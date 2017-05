ჯანდაცვის სამინისტრომ მაღაროში მომხდარი უბედური შემთხვევის შესწავლა დაიწყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [1] => meshakhteebi [2] => saqnakhshiri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129501 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [1] => meshakhteebi [2] => saqnakhshiri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129501 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 ოთხი გარდაცვლილი მეშახტის ცხედარი ტყიბულიდან უკვე ქუთაისის პროზექტურაში გადაასვენეს. მინდელის შახტში მთელი ღამის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია , რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე , იმერეთის გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე , ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტორთა ჯგუფი , ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები . „ პირველ რიგში , ვუსამძიმრებ გარდაცვლილთა ოჯახებს , საქართველოს მოქალაქეებს , მეშახტეებს , ტყიბულელებს . ეს უზარმაზარი ტრაგედიაა, ბოლო მომენტამდე მაინც გვქონდა იმედი, თუმცა, სამწუხაროდ, ასე არ მოხდა. ჩატარდება მაქსიმალურად ღია გამოძიება და მისი შედეგების შესაბამისად , ყველა დამნაშავე პირი იქნება დასჯილი . დაღუპულთა ოჯახებს გაეწევათ ყველა სახის კომპენსირება როგორც კომპანიისგან , ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან . თუმცა , დღეს არ არის აქ ის სიტუაცია , რომ ვეძებოთ მტყუან – მართალი , რადგან ახლა ამ ქალაქს, ჩვენს მეშახტეებს უნდა დავუდგეთ გვერდში და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გარდაცვლილთა ოჯახებს და თითოეულ მეშახტეს ეს ტრაგიკული მდგომარეობა შევუმსუბუქოთ “ , – განუცხადა მედიის წარმომადგენლებს გიორგი გახარიამ . ჟურნალისტის კითხვაზე , თუ რამდენად არის დაცული საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები , გიორგი გახარიამ განმარტა , რომ შრომითი კანონმდებლობა დახვეწას საჭიროებს , თუმცა , მისივე თქმით , ამ კანონმდებლობამ უკვე კარდინალური და სერიოზული პროგრესი განიცადა . „ რაც შეეხება შრომითი პირობების დაცვას , განსაკუთრებით მაღალი რისკის შემცველ წარმოებებში ის სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი გახდება “ , – აღნიშნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა . დაღუპულთა ოჯახებს ასევე მიუსამძიმრა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ზურაბ ალავიძემ . „ დიდი ტრაგედია გვაქვს , მინდა მივუსამძიმრო გარდაცვლილთა ოჯახებს და მეშახტეებს, ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა . მიმდინარეობს გამოძიება , მასში ჩართულები არიან შესაბამისი სამსახურები და ტრაგედიის გამომწვევ მიზეზებზე მოგვიანებით უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ . ახლა ყველა ერთად უნდა დავუდგეთ გვერდში გარდაცვლილთა ოჯახებს და მეშახტეებს “ , – განაცხადა ალავიძემ . „ საქნახშირის “ გენერალური დირექტორის , ჯამბულატ ჯაყელის თქმით , კომპანია ყველაფერს გააკეთებს გარდაცვლილი ადამიანების ოჯახების თანადგომისთვის . „ ძალიან კარგი ადამიანები დავკარგეთ , მინდა მივუსამძიმრო მათ ოჯახებს და მთელ კოლექტივს . ჩვენი კომპანია მზადაა, ითანამშრომლოს გამოძიებასთან , ასევე მზად ვართ, დახმარება გავუწიოთ გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებს . მათ შევხვდით , ვესაუბრეთ და ყველაფერს გავაკეთებთ , რაც ჩვენზე იქნება დამოკიდებული “ , – აღნიშნა ჟურნალისტებთან საუბრისას ჯამბულატ ჯაყელმა . კომპანია „ საქნახშირის “ ელიზბარ მინდელის სახელობის შახტში ტრაგედია 9 მაისს მოხდა, ბადიას ( ნახშირის ამომღები მოწყობილობის ) ბაგირის შეცვლის გეგმური სარემონტო სამუშოების დროს ბადია მოწყდა და მასზე მყოფი ოთხი მეშახტე თან ჩაიყოლა . საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებით , ტყიბულში მაშინვე გაემგზავრნენ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე , რომლებიც მთელი ღამის განმავლობაში ტყიბულში იმყოფებოდნენ. გარდაცვლილი მეშახტეების სამძებრო სამუშაოები დაახლოებით დილის 08.30 საათზე დასრულდა . "ამ მძიმე წუთებში, მინდა თანადგომა გამოვუცხადო შახტში მომუშავეთა ოჯახებს. შესაბამისი სამსახურებისგან ვიღებ ინფორმაციას ტრაგედიის ადგილზე განვითარებული მოვლენების შესახებ. შემთხვევის ადგილზე იმყოფებიან საქართველოს მთავრობის წევრები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მინდელის შახტში იმუშავებენ შესაბამისი ჯგუფები, რათა უსწრაფესად განხორციელდეს მეშახტეთა სამძებრო სამუშაოები და ასევე, დადგინდეს ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზი", - ნათქვამია პრემიერის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. [post_title] => პრემიერი მეშახტეთა ოჯახებს თანადგომას უცხადებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => premieri-meshakhteta-ojakhebs-tanadgomas-uckhadebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 22:00:52 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 18:00:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129444 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 129441 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 21:49:24 [post_date_gmt] => 2017-05-09 17:49:24 [post_content] => ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტის მფლობელი კომპანია საქნახშირი რამდენიმე საათის წინ მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიმდინარეობს ყველა საჭირო ღონისძიება, სარემონტო ბრიგადის მოძიება-გადარჩენის მიზნით. „ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტაზე მიმდინარეობდა ბადიას (ნახშირის ამომღები მოწყობილობის) ბაგირის შეცვლის გეგმიური სარემონტო სამუშაოები, რომელზეც დაკავებული იყო შახტის სარემონტო ბრიგადა, სამუშაოებზე პასუხისმგებელი პირის ხელმძღვანელობით. სამუშაოების მსვლელობის პროცესში ნახშირის ამომღები ბადია, რომლის უშუალო სარემონტო სამუშაოებით დაკავებული იყო ოთხი თანამშრომელი, ჯერ კიდევ დაუდგენელი მიზეზების გამო, ჩაწყდა სარემონტო პოზიციიდან. ბრიგადის ადგილზე მყოფმა სხვა წევრებმა შეატყობინეს დისპეჩერს მომხდართან დაკავშირებით, რის შემდგომაც დაუყოვნებლივ გამოძახებულ იქნა სამთო მაშველთა და სასწრაფო დახმარების სამსახურები. მიმდინარეობს ყველა საჭირო ღონისძიების განხორციელება სარემონტო ბრიგადის მოძიება-გადარჩენის მიზნით. შექმნილია მოკვლევის ჯგუფი, რომელიც დაადგენს ავარიის გამომწვევ მიზეზებს,“ - აღნიშნულია კომპანია საქნახშირის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტის მფლობელი კომპანია საქნახშირი რამდენიმე საათის წინ მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიმდინარეობს ყველა საჭირო ღონისძიება, სარემონტო ბრიგადის მოძიება-გადარჩენის მიზნით. „ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტაზე მიმდინარეობდა ბადიას (ნახშირის ამომღები მოწყობილობის) ბაგირის შეცვლის გეგმიური სარემონტო სამუშაოები, რომელზეც დაკავებული იყო შახტის სარემონტო ბრიგადა, სამუშაოებზე პასუხისმგებელი პირის ხელმძღვანელობით. სამუშაოების მსვლელობის პროცესში ნახშირის ამომღები ბადია, რომლის უშუალო სარემონტო სამუშაოებით დაკავებული იყო ოთხი თანამშრომელი, ჯერ კიდევ დაუდგენელი მიზეზების გამო, ჩაწყდა სარემონტო პოზიციიდან. ბრიგადის ადგილზე მყოფმა სხვა წევრებმა შეატყობინეს დისპეჩერს მომხდართან დაკავშირებით, რის შემდგომაც დაუყოვნებლივ გამოძახებულ იქნა სამთო მაშველთა და სასწრაფო დახმარების სამსახურები. მიმდინარეობს ყველა საჭირო ღონისძიების განხორციელება სარემონტო ბრიგადის მოძიება-გადარჩენის მიზნით. შექმნილია მოკვლევის ჯგუფი, რომელიც დაადგენს ავარიის გამომწვევ მიზეზებს," - აღნიშნულია კომპანია საქნახშირის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 