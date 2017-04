ჯარჯი აქიმიძემ და დავით დვალმა საქართველოს მთავარ პროკურატურას ოფიციალური განცხადებით მიმართეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-dvali [1] => jarji-aqimidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121639 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-dvali [1] => jarji-aqimidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121639 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1312 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-dvali [1] => jarji-aqimidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-dvali [1] => jarji-aqimidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (121639) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1312,1319) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 119454 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-02 21:52:40 [post_date_gmt] => 2017-04-02 17:52:40 [post_content] => „რუსთავი 2“ ახალ დომენზე გადავიდა, საიტზე rustavi2.com ტელეკომპანიის კონტენტი აღარ დევს. „რუსთავი 2“-ის დამფუძნებლები დავით დვალი და ჯარჯი აქიმიძე განცხადებას ავრცელებენ : "ჩვენ, სამაუწყებლო კომპანია "რუსთავი 2"-ის დამფუძნებლები, დავით დვალი და ჯარჯი აქიმიძე ვაცხადებთ, რომ დომენი rustavi2.com დღიდან მისი რეგისტრაციისა ყოველთვის ჩვენ გვეკუთვნოდა და ასეა დღესაც. 2004 წელს, როცა ნაცონალურმა ხელისუფლებამ იძულებით დაგვათმობინა ჩვენი კუთვნილი 60% წილი რუსთავი 2-ში, სიჩქარეში არც გახსენებიათ რომ დომენი rustavi2.com ცალკე საკუთრებას წარმოადგენდა და ასე განაგძრეს ჩვენი კუთვნილი ინტერნეტრესურსით სარგებლობა. არც იმით დაინტერესებულან, თუ ვინ ფარავდა მთელი 13 წლის განმავლობაში რესურსით სარგებლობის თანხებს. დღეიდან ჩვენ ვწყვეტთ ქველმოქმედებას და შევეცდებით ოდნავ მაინც დავაბალანსოთ პროპაგანდის და დეზინფორმაციის მძლავრი ნაკადი, რომელიც ჩვენთვის წართმეული ტელევიზიიდან მოედინება. ჩვენს საიტზე დაიდება და თავს მოიყრის ბევრი ნაცნობი თუ უცნობი მასალა, რათა საზოგადოებამ სრული ინფორმაცია მიიღოს რუსთავი 2-ის საქმეზე,"- ნათქვამია განცხადებაში. "დღეიდან ჩვენ ვწყვეტთ ქველმოქმედებას" - რა ხდება "რუსთავი 2"-ის საიტზე

ტელეკომპანია „რუსთავი 2"-ის ერთ-ერთმა დამფუძნებელის დავით დვალის განცხადებით, იგი "რუსთავი2"-ში ცენზორად არ დაბრუნდება. ამის შესახებ დვალმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა „რეალურ სივრცეში" განაცხადა. მისივე განცხადებით, ის არ დაუშვებს, რომ „რუსთავი 2"-ზე ცენზურა იყოს. „არ დავუშვებ, რომ „რუსთავი 2"-ზე ცენზურა იყოს. თუ რაიმე შანსი, თეორიული მაინც, იყოს იმისი, რომ რაღაც კონფიგურაცია ისე დაჯდეს, რომ ამის კონტროლი და დაცვის მექანიზმი მე არ მექნება, ვაცხადებ, რომ მე არ მაინტერესებს ასეთ „რუსთავი 2"-ში წილის დაბრუნება, ჩავთვლი, რომ „რუსთავი 2" ისევ მითვისებულია ისევ თავიდან ვიღაცის მიერ და გავაგრძელებ ბრძოლას ბოლომდე. ჩემთვის აქ კომპრომისი არ არსებობს", - განაცხადა დვალმა. დავით დვალი: "არ დავუშვებ, რომ „რუსთავი 2"-ზე ცენზურა იყოს"

ტელეკომპანია „რუსთავი 2"- ის დამფუძნებლები იმედოვნებენ, რომ სასამართლო ხვალინდელი გადაწყვეტილებით ტელევიზიას კანონიერ მფლობელებს დაუბრუნებს. ჯარჯი აქიმიძისა და დავით დვალის განცხადებით, „რუსთავი 2" დღეს პარტიული ტელევიზიაა და ის ადამიანები, ვინც „რუსთავი 2"-ის ინტერესებს იცავენ, რეალურად, არა თავისუფალი მედიის, არამედ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ინტერესების დამცველები გამოდიან. მიუხედავად იმისა, რომ ჯარჯი აქიმიძე და დავით დვალი ამ ეტაპზე სამართლებრივი დავის მონაწილეები არ არიან, მათი ინფორმაციით, სასამართლო გადაწყვეტილების შემდეგ ტელევიზიის წილებთან დაკავშირებით ქიბარ ხალვაშთან შეთანხმება მიღწეულია. ტელეკომპანიიის 60 პროცენტიანი წილის დაბრუნების შემთხვევაში არხის დამფუძნებლები ტელევიზიის პარტიული ინტერესებისგან გათავისუფლებას გეგმავენ. დავით დვალის განცხადებით, ტელევიზია პოლიტიკური პროცესების მიმდინარეობისას არ გახდება მხარე და და მხოლოდ კომერციული შემოსავლებით იარსებებს, რაც მისი დამოუკიდებლობის გარანტი იქნება. დამფუძნებლები ამბობენ, რომ სასამართლოს ხვალინდელი გადაწყვეტილება ისტორიულიც იქნება რადგან ეს გახდება ტელევიზიის კანონიერი მფლობელისთვის სამართლებრივად დაბრუნების პრეცედენტი და აგრეთვე, სამართლიანობის აღდგენისკენ გადადგმული ნაბიჯი. დვალი და აქიმიძე სასამართლოსგან "ისტორიულ გადაწყვეტილებას" ელოდებიან "დღეიდან ჩვენ ვწყვეტთ ქველმოქმედებას" - რა ხდება "რუსთავი 2"-ის საიტზე