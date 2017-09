ირაკლი კობახიძემ გენერალური აუდიტორის კანდიდატად ირაკლი მექვაბიშვილი წარადგინა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => irakli-kobakhidze [2] => generaluri-auditori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161488 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => irakli-kobakhidze [2] => generaluri-auditori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161488 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => ექვსი დეპუტატის ხელმოწერით პარლამენტს წარედგინა პროექტი, რომლის მიხედვით, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენასთან დაკავშირებით კანონით დადგენილი შეზღუდვა კომერციულ ბანკებზე არ გავრცელდება. აღნიშნული შეზღუდვა ასევე არ გავრცელდება განსაკუთრებულ შემთხვევებზე, რომელიც მთავრობის გადაწყვეტილებით განისაზღვრება. პროექტის თანახმად, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების შეძენის შეჩერების შესახებ დადგენილი მორატორიუმი არ გავრცელდება კომერციულ ბანკებზე, რომლებსაც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების უფლება საბანკო საქმიანობის განხორციელების ფარგლებში წარმოეშობათ. ასეთ შემთხვევაში, კომერციულ ბანკებს წარმოეშობათ ვალდებულება, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების მოპოვებიდან ორი წლის ვადაში ის შესაბამის უფლებამოსილ პირზე გაასხვისონ. პარლამენტში წარდგენილი ცვლილებებით ასევე გათვალისწინებულია მთავრობისათვის დისკრეციული უფლებამოსილების მინიჭება, მორატორიუმიდან გამონაკლისის დაშვებასთან დაკავშირებით მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება. მოცემულ შემთხვევაში, დაინტერსებულმა პირმა შესაბამისი არგუმენტაციით უნდა მიმართოს დარგში პოლიტიკის განმახორციელებელ აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამის დაწესებულებას, რომელიც საკითხის შესწავლის შემდგომ, საკითხს განსახილველად და საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად მთავრობას წარუდგენს. "ბუნებრივია, ეს დოკუმენტი განსხვავდება მეორე მოსმენით განხილვის დროს დარიგებული ვარიანტისგან. ოთხივე ცვლილება პროექტში შეტანილია იმ შენიშვნების მიხედვით, რომელიც პლენარულ სხდომაზე გამოითქვა. ერთი ტექნიკური ცვლილება ეხება ღირსების უფლების შესახებ მუხლის სათაურს; მორიგი შენიშვნა ეხებოდა ჯანმრთელობის დაცვის უფლებას და ფორმულირების დახვეწას; ასევე, შეიცვალა ფორმულირება, რომელიც ეხებოდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის არჩევის წესს, რომ დაკონკრეტებულიყო ორგანული კანონის დათქმა; მეოთხე საკითხი, რომელიც იყო გაზიარებული, ეხებოდა პრეზიდენტის არჩევას 6 წლის ვადით. ეს არის გარდამავალ დებულებებში ასახული შესაბამისი ნორმა. "ეს იყო ოთხი შენიშვნა, რომელიც გამოითქვა პლენარულ სხდომაზე და გაზიარებულ იქნა ჩემს მიერ, როგორც მომხსენებლის მიერ. მხოლოდ და მხოლოდ ეს ოთხი შესწორებაა შეტანილი იმ დოკუმენტში, რომელიც დარიგდა მეორე მოსმენის დროს. დეზინფორმაცია, სამწუხაროდ, გავცელდა, თუმცა მოსახლეობას უნდა ჰქონდეს სწორი ინფორმაცია,“ - განაცხადა კობახიძემ და დასძინა, რომ წარსულს ჩაბარდა ის დრო, როდესაც დოკუმენტში გარკვეულ ცვლილებებს „აპარებდნენ“. 