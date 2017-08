გუნდებს თითო ნაბიჯიღა დარჩათ: ჩემპიონთა ლიგის და ევროპა ლიგის პლეი-ოფის წილისყრა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => wilisyra [2] => chempionta-liga [3] => evropa-liga ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151505 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => wilisyra [2] => chempionta-liga [3] => evropa-liga ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151505 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => wilisyra [2] => chempionta-liga [3] => evropa-liga ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => wilisyra [2] => chempionta-liga [3] => evropa-liga ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151505) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1326,6749,156,632) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151509 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-05 12:22:59 [post_date_gmt] => 2017-08-05 08:22:59 [post_content] => NBA-ს პირველი ქართველი ჩემპიონი ზაზა ფაჩულია საქართველოში 6 აგვისტოს ჩამოვა და თან... ჩემპიონთა თასს ჩამოიტანს. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი 19:00 საათზე სასტუმრო „რუმსში“ პრესკონფერენციას გამართავს. შეგახსენებთ, ჩვენიანის „გოლდენ სტეიტმა” ფინალური სერიის ხუთ მატჩში "კლივლენდი” დაამარცხა და ჩემპიონის ტიტული დაიბრუნა. ამის შემდეგ ფაჩულია საქართველოს ნაკრებთან ერთდ, რომელიც ამჟამად ლიტვის საერთაშორისო ტურნირზე გამოდის, ევრობასკეთისთვის მზადებას დაიწყებს. შეგახსენებთ, წლევანდელი ევრობასკეტი ოთხ ქვეყანაში რუმინეთში, ფინეთში, ისრაელსა და თურქეთში ტარდება, თამაშები 31 აგვისტოდან 17 სექტემბრამდე გასტანს. B ჯგუფში საქართელოს ნაკრების მეტოქეები არიან: ისრაელი, იტალია, გერმანია, უკრაინა, ლიტვა. საქართველო თავის მატჩებს ისრაელში, თელ-ავივს არენაზე ითამაშებს. 31 აგვისტო ლიტვა-საქართველო 2 სექტემბერი საქართველო-გერმანია 3 სექტემბერი საქართველო-უკრაინა 5 სექტემბერი ისრაელი-საქართველო 6 სექტემბერი საქართველო-იტალია [post_title] => ზაზა სასწაულს გვიმზადებს: თბილისში NBA-ის ჩემპიონთა თასი მოაქვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zaza-saswauls-gvimzadebs-tbilisshi-nba-is-chempionta-tasi-moaqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-05 12:22:59 [post_modified_gmt] => 2017-08-05 08:22:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151509 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 151502 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-05 12:00:28 [post_date_gmt] => 2017-08-05 08:00:28 [post_content] => 24 აგვისტოს, მონაკოში, ჩემპიონთა ლიგის 2016/2017 წლების სეზონის საუკეთესო მოთამაშეების დაჯილდოების საზეიმო ცერემონია გაიმართება. უეფამ საუკეთესო მეკარის, მცველის, ნახევარმცველისა და ფორვარდის პოზიციებზე წარდგენილ მოთამაშეთა სია უკვე გამოაქვეყნა. შერჩეულ 12 ნომინანტს შორის, ტურნირის გამარჯვებული მადრიდის “რეალის” 6 ფეხბურთელი მოხვდა, ფინალისტი “იუვენტუსი" კი 3 მოთამაშითაა წარმოდგენილი. მეკარეები: ჯანლუიჯი ბუფონი (“იუვენტუსი”), მანუელ ნოიერი (“ბაიერნი”), იან ობლაკი (“ატლეტიკო”); მცველები: ლეონარდო ბონუჩი (“იუვენტუსი”/“მილანი”), მარსელო (“რეალი”), სერხიო რამოსი (“რეალი”); ნახევარმცველები: კაზემირო (“რეალი”), ტონი კროოსი (“რეალი”), ლუკა მოდრიჩი (“რეალი”); თავდამსხმელები: პაულო დიბალა (“იუვენტუსი”), ლიონელ მესი (“ბარსელონა”), კრიშტიანო რონალდო (“რეალი”). კანდიდატთა შესარჩევად უეფამ შეადგინა ჟიური, რომელიც გასულ სეზონში ჩემპიონთა ლიგაში ნათამაშები 32 კლუბის მთავარი მწვრთნელით და ევროპის სპორტულ გამოცემათა ასოციაციის (ESM) მიერ შერჩეული 55 სპორტული ჟურნალისტით დაკომპლექტდა. მწვრთნელებს საკუთარი კლუბის ფეხბურთელებისთვის ხმის მიცემა ეკრძალებათ. ჟიურის თითოეულმა წევრმა თითო პოზიციაზე სამ-სამი მოთამაშე დაასახელა: პირველ ადგილზე დასახელებულმა ფეხბურთელმა ხუთი ქულა მიიღო, მეორეზე - სამი, მესამეზე - ერთი. საბოლოო სიაში თითოეულ პოზიციაზე მოხვდა 3-3 მოთამაშე, ვინც ყველაზე მეტი ქულა დააგროვა. პარალელურად გამოვლინდება უეფას ვერსიით ევროპის საუკეთესო ქალი და საუკეთესო მამაკაცი ფეხბურთელი. ამ ტიტულის პრეტენდენტთა სიას უეფა 15 აგვისტოს გამოაქვეყნებს. [post_title] => ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესოებს 24 აგვისტოს დააჯილდოვებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chempionta-ligis-sauketesoebs-24-agvistos-daajildoveben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-05 12:00:28 [post_modified_gmt] => 2017-08-05 08:00:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151502 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 151491 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-05 11:55:04 [post_date_gmt] => 2017-08-05 07:55:04 [post_content] => საქართველოს ნაკრები ლიტვაშია და ოთხთა ტურნირს თამაშობს. პირველ მატჩში ჩვენმა ბიჭებმა გამარჯვების მოპოვება შეძლეს და ფინალში თამაშის უფლებაც მოიპოვეს. საქართველომ ლატვია დაამარცხა - 73:69. მიუხედავად პირველი ტაიმის შემდეგ 6 ქულიანი ჩამორჩენისა, ქართველმა კალათბურთელებმა შეხვედრის სათავისოდ შემობრუნება მოახერხეს.. ქართველთა მხრიდან საუკეთესოდ გიორგი შერმადინი გამოიყურებოდა. მის ანგარიშზე 20 ქულა და 13 მოხსნაა. ლატვიელთა მხრიდან გამორჩეული იყო დაირის ბერტანსი, რომელსაც ასევე 20 ქულა ჩააგდო. ტურნირის ფინალში საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების მეტოქე მასპინძელი ლიტვა იქნება. მეორე ნახევარფინალში ლიტველებმა დაძაბულ ბრძოლაში - 59:58 დაამარცხეს პოლონეთი. ფინალური შეხვედრა დღეს, 5 აგვისტოს, თბილისის დროით 20:30 საათზე დაიწყება. [post_title] => ლატვიას მოვუგეთ, ფინალში ლიტვა გველოდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => latvias-movuget-finalshi-litva-gvelodeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-05 11:55:04 [post_modified_gmt] => 2017-08-05 07:55:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151491 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 151509 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-05 12:22:59 [post_date_gmt] => 2017-08-05 08:22:59 [post_content] => NBA-ს პირველი ქართველი ჩემპიონი ზაზა ფაჩულია საქართველოში 6 აგვისტოს ჩამოვა და თან... ჩემპიონთა თასს ჩამოიტანს. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი 19:00 საათზე სასტუმრო „რუმსში“ პრესკონფერენციას გამართავს. შეგახსენებთ, ჩვენიანის „გოლდენ სტეიტმა” ფინალური სერიის ხუთ მატჩში "კლივლენდი” დაამარცხა და ჩემპიონის ტიტული დაიბრუნა. ამის შემდეგ ფაჩულია საქართველოს ნაკრებთან ერთდ, რომელიც ამჟამად ლიტვის საერთაშორისო ტურნირზე გამოდის, ევრობასკეთისთვის მზადებას დაიწყებს. შეგახსენებთ, წლევანდელი ევრობასკეტი ოთხ ქვეყანაში რუმინეთში, ფინეთში, ისრაელსა და თურქეთში ტარდება, თამაშები 31 აგვისტოდან 17 სექტემბრამდე გასტანს. B ჯგუფში საქართელოს ნაკრების მეტოქეები არიან: ისრაელი, იტალია, გერმანია, უკრაინა, ლიტვა. საქართველო თავის მატჩებს ისრაელში, თელ-ავივს არენაზე ითამაშებს. 31 აგვისტო ლიტვა-საქართველო 2 სექტემბერი საქართველო-გერმანია 3 სექტემბერი საქართველო-უკრაინა 5 სექტემბერი ისრაელი-საქართველო 6 სექტემბერი საქართველო-იტალია

ზაზა სასწაულს გვიმზადებს: თბილისში NBA-ის ჩემპიონთა თასი მოაქვს