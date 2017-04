ინდოეთთან თავისუფალი ვაჭრობის მიზანშეწონილობის კვლევა იწყება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => indoeti [1] => ekonomikis-saministro [2] => tavisufali-vachroba [3] => indoeti-saqartvelo [4] => tavisufali-vachroba-indoettan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122096 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => indoeti [1] => ekonomikis-saministro [2] => tavisufali-vachroba [3] => indoeti-saqartvelo [4] => tavisufali-vachroba-indoettan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122096 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122096) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2122,323,10217,9261,14711) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121698 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-11 12:12:45 [post_date_gmt] => 2017-04-11 08:12:45 [post_content] => პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში შესაფუთი მასალების მწარმოებელი საწარმო გაიხსნება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში, კომპანიამ უახლესი ტექნოლოგიის დანადგარები შეიძინა, რაც მას საშუალებას მისცემს ბაზარს უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია კონკურენტულ ფასებში მიაწოდოს. შპს „ბიო-პლასტი“ საკუთარი პროდუქციის რეალიზაციას საცალო და საბითუმო, ქსელურ მაღაზიებსა და აფთიაქებში გეგმავს. საწარმოს ამოქმედების პირველ ეტაპზე კომპანია 17 ადამიანის დასაქმებას შეძლებს. შპს „ბიო-პლასტი“ თბილისში, ლილო ორახელაშვილის ქ. #5-ში მდებარეობს და პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით, კერძოდ კი სალიზინგო პროგრამით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას მეწარმეობის განვითარების სააგენტო განახორციელებს, ხოლო სააგენტოს დახმარებით განხორციელებული პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 4 89 127 ლარს შეადგენს. 2014 წლის ივნისიდან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სოფლის მეურნეობის სამინისტროები ახორციელებენ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შექმნილ ახალ სახელმწიფო პროგრამას „აწარმოე საქართველოში“, რომლის მიზანია საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმე-სუბიექტების მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნის ხელშეწყობა, ამასთანავე კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისა და საექსპორტო პოტენციალის ზრდა შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში ხდება ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გამარტივება, უძრავი ქონებით უზრუნველყოფა და საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა. აღსანიშნავია, რომ პროგრამის ფარგლებში უკვე მხარდაჭერილია 243 პროექტი, რომელთა საერთო ინვესტიციის მოცულობა 563 000 000 ლარზე მეტია. [post_title] => შესაფუთი მასალები მალე საქართველოში დამზადდება: პროექტში 500 000 ლარამდე ჩაიდო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shesafuti-masalebi-male-saqartveloshi-damzaddeba-proeqtshi-500-000-laramde-chaido [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 12:12:45 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 08:12:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121698 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 121685 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-11 11:51:47 [post_date_gmt] => 2017-04-11 07:51:47 [post_content] => ეკონომიკის მინისტრის გიორგი გახარიას თქმით, საქართველოსა და ინდოეთს შორის პირდაპირი ფრენების შესაძლებლობები ინდოეთის პირველ პირებთან ერთად განიხილა. ინდოეთის ტურიზმისა და კულტურის სახელმწიფო მინისტრმა აჰეშ შარმამ და გიორგი გახარიამ საქართველოსა და ინდოეთის ეკონომიკური ურთიერთობების შესახებ ისაუბრეს და აღნიშნეს ის პოტენციალი, რომელიც ქვეყნებს ტურიზმის, ვაჭრობის, საჰაერო მიმოსვლისა და სხვა მნიშვნელოვან სფეროებში აქვთ. გიორგი გახარიას თქმით, პირდაპირი ფრენების დაწყებამ მნიშვნელოვნად უნდა შეუწყოს ხელი ბიზნესაქტივობებს. ეკონომიკის მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ ინდოეთის ტურიმზისა და კულტურის სახელმწიფო მინისტრთან შეხვედრაზე ასევე განიხილეს „გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მაისში დაგეგმილი არჩევნები და საქართველოდან წარდგენილი კანდიდატის, ბატონი ზურაბ პოლოლიკაშვილისმხარდაჭერის საკითხი. ეს ყველაფერი იყო ძალზე თბილ, მეგობრულ რეჟიმში და შემიძლია აღვნიშნო, რომ ნაყოფიერ რელსებზე დგება ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობები“. ზურაბ პოლოლიკაშვილის შეფასებით, საინტერესო შეხვედრა შედგა ინდოეთის ტურიზმისა და კულტურის სახელმწიფო მინისტრთან, რომელიც საკმაოდ დაინტერესებულია საქართველოსთან აქტიური თანამშრომლობით. „ძალიან საინტერესოა ორმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივები საქართველოსა და ინდოეთს შორის. ეს არის დიდი ქვეყანა ტერიტორიულად ჩვენთან ახლოს, აქვს საინტერესო ბაზარი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება შეიძლება. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა შეხვედრაზე ვრცლად ისაუბრა ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივებისა და შესაძლებლობების შესახებ. ეს არის ერთ–ერთი პირველი, მაღალი დონის ვიზიტი და იმედი გვაქვს, რომ ურთიერთობების დინამიკა სამომავლოდ კიდევ უფრო განვითარდება და შედეგიანი იქნება“, – აღნიშნა პოლოლიკაშვილმა [post_title] => "საქართველოსა და ინდოეთს შორის ფრენები, ბიზნესაქტივობას შეუწყობს ხელს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelosa-da-indoets-shoris-frenebi-biznesaqtivobas-sheuwyobs-khels [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 11:54:12 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 07:54:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121685 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 121682 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-11 11:43:57 [post_date_gmt] => 2017-04-11 07:43:57 [post_content] => ინდოეთსა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის მიზანშეწონილობის დასადგენად სპეციალური კვლევა ჩატარდება. ამასთან დაკავშირებით მემორანდუმს ხელს ეკონომიკის მინისტრი გიორგი გახარია მოაწერს, რომელიც ინდოეთში იმყოფება. ამ საკითხზე, მინისტრს ინდოეთის პირველ პირებთან შეხვედრა უკვე ჰქონდა. „ინდოეთში სამინისტროს დელეგაციის ვიზიტის ძირითადი მიზანი გახლავთ მემორანდუმის ხელმოწერა ინდოეთსა და საქართველოს შორის შესაძლო თავისუფალი ვაჭრობის მიზანშეწონილობის კვლევის დაწყების შესახებ. ეს არის ძალზე სერიოზული ნაბიჯი, რომელმაც კიდევ უფრო მეტი ენერგია უნდა შესძინოს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის სწრაფ ზრდას. სწორედ ამ ვიზიტის ფარგლებში გვქონდა პირველი, ძალიან საინტერესო შეხვედრა ინდოეთის ტურიზმისა და კულტურის სახელმწიფო მინისტრთან. განვიხილეთ კონკრეტული და ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, მათ შორის, მაგალითად, საქართველოში ინდოეთის საელჩოს გახსნის საკითხი, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს როგორც ეკონომიკური, ისე კულტურული გაცვლის რეჟიმებსა და მათ ინტენსივობას“, – განაცხადა გიორგი გახარიამ. გახარიამ ორ ქვეყანას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილა ინდოეთის ტურიზმისა და კულტურის სახელმწიფო მინისტრთან შეხვედრაზე. მაჰეშ შარმამ და გიორგი გახარიამ საქართველოსა და ინდოეთის ეკონომიკური ურთიერთობების შესახებ ისაუბრეს და აღნიშნეს ის პოტენციალი, რომელიც ქვეყნებს ტურიზმის, ვაჭრობის, საჰაერო მიმოსვლისა და სხვა მნიშვნელოვან სფეროებში აქვთ. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ ინდოეთში საქართველოს ელჩი არჩილ ძულიაშვილი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე და გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივნის არჩევნებში საქართველოდან წარდგენილი კანდიდატი, საქართველოს ელჩი ესპანეთის სამეფოში ზურაბ პოლოლიკაშვილი -შეხვედრის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო სწორედ მისი მხარდაჭერის საკითხი მაისში დაგეგმილ არჩევნებში. [post_title] => ინდოეთსა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობა დაიწყება? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => indoetsa-da-saqartvelos-shoris-tavisufali-vachroba-daiwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 11:43:57 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 07:43:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121682 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 121698 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-11 12:12:45 [post_date_gmt] => 2017-04-11 08:12:45 [post_content] => პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში შესაფუთი მასალების მწარმოებელი საწარმო გაიხსნება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში, კომპანიამ უახლესი ტექნოლოგიის დანადგარები შეიძინა, რაც მას საშუალებას მისცემს ბაზარს უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია კონკურენტულ ფასებში მიაწოდოს. შპს „ბიო-პლასტი“ საკუთარი პროდუქციის რეალიზაციას საცალო და საბითუმო, ქსელურ მაღაზიებსა და აფთიაქებში გეგმავს. საწარმოს ამოქმედების პირველ ეტაპზე კომპანია 17 ადამიანის დასაქმებას შეძლებს. შპს „ბიო-პლასტი“ თბილისში, ლილო ორახელაშვილის ქ. #5-ში მდებარეობს და პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით, კერძოდ კი სალიზინგო პროგრამით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას მეწარმეობის განვითარების სააგენტო განახორციელებს, ხოლო სააგენტოს დახმარებით განხორციელებული პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 4 89 127 ლარს შეადგენს. 2014 წლის ივნისიდან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სოფლის მეურნეობის სამინისტროები ახორციელებენ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შექმნილ ახალ სახელმწიფო პროგრამას „აწარმოე საქართველოში“, რომლის მიზანია საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმე-სუბიექტების მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნის ხელშეწყობა, ამასთანავე კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისა და საექსპორტო პოტენციალის ზრდა შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში ხდება ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გამარტივება, უძრავი ქონებით უზრუნველყოფა და საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა. აღსანიშნავია, რომ პროგრამის ფარგლებში უკვე მხარდაჭერილია 243 პროექტი, რომელთა საერთო ინვესტიციის მოცულობა 563 000 000 ლარზე მეტია. 