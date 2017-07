კეტი პერიმ ქართული ბრენდის სამოსი კვლავ მოირგო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => keti-peri [1] => mach-mach ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143040 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => keti-peri [1] => mach-mach ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143040 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1304 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => keti-peri [1] => mach-mach ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => keti-peri [1] => mach-mach ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143040) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1304,16930) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138183 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-13 13:21:54 [post_date_gmt] => 2017-06-13 09:21:54 [post_content] => მსოფლიო შოუბიზნესის ვარსკვლავმა კეტი პერიმ ქართველი დების, ნინა და გვანცა მაჭარაშვილების მიერ შექმნილი ვერცხლისფერი ბრჭყვიალა კოსტიუმი მოირგო. ფოტოსა და ვიდეოს კონცერტიდან, სადაც პერის ქართული ბრენდის, Mach & Mach-ის მიერ შექმნილი სამოსი აცვია, თავად ბრენდის გვერდზე ნახავთ. ფოტოებმა დიდი გამოხმაურება გამოიწვია სოცქსელში. ეს პოსტი ეკა ხოფერიამ გააზიარა და დაწერა, რომ დღეს ქართული ბრენდისთვის დიდი დღეა. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც მსოფლიოში სახელგანთქმული სუპერვარსკვლავები ქართულ ბრენდს ირგებენ. აღარაფერს ვამბობთ დემნა გვასალიასა და დავით კომაზე, რომლებიც დიდი ხანია, საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და ქართული წარმოშობის დიზაინერები არიან. საუბარი გვაქვს იმ დიზაინერებზე, რომლებიც საქართველოში მოღვაწეობენ, თუმცა მათი სამოსი უკვე ამერიკული შოუბიზნესის თვალსაჩინო ვარსკვლავების სხეულზე შეგვიძლია ვიხილოთ. მათ შორის არიან სწორედ მაჭარაშვილებიც. [video width="640" height="640" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/19028759_255909234889120_1430056885016330240_n.mp4"][/video]

კეტი პერი კონცერტზე ქართველი დების შექმნილი ვერცხლისფერი კოსტიუმით წარდგა!.. (ვიდეო+ფოტო) ქეითი პერი მექსიკაში დასვენებას განაგრძობს. მომღერალი თაყვანისმცემლებს თავს არ ანატრებს და მისი ფოტოები ქსელში საკმაოდ დიდი სიხშირით ხვდება. მას შემდეგ, რაც ვარსკვლავმა დააფიქსირა, რომ პაპარაცები იღებენ, მან გადაწყვიტა, კადრში მისი „საუკეთესო მხარეები" მოახვედრებინა. კადრები, რომლებიც ფოტოგრაფების ობიექტივში მოხვდა, ელვის სისწრაფით მოედო ქსელს, თავად პერი კი დღის ყველაზე განხილვადი პერსონა გახდა. თაყვანისმცემლები აღფრთოვანებულები არიან პერის მიმზიდველი ფორმებით. ისინი ხუმრობენ, რომ ფოტოების ნახვის შემდეგ, ორლანდო ბლუმი აუცილებლად ინანებს, რომ ასეთი ლამაზმანი ხელიდან გაუშვა. შეგახსენებთ, რომ წყვილი ერთმანეთს რამდენიმე თვის წინ დაშორდა.

[gallery link="file" columns="4" ids="130375,130376,130377,130378,130379,130380,130381,130382"]

თაყვანისმცემლები ქეითი პერის ფორმებით აღფრთოვანდნენ კეტი პერისა და ორლანდო ბლუმის დაშორებიდან ერთ თვეზე მეტი გავიდა, თუმცა წყვილის რომანი აქტუალობას არ კარგავს, რადგან ამ მომენტამდე უცნობია ურთიერთობის დასრულების რეალური მიზეზი. დაშორებაზე პირველად კომენტარი ბლუმმა გააკეთა: „ყველა ჩემს ყოფილთან კარგი ურთიერთობა მაქვს და ასეა ამ შემთხვევაშიც. მაგალითად მე და მირანდას გვყავს საერთო შვილი და ვთვლი, რომ ორივე არაჩვეულებრივი მშობლები ვართ". მსახიობმა ქსელში გავრცელებულ თავის შიშველ ფოტოებზეც გააკეთა კომენტარი და განაცხადა, რომ ასეთ რამეს არასოდეს დაუშვებდა, რომ სცოდნოდა რა მოჰყვებოდა. მისი თქმით იმ ადგილზე ის და ქეითი 5 დღის მანძილზე მარტოები იყვნენ, ამიტომ ახლოს ვინმეს ყოფნას ვერც წარმოიდგენდა. „აქედან ვაკეთებ ერთ დასკვნას: არასოდეს არ უნდა იგრძნო თავი თავისუფლად და მოდუნებულად".

[gallery link="file" columns="4" ids="122121,122122,122123,122124"]

ორლანდო ბლუმმა კეტი პერისთან დაშორებასა და შიშველ ფოტოებზე პირველად ისაუბრა მსოფლიო შოუბიზნესის ვარსკვლავმა კეტი პერიმ ქართველი დების, ნინა და გვანცა მაჭარაშვილების მიერ შექმნილი ვერცხლისფერი ბრჭყვიალა კოსტიუმი მოირგო. ფოტოსა და ვიდეოს კონცერტიდან, სადაც პერის ქართული ბრენდის, Mach & Mach-ის მიერ შექმნილი სამოსი აცვია, თავად ბრენდის გვერდზე ნახავთ. ფოტოებმა დიდი გამოხმაურება გამოიწვია სოცქსელში. ეს პოსტი ეკა ხოფერიამ გააზიარა და დაწერა, რომ დღეს ქართული ბრენდისთვის დიდი დღეა. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც მსოფლიოში სახელგანთქმული სუპერვარსკვლავები ქართულ ბრენდს ირგებენ. აღარაფერს ვამბობთ დემნა გვასალიასა და დავით კომაზე, რომლებიც დიდი ხანია, საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და ქართული წარმოშობის დიზაინერები არიან. საუბარი გვაქვს იმ დიზაინერებზე, რომლებიც საქართველოში მოღვაწეობენ, თუმცა მათი სამოსი უკვე ამერიკული შოუბიზნესის თვალსაჩინო ვარსკვლავების სხეულზე შეგვიძლია ვიხილოთ. მათ შორის არიან სწორედ მაჭარაშვილებიც. [video width="640" height="640" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/19028759_255909234889120_1430056885016330240_n.mp4"][/video]

კეტი პერი კონცერტზე ქართველი დების შექმნილი ვერცხლისფერი კოსტიუმით წარდგა!.. (ვიდეო+ფოტო) 