ალბორნოსის ჯარიმით ანგარიში 7:3 შემცირდა, თუმცა მეთორმეტე წუთზე საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა ილია სპანდერაშვილმა ლელო დადო, აფრასიძე გარდასახვაზე კვლავაც ზუსტი იყო და საქართველომ თერთმეტქულიანი უპირატესობა მოიპოვა. მეთექვსმეტე წუთზე კაცნაკლულ საქართველოს არგენტინელებმა ლელოს დადება მოახერხეს, თუმცა გარდასახვის გატანა ვერ შეძლეს და ანგარიში 14:10 გახდა. თამაშის დარჩენილ 15 წუთში გელა აფრასიძემ სამი ჯარიმა შეასრულა ზუსტად და პირველი ტაიმი საქართველოს თორმეტქულიანი უპირატესობით ანგარიშით 23:11 დაასრულა. მეორე ტაიმი არგენტინელებმა აქტიურად დაიწყეს და საქართველოს ნაკრები დაალელოვეს კიდეც, დალრეუმ კი გარდასახვაც ზუსტად შეასრულა და ანგარიში 23:18-მდე შეამცირეს. 77-ე წუთზე გელა აფრასიძემ 42 მეტრიდან ჯარიმის გატანა შეძლო და არგენტინასთან საქართველოს ნაკრების უპირატესობა კვლავ კომფორტული გახადა - 26:18. ბოლო წამებზე ქართველმა მორაგბეებმა არგენტინელებს ლელოს გატანის საშუალება არ მისცეს და ბურთი ლაშა მესხმა ჩვენი ნახევრიდან გამოიტანა. თუმცა მოგვიანებით არგენტინელებმა ლელოს დამიწება შეძლეს, ანგარიში შეამცირეს და საბოლოო ანგარიში 26:25 საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ დააფიქსირეს. უმცროსი ბორჯღალოსნებმა კი მომდევნო მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ადგილი შეინარჩუნეს. მიმდინარე გათამაშებაში კი მეცხრე ადგილისთვის იბრძოლებენ, სადაც ირლანდიის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. 🎥 Reaction | Amazing celebrations as @GeorgianRugby get their first win of the tournament #WorldRugbyU20s pic.twitter.com/NAU7cx4IeQ — World Rugby (@WorldRugby) June 13, 2017

უმცროსმა ბორჯღალოსნებმა არგენტინა დაამარცხეს (ვიდეო) ზაზა ფაჩულია: ეს ჩემპიონობა არის საქართველოსი

ახალგამომცხვარი მსოფლიო ჩემპიონი ზაზა ფაჩულია საჩემპიონო მატჩის შემდეგ ცხელ გულზე გაკეთებული ინგლისურენოვანი კომენტარის შემდეგ პირველ მიმართვას აკეთებს მშობლიურ ენაზე. - სასწაული გრძნობაა. ამდენი შრომა, ამდენი ოფლი, ამდენი ვარჯიში იმისთვის, რომ მოგვეგო ჩემპიონობა და მოვიგეთ კიდეც. გავხდი მსოფლიო ჩემპიონი. ეს ძალიან დიდი სიამაყე და ძალიან დიდი სიხარულია, ყველას ვულოცავ, ყველა გულშემატკივარს. რაც მთავარია, ეს ჩემპიონობა არის საქართველოსი და იმედი მაქვს ეს იქნება მოტივაცია ახალგაზრდებისთვის და ითამაშებენ კალათბურთს. ეს დასაწყისი იყოს და ბევრი მსოფლიო ჩემპიონი გვეყოლება კალათბურთში და არა მარტო კალათბურთში. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ყველა წარმატება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გილოცავ საქართველო! „გოლდენ სტეიტის" ჩემპიონობას „ბარსელონა" და მისი ვარსკვლავებიც გამოეხმაურნენ. ზაზა ფაჩულიას გუნდს NBA-ში გამარჯვება თვით ლეო მესიმ, ნეიმარმა, ლუის სუარესმა და პიკემ მიულოცეს. „ბარსელონას" კარგი ურთიერთობა აქვს კალიფორნიულ კლუბთან. 2015 წელს „ბარსა" შეხვდა კიდეც აშშ-ში ყოფნის დროს მაშინაც გაჩემპიონებულ „მეომრებს". ახლაც, როდესაც „ბარსელონა" საზაფხულო ამერიკულ ტურნეში წავა (სამი მატჩი აქვს დაგეგმილი - „იუვენტუსთან", „მანჩესტერთან" და „რეალთან"), ერთხელაც აპირებს „გოლდენ სტეიტელების" მონახულებას. შეხვედრა სან ფრანცისკოს სახელმწიფო უნივერსიტეტშია დაგეგმილი. ასე რომ, დიდი ალბათობით ჩვენი ზაზა ფაჩულია სხვა ვარსკვლავებთან ერთად მესისაც შეხვდება.