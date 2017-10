გუნდები, რომლებიც სხვაგან თამაშობენ: სად წავა ბარსელონა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => barselona [2] => katalonia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170716 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => barselona [2] => katalonia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170716 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => barselona [2] => katalonia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => barselona [2] => katalonia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170716) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (225,394,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170424 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-03 16:05:55 [post_date_gmt] => 2017-10-03 12:05:55 [post_content] => საფრანგეთის პოლიციამ, საფრანგეთის ჩემპიონატის ბოლო ტურში, პსჟ-"ბორდოს"(6:2) მატჩის წინ, სტადიონ "პარკ დე პრენსის" სიახლოვეს ტერაქტი აღკვეთეს. ხელნაკეთი ბომბი პოლიციელებმა პარიზში სტადიონის მიმდებარზე ტერიტორიაზე შუადღის 4 საათზე იპოვეს. ამასთან დაკავშირებით, სამართალდამცავებმა 5 ეჭვმიტანილი დააკავეს, რომელთაგანაც ერთ-ერთი აქტიურ კავშირში იმყოფებოდა ისლამური სამყაროს წევრებთან. პსჟ-სა და "ბორდოს" დაპირისპირებას 47 ათასი მაყურებელი დაესწრო. შეგახსენებთ, პარიზში 2015 წელს ტერორისტული აქტი გერმანიისა და საფრანგეთის ნაკრებებს შორის გამართული მატჩის დროს მოხდა. მაშინ 130 ადამიანი გარდაიცვალა. [post_title] => პარიზში, პსჟ-ს სტადიონთან ტერაქტი აღკვეთეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => parizshi-psdj-s-stadiontan-teraqti-aghkvetes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 16:05:55 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 12:05:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170424 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 170369 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-03 11:14:11 [post_date_gmt] => 2017-10-03 07:14:11 [post_content] => ფეხბურთში ახლა მთავარი პოლიტიკაა: კატალონიაში მიმდინარე რეფერენდუმი რას მოუტანს ფეხბურთს. თან აქ საუბარი ხომ ერთ რიგით გუნდზე არ არის, საუბარია „ბარსელონაზე“, უფრო მეტზე, ვიდრე კლუბია. ეს ამბავი არ გამორჩენია ომარ მომანის, რომელიც მუდმივად ადევნებს თვალს სპორტულ მოვლენებს და საინტერესოდ ასახავს კიდეც. ნეიმარმა პენალტის დარტყმის უფლება იყიდა კევინ დე ბრუინმა „სიტის“ გამარჯვება მოუტანა დიდი კლუბები პრემიერლიგის 7 ტურის შემდეგ სკანდალური კატალონიური რეფერენდუმი და ჟერარ პიკე [post_title] => კატალონიის რეფერენდუმი და სხვა ამბების შარჟები (ფოტო-კარიკატურები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kataloniis-referendumi-da-skhva-ambebis-shardjebi-foto-karikaturebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 11:14:11 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 07:14:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170369 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 170366 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-03 09:43:44 [post_date_gmt] => 2017-10-03 05:43:44 [post_content] => „ბარსელონას“ პრეზიდენტმა, ხოსეპ მარია ბარტომეუმ აღნიშნა, რომ კატალონიაში ჩატარებულმა რეფერენდუმმა შესაძლოა, სერიოზული გავლენა მოახდინოს გუნდზე. დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემთხვევაში, კლუბმა და გულშემატკივრებმა უნდა აირჩიონ ლიგა, რომელშიც „ბარსელონა“ გამოვა. „იმ შემთხვევაში, თუ გამოცხადდა დამოუკიდებლობა, კატალონიურ კლუბსა და მის ფანებს მოუწევთ არჩევანის გაკეთება, რომელ ლიგაში ითამაშოს „ბარსელონამ“, - ბარტომეუს ამ განცხადებას „ბარსელონას“ პრესსამსახური ავრცელებს. შეგახსენებთ, რომ პირველ ოქტომბერს კატალონიაში დამოუკიდებლობის ე.წ. რეფერენდუმი გაიმართა, რომელზეც გამოკითხვაში მონაწილეთა 90-მა პროცენტმა მხარი დაუჭირა რეგიონის ესპანეთიდან გამოყოფას. მადრიდში პლებისციტის ჩატარების ფაქტი არ აღიარეს. მიუხედავად ამისა, კატალონიის მთავრობა აპირებს გამოაცხადოს ესპანეთიდან გამოყოფის შესახებ. [post_title] => სად ითამაშებს ბარსელონა: ამას ფანები გადაწყვეტენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sad-itamashebs-barselona-amas-fanebi-gadawyveten [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 09:43:44 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 05:43:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170366 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 170424 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-03 16:05:55 [post_date_gmt] => 2017-10-03 12:05:55 [post_content] => საფრანგეთის პოლიციამ, საფრანგეთის ჩემპიონატის ბოლო ტურში, პსჟ-"ბორდოს"(6:2) მატჩის წინ, სტადიონ "პარკ დე პრენსის" სიახლოვეს ტერაქტი აღკვეთეს. ხელნაკეთი ბომბი პოლიციელებმა პარიზში სტადიონის მიმდებარზე ტერიტორიაზე შუადღის 4 საათზე იპოვეს. ამასთან დაკავშირებით, სამართალდამცავებმა 5 ეჭვმიტანილი დააკავეს, რომელთაგანაც ერთ-ერთი აქტიურ კავშირში იმყოფებოდა ისლამური სამყაროს წევრებთან. პსჟ-სა და "ბორდოს" დაპირისპირებას 47 ათასი მაყურებელი დაესწრო. შეგახსენებთ, პარიზში 2015 წელს ტერორისტული აქტი გერმანიისა და საფრანგეთის ნაკრებებს შორის გამართული მატჩის დროს მოხდა. მაშინ 130 ადამიანი გარდაიცვალა. [post_title] => პარიზში, პსჟ-ს სტადიონთან ტერაქტი აღკვეთეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => parizshi-psdj-s-stadiontan-teraqti-aghkvetes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 16:05:55 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 12:05:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170424 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1076 [max_num_pages] => 359 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a247595316d24c553c29c8fdf668950a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )