ჯიმ ქერი გარდაცვლილი შეყვარებულის დედისგან ფულს ითხოვს

ჰოლივუდის მსახიობი, ჯიმ ქერი ყოფილი მეგობარი გოგოს, კატრიონა უაიტის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით სასამართლოში უნდა გამოცხადდეს. ლოს-ანჯელესის უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით, საქმეზე მუშაობა ორი სარჩელის გამო არ შეწყდა, რომლებიც ქერის წინააღმდეგ გარდაცვლილის დედამ და მეუღლემ შეიტანეს. ქერი და უაიტი 2012 წელს, რამდენიმეთვიანი რომანის შემდეგ დაშორდნენ ერთმანეთს, 2015 წელს კი მათ ურთიერთობა აღადგინეს. მათი საერთო მეგობრების განცხადებით, წყვილი ერთმანეთს თვითმკვლელობამდე ერთი კვირით ადრე დაშორდა. უაიტმა თავი 2015 წლის სექტემბერში მოიკლა. კარტიონას დედისა და მეუღლის მტკიცებით, ქერიმ ის საეჭვო წამლებით ამარაგებდა, რომლის წყალობითაც გოგონამ თავი მოიკლა. აღსანიშნავია, რომ გარდაცვალების მომენტში უაიტი დაქორწინებული იყო, თუმცა ის ქმართან დაშორებას აპირებდა. ჯიმ ქერი მეგობარ გოგონას გარდაცვალებამდე არაკანონიერი წამლებით ამარაგებდა

ცოტა ხნის წინ ჯიმ ქერის გარდაცვლილი შეყვარებულის, კატრიონა უაიტის დედამ მსახიობს სასამართლოში უჩივლა. უაიტის ოჯახი ამტკიცებდა, რომ თვითმკვლელობამდე გოგონა ჯიმ ქერიმ მიიყვანა, რადგან მსახიობმა მას განუკურნებელი დაავადებები გადასდო. გამოცემა Daily Mail ავრცელებს ექსკლუზიურ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ჯიმ ქერი მართლაც მალავდა სიმართლეს. გაირკვა, რომ მსახიობმა ხოსე ლოპესის სახელით საავადმყოფოში ანალიზები 2013 წლის 28 იანვარს ჩააბარა. მას სამი სახის ინფექციური დაავადება, ჰეპატიტი, ჰერპესი და ქლამიდიოზი დაუდგინდა. აქვე გაირკვა, რომ ვინმე ხოსე ლოპესისა და ჯიმ ქერის დაბადების თარიღი ერთმანეთს ემთხვევა. სწორედ ასე მოხდა მსახიობის იდენტიფიცირება და აღნიშნული პასუხები სასამართლომ წარმოებაში უკვე მიიღო. სწორედ ამ პერიოდში ჰქონდა ურთიერთობა ჯიმ ქერის კატრიონა უაიტთან და როგორც გარდაცვლილი გოგონას ოჯახი ამტკიცებს, მსახიობმა უიატს ეს დაავადებები შეგნებულად გადასდო. კატრიონა უაიტმა სიცოცხლე თვითმკველობით 2015 წლის 29 სექტემბერს დაასრულა. ჯიმ ქერიმ ყოფილ შეყვარებულს უმძიმესი დაავადებები გადასდო

ჯიმ ქერისა და მისი გარდაცვლილი მეგობრის, კატრიონა უაიტის გარშემო სკანდალები არ ცხრება. უაიტის დედა, ბრიჯიტ სვიტმენი ცნობილ მსახიობს ადანაშაულებს და ამბობს, რომ მან კატრიონას ვენერიული დაავადება გადასდო. თავის მხრივ ჯიმ ქერიმ ყოფილი მეგობარი გოგონას დედა ტყუილში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ბრიჯიტ სვიტმენი შვილს აშანტაჟებდა. ამჯერად კი კარტიონა უატის დედამ ადვოკატს ის საბუთები გადასცა, სადაც დასტურდება, რომ ჯიმ ქერი მეგობარ ქალს ავადმყოფობის შესახებ ინფორმაციას უმალავდა. ბრიჯიტ სვიტმენი იმუქრება, რომ ჯიმ ქერის შვილის გარდაცვალების გამო პასუხს აგებინებს. ცნობილია ისიც, რომ კატრიონა უაიტის დედასთან ცუდი ურთიერთობა ჰქონდა. ეს კარგად ჩანს გარდაცვლილი გოგონას ბოლო წერილიდან, სადაც ის ჯიმ ქერის ერთადერთ ნათესავად მოიხსენიებს. შეგახსენებთ, რომ კატრიონა უაიტმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ჯიმ ქერის გარდაცვლილი შეყვარებულის დედა მსახიობს ემუქრება ჯიმ ქერი მეგობარ გოგონას გარდაცვალებამდე არაკანონიერი წამლებით ამარაგებდა

ჰოლივუდის მსახიობი, ჯიმ ქერი ყოფილი მეგობარი გოგოს, კატრიონა უაიტის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით სასამართლოში უნდა გამოცხადდეს. ლოს-ანჯელესის უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით, საქმეზე მუშაობა ორი სარჩელის გამო არ შეწყდა, რომლებიც ქერის წინააღმდეგ გარდაცვლილის დედამ და მეუღლემ შეიტანეს. ქერი და უაიტი 2012 წელს, რამდენიმეთვიანი რომანის შემდეგ დაშორდნენ ერთმანეთს, 2015 წელს კი მათ ურთიერთობა აღადგინეს. მათი საერთო მეგობრების განცხადებით, წყვილი ერთმანეთს თვითმკვლელობამდე ერთი კვირით ადრე დაშორდა. უაიტმა თავი 2015 წლის სექტემბერში მოიკლა. კარტიონას დედისა და მეუღლის მტკიცებით, ქერიმ ის საეჭვო წამლებით ამარაგებდა, რომლის წყალობითაც გოგონამ თავი მოიკლა. აღსანიშნავია, რომ გარდაცვალების მომენტში უაიტი დაქორწინებული იყო, თუმცა ის ქმართან დაშორებას აპირებდა.