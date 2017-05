ირაკლი კობახიძე პოლონეთის პრეზიდენტს შეხვდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => poloneti [1] => irakli-kobakhidze [2] => andjei-duda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131909 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => poloneti [1] => irakli-kobakhidze [2] => andjei-duda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131909 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4603 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => poloneti [1] => irakli-kobakhidze [2] => andjei-duda ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => poloneti [1] => irakli-kobakhidze [2] => andjei-duda ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131909) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15821,8259,4603) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131276 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-16 14:39:57 [post_date_gmt] => 2017-05-16 10:39:57 [post_content] => საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო-სახალხო განხილვა კიდევ 10 ქალაქში გაიმართება, ამის შესახებ გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო კომისიის საორგანიზაციო სხდომაზე მიიღეს. როგორც სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, სახალხო განხილვის მეორე ეტაპი გაიმართება ზესტაფონში, სამტრედიაში, სიღნაღში, ხულოში, მარნეულში, ახალქალაქში, ოზურგეთში, ფოთში, ყაზბეგსა და მესტიაში. ამასთან, შეხვედრები შედგება თბილისის 10 რაიონში. კობახიძის განცხადებით, ერთი თვის განმავლობაში შეხვედრები გაიმართება სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფთან, უნივერსიტებში აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან და ამავე ფორმატში ისაუბრებენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე განმარტავს, ამის შემდეგ საყოველთაო-სახალხო განხილვები საპარლამენტო მსჯელობის სივრცეში გადაინაცვლებს. საკონსტიტუციო ცვლილებებს საქართველოს კიდევ 10 ქალაქში განიხილავენ

საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო-სახალხო განხილვა ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ჩაიშალა. დამსწრეთა ნაწილმა კომისიის თავმჯდომარეს, ირაკლი კობახიძეს გამოსვლის საშუალება არ მისცა და შეძახილებით დახვდნენ. კობახიძის თქმით, ამ ყველაფრის ფონზე შეხვედრის გაგრძელებას აზრი აღარ აქვს. „ადგილი აქვს პროვოკაციებს და ვერ ვხედავ ამ ფორმატში შეხვედრის გაგრძელების აზრს", - აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარემ. შეძახილები და მეშახტეების ჩაფხუტები - ირაკლი კობახიძის გამოსვლა ჩაიშალა

ფილარმონიაში პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლის დაწყება ამ დრომდე ვერ ხერხდება, დარბაზში საკონსტიტუციო პროექტის საყოველთაო-საჯარო განხილვა მიმდინარეობს. პარლამენტის თავმჯდომარემ თავდაპირველად ტყიბულში დაღუპული მეშახტეების ოჯახს მიუსამძიმრა და დარბაზს მოუწოდა, რომ მათი ხსოვნისთვის პატივი მიეგოთ, შემდეგ კი სიტყვის გაგრძელების საშუალება შეძახილებით არ მისცა დამსწრეთა ერთმა ჯგუფმა, ისინი სკანდირებენ „მიშა! მიშა!" საკონსტიტუციო ცვლილებებს საქართველოს კიდევ 10 ქალაქში განიხილავენ

საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო-სახალხო განხილვა კიდევ 10 ქალაქში გაიმართება, ამის შესახებ გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო კომისიის საორგანიზაციო სხდომაზე მიიღეს. როგორც სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, სახალხო განხილვის მეორე ეტაპი გაიმართება ზესტაფონში, სამტრედიაში, სიღნაღში, ხულოში, მარნეულში, ახალქალაქში, ოზურგეთში, ფოთში, ყაზბეგსა და მესტიაში. ამასთან, შეხვედრები შედგება თბილისის 10 რაიონში. კობახიძის განცხადებით, ერთი თვის განმავლობაში შეხვედრები გაიმართება სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფთან, უნივერსიტებში აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან და ამავე ფორმატში ისაუბრებენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე განმარტავს, ამის შემდეგ საყოველთაო-სახალხო განხილვები საპარლამენტო მსჯელობის სივრცეში გადაინაცვლებს.