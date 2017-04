ლეიდი გაგამ და პრინცმა უილიამმა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ისაუბრეს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-uiliami [1] => leidi-gaga ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123484 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-uiliami [1] => leidi-gaga ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123484 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 167 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => princi-uiliami [1] => leidi-gaga ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => princi-uiliami [1] => leidi-gaga ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123484) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3872,167) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123522 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-19 12:54:44 [post_date_gmt] => 2017-04-19 08:54:44 [post_content] => ჯერ კიდევ გუშინ, ქსელში გამოქვეყნდა პირველი ოფიციალური ფოტო ბრედლი კუპერის სადებიუტო ფილმიდან „ვარსკვლავის დაბადება“, სადაც ერთ-ერთ მთავარ როლს ლეიდი გაგა ასრულებს. დღეს კი, ინტერნეტში გადასაღები მოედნიდან მორიგი კადრები გავრცელდა, სადაც ლედი გაგა და კუპერი ერთმანეთს ვნებიანად კოცნიან. შეგახსენებთ, რომ ფილმში ბრედლი ალკოჰოლზე დამოკიდებული მსახიობის როლს ასრულებს, რომელიც დამწყებ მომღერალს წარმატების მოპოვებაში ეხმარება. მათ შორის კი დიდი გრძნობა იბადება. მთავარი როლის გარდა, კუპერი ფილმის რეჟისორიც არის. „ვარსკვლავის დაბადება“ დიდ ეკრანებზე 2017 წლის 27 სექტემბერს გამოვა. ფოტოები ფოტო ბრედლი კუპერის სადებიუტო ფილმიდან „ვარსკვლავის დაბადება“, სადაც ერთ-ერთ მთავარ როლს ლეიდი გაგა ასრულებს. დღეს კი, ინტერნეტში გადასაღები მოედნიდან მორიგი კადრები გავრცელდა, სადაც ლედი გაგა და კუპერი ერთმანეთს ვნებიანად კოცნიან. შეგახსენებთ, რომ ფილმში ბრედლი ალკოჰოლზე დამოკიდებული მსახიობის როლს ასრულებს, რომელიც დამწყებ მომღერალს წარმატების მოპოვებაში ეხმარება. მათ შორის კი დიდი გრძნობა იბადება. მთავარი როლის გარდა, კუპერი ფილმის რეჟისორიც არის. „ვარსკვლავის დაბადება“ დიდ ეკრანებზე 2017 წლის 27 სექტემბერს გამოვა. ფოტოები