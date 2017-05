კონსტიტუციის პროექტის სახალხო განხილვა იწყება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127656 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127656 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12791 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127656) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12791) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126846 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 15:27:44 [post_date_gmt] => 2017-05-02 11:27:44 [post_content] => ირმა ინაშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტს აპროტესტებს და ივნისში შიმშილობის დაწყებას გეგმავს. მას ძირითადი შენიშვნები საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით აქვს. ინაშვილის თქმით, საკონსტიტუციო კომისიამ საბოლოოდ გაუცრუა იმედები და არცერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არ გადაჭრა, რისი მოლოდინიც საზოგადოებას ჰქონდა. „იმედს ვიტოვებ, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის საზოგადოების და „ქართული ოცნების“ ყველაზე გავლენიანი წევრი და ის არ დარჩება ამ პროცესების მიღმა და მიიღებს ქმედით მონაწილეობას საკონსტიტუციო კომისიის მიერ წარმოდგენილი ინიციატივების შეცვლის საქმეში“, - განაცხადა ირმა ინაშვილმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ შიმშილობის დაწყებამდე, მაისში გამაფრთხილებელ აქციას ჩაატარებს. საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით, პარლამენტი კვლავ ქუთაისში დარჩება. კონსტიტუციის რედაქტირებული ვარიანტის მიხედვით, პარლამენტის ადგილსამყოფლის დროებით შეცვლა სხდომის ან სესიის მოწვევის მიზნით დასაშვებია მხოლოდ საგანგებო და საომარი მდგომარეობის დროს. საქართველოს კონსიტუციის პროექტის საბოლოო ვარიანტი, რომელზეც ბოლო 4 თვის განმავლობაში მმართველ გუნდთან, ექსპერტებთან, კონსტიტუციონალისტებთან და ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად მსჯელობა კომისიის ფორმატში მიმდინარეობდა, საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალ სუბიექტებს უკვე გადაეგზავნათ.

პარლამენტი ქუთაისში დარჩება საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით, სახალხო დამცველის არჩევის ვადები შეიცვალა. რედაქტირებული ვერსიის მიხედვით, ომბუდსმენს პარლამენტი სრული შემადგენლობით 5 წლის ვადით აირჩევს. ერთი და იმავე პირის ხელმეორედ არჩევა კი კონსტიტუციის ახალი პროექტის მიხედვით დაუშვებელი იქნება. კონსტიტუციის რედაქტირებულ ვარიანტში წერია, რომ 1. საქართველოს ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების დაცვას ზედამხედველობს სახალხო დამცველი, რომელსაც 5 წლის ვადით სრული შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს პარლამენტი. სახალხო დამცველად ერთი და იმავე პირის ხელმეორედ არჩევა დაუშვებელია. 2. სახალხო დამცველის საქმიანობისათვის დაბრკოლებათა შექმნა ისჯება კანონით. 3. სახალხო დამცველის დაკავება ან დაპატიმრება, მისი საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილის, მანქანის ან პირადი გაჩხრეკა შეიძლება მხოლოდ პარლამენტის თანხმობით. გამონაკლისია დანაშაულზე წასწრების შემთხვევა, რაც დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს პარლამენტს. თუ პარლამენტი არ მისცემს თანხმობას, სახალხო დამცველი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს. 4. სახალხო დამცველის უფლებამოსილება განისაზღვრება ორგანული კანონით. საქართველოს კონსიტუციის პროექტის საბოლოო ვარიანტი, რომელზეც ბოლო 4 თვის განმავლობაში მმართველ გუნდთან, ექსპერტებთან, კონსტიტუციონალისტებთან და ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად მსჯელობა კომისიის ფორმატში მიმდინარეობდა, საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალ სუბიექტებს უკვე გადაეგზავნათ.

სახალხო დამცველის არჩევის ვადები კონსტიტუციით იცვლება 