იტალიის ქალაქებში საქართველოს მოქალაქეები დააკავეს

"ვიდეო იწყება სკამიდან, მგონი ძალიან მარტივია, არავინ არის სულელი, სკამამდე ხომ მივედი, რატომ წამომაწვინეს, რატომ მეუბნებიან, რომ სასწრაფოს იძახებენ, რატომ მეუბნებიან, რომ ცუდად ვარ და დარჩენა არის საჭირო. ეს პირიქით მტკიცებულებაა იმის, რომ ვიყავი შეუძლოდ, იძახებდნენ სასწრაფოს და მე ვუთხარი, რომ თქვენი არაფერი მინდა, თუ დამაკავე, დამაკავეთ, ან გამიშვით. რომ გამოვდივარ, კარგად ჩანს, ვეუბნები რტყმის გარეშე, იმიტომ რომ რტყმით შემომიყვანეს. "ყველა პირის იდენტიფიცირება შემიძლია, მათ შორის, ვიდეოზე კარგად ჩანს, ვინ გამომიყვანა უკანონოდ და მათ შორის არის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი და არა პოლიციის, რა უფლება აქვს შენობის გარეთ აკავებდეს მოქალაქეს, შეაგდოს მერე მერიაში. რა ქაჯობა მოაწყვეს?" - განაცხადა ლევან ხაბეიშვილმა. თბილისის მერია „ნაციონალური მოძრაობის“ ერთ-ერთი ლიდერის, ნიკა მელიას, მიერ გაჟღერებულ ბრალდებას, რომლის თანახმად, პარტიის წევრ ლევან ხაბეიშვილს 2 ოქტომბერს თბილისის მერიასთან გამართული არასანქცირებული აქციის მიმდინარეობისას მერიის შენობაში ფიზიკურად გაუსწორდნენ, სიცრუეა. მერია ვიდეოსაც ავრცელებს, სადაც ლევან ხაბეიშვილი მერიის შენობაშია გადაღებული. "უკიდურესი ძალადობით იყვნენ გამორჩეულები იმიტომ, რომ ესენი არიან ზონდერები, ჯაბა შიკარიანები, კორუმპირებულები, რომლებსაც ანაღვლებთ მხოლოდ მმართველობაში ყოფნის გახანგრძლივება, იმიტომ რომ იციან, ისინი არიან საშოვარზე მოსულები. არამარტო ლევან ხაბეიშვილი, აქციის რამდენიმე მონაწილე არის მძიმედ ნაცემი," - განაცხადა ნიკა მელიამ. 