იმერეთის რეგიონში ახალი ხეხილის ბაღი გაშენდა

308,4. ნათესი ფართობებიდან საშემოდგომო კულტურებზე (ხორბალი, ქერი) 59 ათასი ჰექტარი მოდის, საგაზაფულო კულტურების ნათესებზე კი 180,2 ათასი ჰექტარი. საგაზაფხულო კულტურების ნათესებიდან კარტოფილზე და ბოსტნეულ–ბაღჩეულზე 38.8 ათასი ჰექტარი მოდის, ხოლო სხვა კულტურებზე 20.4 ათასი ჰექტარი. 2013 წლიდან ხელისუფლებამ საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით აგრარული დარგის განვითარების დაფინანსება დაიწყო. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიაში 2015 –2020 წლები მკაფიოდაა განსაზღვრული სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიული ხედვა. 2013 წლიდან ბიუჯეტიდან დაფინანსდა უამრავი პროგრამა სწორედ სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობისთვის. თუმცა, 2014 წლიდან ნათესი ფართობების მოცულობა მცირდება. საქსტატის მონაცემებით, 2008 წლიდან მოყოლებული, ნათესი ფართობების მოცულობის ზრდის ტენდენცია მხოლოდ 2013 და 2014 წლებში დაფიქსირდა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => საქართველოში ნათესი ფართობების მოცულობა შემცირდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-natesi-fartobebis-moculoba-shemcirda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-19 10:56:54 [post_modified_gmt] => 2017-04-19 06:56:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123416 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 123322 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-18 16:32:23 [post_date_gmt] => 2017-04-18 12:32:23 [post_content] => ქალაქ შეკში (აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში) მეაბრეშუმეობის საერთაშორისო ასოციაციის (BACSA) რიგით მე-8 კონფერენციაზე, საქართველოში მეაბრეშუმეობის დარგში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე იმსჯელეს. კონფერენციაში მონაწილეობა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის წარმომადგენლებმა მიიღეს. ყურადღება მეაბრეშუმეობის დარგის განვითრებისთვის საქართველოში არსებულ ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე გამახვილდა. მეაბრეშუმეობის საერთაშორისო ასოციაციის (BACSA) რიგით მე-8 კონფერენციის ფარგლებში, აბრეშუმის ხელთნაკეთი ნაწარმის გამოფენა მოეწყო. მონაწილეებმა ქალაქ შეკის მეაბრეშუმეობის აბრეშუმის პარკსახვევი ფაბრიკა დაათავლიერეს, რომელშიც ძველ დაზგა-დანადგარებთან, საქსოვ, სამღებრო და საჩითავ მოწყობილობებთან ერთად, თანამედროვე ძაფსახვევი მანქანებია განთავსებული. კონფერენციაში მონაწილეობას 20-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი იღებდა, მათ შორის, ბულგარეთის, რუმინეთის, ჩინეთის, კუბის და სხვა ქვეყნების მეაბრეშუმეები. [post_title] => აზერბაიჯანში, საქართველოს მეაბრეშუმეობის დარგის განვითარებაზე იმსჯელეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => azerbaijanshi-saqartvelos-meabreshumeobis-dargis-ganvitarebaze-imsjeles [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 16:32:55 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 12:32:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123322 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123315 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-18 16:22:22 [post_date_gmt] => 2017-04-18 12:22:22 [post_content] => სოფლის მეურნეობაში გამოსაყენებელი პროდუქტების სრული ასორტიმენტი ერთ ქსელში. ”აგროსფერო” მომხმარებელს ბარაქიანი შემოდგომისთვის საჭირო პროდუქციას სთავაზობს. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, ”აგროსფეროს” მაღაზიებში წარმოდგენილია რამდენიმე კატეგორიის პროდუქტები. ”ჩვენთან სოფლის მეურნეობით დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია შეიძინოს: მცენარეთა დაცვის საშუალებები, მაღალი ხარისხის სათესლე მასალა და სასუქები, სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარი, ასევე აგროტექნიკა”, - აცხადებენ ”აგროსფეროში”. მათივე ინფორმაციით, პროდუქციის იმპორტი რამდენიმე ევროპული ქვეყნიდან ხორციელდება. ეს ქვეყნებია: გერმანია, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, ჰოლანდია, ნორვეგია, შვეიცარია და ავსტრია. ”პროდუქციის ძირითადი ნაწილი მაინც გერმანიიდან ჩამოგვაქვს. ვთანამშრომლობთ ”ბაიერთან”- მსოფლიოში ლიდერ გერმანულ კომპანიასთან მცენარეთა დაცვის საშუალებებსა და მეთესლეობის სფეროში. ”ბაიერის” პროდუქტების ასორტიმენტი მოიცავს ინექტიციდებს, ფუნგიციდებს, ჰერბიციდებს, ასევე თესლის შესაწამლ საშუალებებს. ”ბაიერი” ქმნის საუკეთესო და რაც მთავარია უსაფრთხო პროდუქციას, რომელსაც დღეს მსოფლიოს 80-მდე ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც ენდობიან. ”აგროსფერო” სწორედ ამ ბრენდის ექსკლუზიური წარმომადგენელია საქართველოში”, - აღნიშნეს მაღაზიათა ქსელში. როგორც ”აგროსფეროში” აცხადებენ, ამ ეტაპზე კომპანიის რებრენდინგი მიმდინარეობს- ახლდება სერვისცენტრები და ინერგება მომსახურების ახალი ტიპი. ცნობისთვის, ”აგროსფერო” საქართველოში 2005 წლიდანაა წარმოდგენილი. ფლობს 5 ფილიალს კახეთში, ერთს კი -თბილისში. საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში კომპანია თანამშრომლობს დილერებთან. [post_title] => საჭირო პროდუქცია ბარაქიანი შემოდგომისთვის- რას გვთავაზობს აგროსფერო? 