Hermes-ის ჩანთები ქართული ტყავით შეიკერება

ევროკავშირში ინგლისური ყველაზე გავრცელებული სალაპარაკო ენაა.

მასზე ნაკლებად გავრცელებული, თუმცა მნიშვნელოვანი ენებია - გერმანული და ფრანგული.

ევროკავშირში ბრიტანეთის გაწევრიანებამდე, ანუ 1973 წლამდე, ბიზნესწრეებში, მთავარი ენა ფრანგული იყო.

გლობალურად, ინგლისური 400 მლნ ადამიანისთვისაა მშობლიური ენა, ხოლო ფრანგული 220 მილიონისთვის.

თამთა უთურგაშვილი

"ჩვენ ყველას გვინდა ბრიტანეთთან მჭიდრო და კარგი ურთიერთობა, ამის შესახებ კითხვები საერთოდ არ არის. ჩვენ გვინდა მყარი გარანტიები იმ ხალხზე და მათ ოჯახებზე, ვისზეც ბრექსიტის პროცესები იმოქმედებს. ეს უნდა იყოს ნომერ პირველი პრიორიტეტი ევროკავშირისთვის და ბრიტანეთისთვისაც.", - განაცხადა ტუსკმა შეხვედრის დაწყებამდე.

”გელოდებით ყველას ყველას! გაიზიარეთ ჩვენი სიხარული. 1 მაისი May -ის დღეა და სიმბოლურად სწორედ ამიტომ ვითმენდით , რომ მაისს და გაზაფხულის ყველაზე ლამაზ თვეს შევგებებოდით ბევრი სიახლითა და გამჭვირვალე ჩანთებით!”,- განუცხადა ”ფორტუნას” May-ის წარმომადგენელმა მაგდა წილოსანმა.

შეგახსენებთ, May-ის მინის ჩანთები ბაზარზე 2016 წლის სექტემბრიდან გამოჩნდა. ბრენდის დამფუძნებელი და დიზაინერი ნინი ზექალაშვილია. როგორც მან ცოტა ხნის წინ ”ფორტუნას” განუცხადა, May-ის პროდუქცია მაღალი ხარისხის ორგანული მინით მზადდება. ჩვეულებრივი მინისგან განსხვავებით, მის შემადგენლობაში შედის პლასტმასი , რაც მას ძნელად მსხვრევადს ხდის . ამასთან, ის მინაზე ბევრად მსუბუქია , ადვილია მისი გაწმენდა უბრალო ნაჭრით, ან თუნდაც ხელსახოცით.

”გვქონდა რამდენიმე შეკვეთა უცხოეთიდან. ჩვენი ჩანთები გაიგზავნა კანადაში, საფრანგეთსა და უკრაინაში. კიევში ერთ-ერთ მაღაზიაში უკვე იყიდება May-ის ჩანთები. 30 აპრილს კი რამდენიმე ჩანთას მოსკოვშიც გავგზავნით”, – განმარტა ზექალაშვილმა.

თამთა უთურგაშვილი

