კახეთში”ქართული ოცნების” მერობის კანდიდატები ცნობილია

ქუთაისის აეროპორტთან მსხვილი ლოჯისტიკური ცენტრის მშენებლობა უახლოეს მომავალში დაიწყება, - ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა იმერეთში, მოსახლეობასთან შეხვედრაზე განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული ცენტრი გაზრდის ქვეყნის სატრანზიტო და ლოგისტიკურ პოტენციალს. ამასთან, შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს. "ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება ქუთაისს შესძენს ერთ-ერთი წამყვანი ეკონომიკური ცენტრის ფუნქციას. იმერეთს ექნება გაცილებით დიდი შესაძლებლობები ადგილობრივი წარმოების განვითარებისთვის, რაც პირდაპირ აისახება ხალხის მატერიალურ მდგომარეობაზე. ჩვენ უნდა ავაღორძინოთ ტრადიციული დარგები და ადგილობრივი წარმოება", - განაცხადა კვირიკაშვილმა. ქუთაისის აეროპორტთან ლოჯისტიკური ცენტრი აშენდება

კახეთში საგანგებო შტაბი შეიქმნა, რომელიც 24 საათის განმავლობაში კოორდინაციას გაუწევს ხანძრების ლოკალიზებას და აქვე დაისახება შემდეგი მოქმედებების გეგმა. საგანგებო შტაბს კახეთის გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილი ხელმძღვანელობს. თელავის მუნიციპალიტეტში, კოხტას მთაზე, ხანძარს ორი ირანული ვერტმფრენი აქრობს, ხოლო ქართული ვერტმფრენი მთა-თუშეთში გაემგზავრა, - კახეთის გუბერნატორის, ირაკლი ქადაგიშვილის თქმით გამომდინარე რელიეფიდან, ირანული ვერტმფრენები თუშეთში მუშაობას ვერ შეძლებენ, ამიტომ იქ საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენი გაემგზავრა. ქადაგიშვილს ამ ეტაპზე ორივე ლოკაციასთან დაკავშირებით, ხანძრის მასშტაბებზე საუბარი უჭირს. შეგახსენებთ, რომ კოხტას მთაზე, ასევე თუშეთში, სოფელ ხახაბოს თავზე ხანძარი დღეს გაჩნდა. რაც შეეხება ყაზბეგის რაიონში სოფელ ჯუთაში გაჩენილ ხანძარს უკვე ლოკალიზებულია. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ცნობით, ამჟამად მეხანძრე-მაშველები სალიკვიდაციო სამუშაოებს აწარმოებენ. ჯუთაში ცეცხლი ბალახს გაუჩნდა. ადგილზე 10-მდე მეხანძრე-მაშველი იმყოფებოდა, რომლებმაც ხანძრის ლოკალიზება მოახერხსეს. კახეთში საგანგებო შტაბი შეიქმნა

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა იმერეთის რეგიონში "ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატები დაასახელა. "ქართული ოცნების" კანდიდატები იქნებიან: ქუთაისში - გიორგი ჭიღვარია; ბაღდათში - არჩილ გოგსაძე; ვანში - ალექსანდრე გოგორიშვილი; თერჯოლაში - ბონდო სოფრომაძე; სამტრედიაში - ვალერიანე ფოცხვერია; საჩხერეში - ბენიამენ ფალავანდიშვილი; ტყიბულში - თემურ ჩუბინიძე; წყალტუბოში - გრიგოლ იოსელიანი; ჭიათურაში - პაატა ნადირაძე; ხარაგაულში - ნიკოლოზ თოფურიძე; ხონში - ლადო ჯურხაძე; ზესტაფონში -კახაბერ მახათაძე. იმერეთში "ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატები ცნობილია [post_title] => ქუთაისის აეროპორტთან ლოჯისტიკური ცენტრი აშენდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qutaisis-aeroporttan-lojistikuri-centri-ashendeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-04 11:12:11 [post_modified_gmt] => 2017-09-04 07:12:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159547 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 590 [max_num_pages] => 197 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2c92862d035e79088b26473d99eb08b8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )