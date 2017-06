გურჯაანში მანქანა აფეთქდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => gurjaani [2] => avtomobilis-afetqeba [3] => gazis-baloni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141389 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => gurjaani [2] => avtomobilis-afetqeba [3] => gazis-baloni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141389 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => gurjaani [2] => avtomobilis-afetqeba [3] => gazis-baloni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => gurjaani [2] => avtomobilis-afetqeba [3] => gazis-baloni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141389) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16792,16793,2825,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141399 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-26 21:46:43 [post_date_gmt] => 2017-06-26 17:46:43 [post_content] => შინაგან საქმეთა სამინისტრო მეოთხე დღეა ეძებს ათამდე ახალგაზრდას, რომლებმაც თბილისში პოლიციელები სცემეს. 4 სამართალდამცველზე თავდასხმა გვიან ღამით ცოტნე დადიანის გამზირზე მოხდა. სათვალთვალო კამერებმა ფაქტი მთლიანად დააფიქსირა და სავარაუდოდ, სწორედ ამ ვიდეო კადრების გაშიფვრის შემდეგ დაადგინა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავდამსხმელების ვინაობა. „კურიერთან“ შემთხვევის თვითმხილველი ყვება, რომ სიტუაცია მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ერთ-ერთმა პირმა სამართალდამცველს შეაგინა. მოგვიანებით კი მდგომარეობის დაძაბვის გამო პოლიციამ გამაფრთხილებელი გასროლა განახორციელა. შსს-მ თავდამსხმელების ვინაობა უკვე იცის, თუმცა ფაქტზე არავინაა დაკავებული. ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩება ერთ-ერთი პოლიციელი, რომელმაც თავდასხმისას მძიმე დაზიანებები მიიღო. პოლიციელებზე თავდასხმის საქმეს შსს სისხლის სამართლის კოსექსის 353-ე მუხლით იძიებს, რაც საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველის წინააღმდეგ მუქარას ან ძალადობას გულისხმობს. წყარო: რუსთავი 2 [post_title] => თბილისში, 10-მა ახალგაზრდამ 4 პოლიციელს სცემა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-10-ma-akhalgazrdam-4-policiels-scema [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-26 22:01:29 [post_modified_gmt] => 2017-06-26 18:01:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141399 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 141061 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-25 01:14:50 [post_date_gmt] => 2017-06-24 21:14:50 [post_content] => თბილისის ცენტრში ცოტა ხნის წინ, სროლა იყო. ვაჟა ფშაველას პირველ კვარტალში, ახალგაზრდა მამაკაცი ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს. ის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ადგილობრივებმა გასროლის ხმა დაახლოებით 10-ჯერ გაიგეს. ადგილზე მობილიზებულია საპატრულო პოლიცია. [post_title] => სროლა ვაჟა ფშაველას პირველ კვარტალში - დაჭრილია ერთი ადამიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => srola-vadja-fshavelas-pirvel-kvartalshi-dachrilia-erti-adamiani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-25 01:15:02 [post_modified_gmt] => 2017-06-24 21:15:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141061 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 140987 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-24 11:52:08 [post_date_gmt] => 2017-06-24 07:52:08 [post_content] => ხაშურში ავტოსაგზაო შემთხვევას მსხვერპლი მოჰყვა. მოძრავი ტრაილერი გაჩერებულ ოპელის მარკის ავტომობილს შეეჯახა, შედეგად მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა. დაშავდა თავად სატვირთო მანქანის მძღოლიც. ის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მე-5 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. [post_title] => ხაშურში ტრაილერი მსუბუქ მანქანას შეეჯახა: დაღუპულია მძღოლი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khashurshi-traileri-msubuq-manqanas-sheejakha-daghupulia-mdzgholi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-24 11:53:40 [post_modified_gmt] => 2017-06-24 07:53:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140987 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 141399 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-26 21:46:43 [post_date_gmt] => 2017-06-26 17:46:43 [post_content] => შინაგან საქმეთა სამინისტრო მეოთხე დღეა ეძებს ათამდე ახალგაზრდას, რომლებმაც თბილისში პოლიციელები სცემეს. 4 სამართალდამცველზე თავდასხმა გვიან ღამით ცოტნე დადიანის გამზირზე მოხდა. სათვალთვალო კამერებმა ფაქტი მთლიანად დააფიქსირა და სავარაუდოდ, სწორედ ამ ვიდეო კადრების გაშიფვრის შემდეგ დაადგინა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავდამსხმელების ვინაობა. „კურიერთან“ შემთხვევის თვითმხილველი ყვება, რომ სიტუაცია მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ერთ-ერთმა პირმა სამართალდამცველს შეაგინა. მოგვიანებით კი მდგომარეობის დაძაბვის გამო პოლიციამ გამაფრთხილებელი გასროლა განახორციელა. შსს-მ თავდამსხმელების ვინაობა უკვე იცის, თუმცა ფაქტზე არავინაა დაკავებული. ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩება ერთ-ერთი პოლიციელი, რომელმაც თავდასხმისას მძიმე დაზიანებები მიიღო. პოლიციელებზე თავდასხმის საქმეს შსს სისხლის სამართლის კოსექსის 353-ე მუხლით იძიებს, რაც საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველის წინააღმდეგ მუქარას ან ძალადობას გულისხმობს. წყარო: რუსთავი 2 [post_title] => თბილისში, 10-მა ახალგაზრდამ 4 პოლიციელს სცემა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-10-ma-akhalgazrdam-4-policiels-scema [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-26 22:01:29 [post_modified_gmt] => 2017-06-26 18:01:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141399 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 407 [max_num_pages] => 136 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 00ae7044db89c1d42453b86371e312a0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )