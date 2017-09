კანფეტი, შოკოლადი, ჩიფსი… რას ვეღარ შეჭამენ ბავშვები სკოლაში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => skola [1] => aleqsandre-jejelava [2] => bufeti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160002 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => skola [1] => aleqsandre-jejelava [2] => bufeti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160002 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1960 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => skola [1] => aleqsandre-jejelava [2] => bufeti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => skola [1] => aleqsandre-jejelava [2] => bufeti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160002) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6172,18869,1960) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156467 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-24 11:49:16 [post_date_gmt] => 2017-08-24 07:49:16 [post_content] => საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის, ალექსანდრე ჯეჯელავას, განცხადებით, სკოლებში ბულინგის წინააღმდეგ სამინისტროს სტრატეგია, ძირითადად, ცნობიერების ამაღლებას უკავშირდება. მისივე თქმით, პედაგოგების, მანდატურებისა და სკოლის დირექტორებისთვის ბულინგის გამოვლენის საკითხზე ტრენინგები ტარდება, ასევე, მუშაობა მიმდინარეობს მშობლებთან და მოსწავლეებთან. "ძირითადად, ჩვენი სტრატეგიაა ცნობიერების ამაღლება ამ მიმართულებით. პირველ რიგში, ჩვენ ეს უნდა გავხადოთ მიუღებელი ყველასთვის. ვატარებთ ტრენინგებს და ვმუშაობთ მშობლებთან, მოსწავლეებთან, რომ მათ იცოდნენ, რა შემთხვევაში აქვთ საქმე ბულინგთან და როგორ უნდა მოიქცნენ ასეთ სიტუაციაში. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაზე, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციულადაც ვრეაგირებთ, სადაც პერსონალის მხრიდან ბულინგი გამოვლინდება,” - განაცხადა ალექსანდრე ჯეჯელავამ. სკოლის ბუფეტებში არაჯანსაღი პროდუქტის გაყიდვა აიკრძალება. განათლების და მეცნიერების მინისტრის ალექსანდრე ჯეჯელავას განცხადებით, საუბარია შაქრისა და მარილის მაღალი შემცველობის მქონე პროდუქტებზე. ასევე შაქრიან და გაზიან სასმელებზე. "ჩვენ უნდა უზრუნველვყოთ, როგორც საზოგადოებამ, რომ განსაკუთრებით მავნე პროდუქტები ჩვენს სკოლებში არ იყოს. ეს მხოლოდ პირველი ნაბიჯია. მეორე ნაბიჯია, რომ წავახალისოთ ბუფეტის ოპერატორები, სკოლის ბუფეტები იჯარით გაიცემა კომერციულ კომპანიაზე და ეს კომპანიები უზრუნველყოფენ ბუფეტებში კვებას. ჩვენ შევეცდებით, წავახალისოთ ჯანსაღი საკვები, ხილი, ბოსტნეული და სხვა ჯანსაღი პროდუქტები. მებუფეტეების ტრენინგები, მათთან თანამშრომლობა, სოფლის მეურნეობასთან, ჯანდაცვასთან თანამშრომლობა მიმდინარეობს. უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სექტემბრიდან, როდესაც ბავშვები სკოლაში მივლენ, ბუფეტი შეცვლილი დახვდებათ. შემდგომ პერიოდში ჩვენი ბუფეტი სულ უფრო დაიხვეწება," - განაცხადა ალექსანდრე ჯეჯელავამ. მისივე თქმით, პროცესი მონიტორინგით გაკონტროლდება. წესების დარღვევის შემთხვევაში კი, სანქცია მებუფეტესთან ხელშეკრულების გაწყვეტა იქნება. სკოლებში არაჯანსაღი პროდუქტის გაყიდვა აიკრძალება "ძირითადად, ჩვენი სტრატეგიაა ცნობიერების ამაღლება ამ მიმართულებით. პირველ რიგში, ჩვენ ეს უნდა გავხადოთ მიუღებელი ყველასთვის. ვატარებთ ტრენინგებს და ვმუშაობთ მშობლებთან, მოსწავლეებთან, რომ მათ იცოდნენ, რა შემთხვევაში აქვთ საქმე ბულინგთან და როგორ უნდა მოიქცნენ ასეთ სიტუაციაში. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაზე, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციულადაც ვრეაგირებთ, სადაც პერსონალის მხრიდან ბულინგი გამოვლინდება,” - განაცხადა ალექსანდრე ჯეჯელავამ. 