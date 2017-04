ლენუკა ყიფშიძე: „ზურას საყვარელი შეკითხვაა: შენ კიდევ აპირებ გათხოვებას?!.“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lenuka-yifshidze [1] => zura-yifshidze [2] => fortunas-fotosesia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126187 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lenuka-yifshidze [1] => zura-yifshidze [2] => fortunas-fotosesia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126187 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4415 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lenuka-yifshidze [1] => zura-yifshidze [2] => fortunas-fotosesia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lenuka-yifshidze [1] => zura-yifshidze [2] => fortunas-fotosesia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126187) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12121,4415,11753) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126057 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-28 13:09:08 [post_date_gmt] => 2017-04-28 09:09:08 [post_content] => სოფო ნარჩემაშვილმა ორი დღის წინ „იმედის“ „დღის შოუ“ დატოვა. მისი მიმართვა, სადაც მაყურებელს დაემშვიდობა, ინტერნეტსივრცეში ერთ-ერთი მთავარი ახალი ამბავი იყო. გადაცემის დატოვებიდან მეორე დღეს Fortuna.ge ტელეწამყვანს მისი შვილის კაფეში შეხვდა, სადაც დიასახლისის ამპლუას ირგებს. როგორც გვითხრა, ეს ადგილი ისე უყვარს, არ არის გამორიცხული, რამდენიმე დღით მიმტანის ფუნქციაც მოირგოს. რაც შეეხება შემოთავაზებებს, რამდენიმე შეთავაზება უკვე მიღებული აქვს. სოფოს ტელევიზიაში დაბრუნება აღარ სურს და როგორც თავად აღნიშნა, სახელმწიფო სამსახურში თავს უკეთ იგრძნობს. ცრემლიანი თვალებით დაემშვიდობეთ მაყურებელს, რომელსაც „იმედის შოუდან“ რამდენიმე წლის განმავლობაში ესალმებოდით... სოფო ნარჩემაშვილი: რაღაც იწყება და რაღაც მთავრდება. მომხრე ვარ იმისა, რომ რაღაც ახალი და კარგი დაიწყოს. რამდენიმე მიმართულებით ვფიქრობ, მაგრამ ჯერ ზუსტად არ ვიცი, რა იქნება. „იმედზე“ ახალი ფორმატი იქნება, სადაც საკუთარ თავს ვერ ვხედავ. ბევრი რამ იცვლება, მათ შორის ის გადაცემა, რომლის წამყვანიც გახლდით. ოთხი წელი ვიმუშავე „დღის შოუში“ და ვფიქრობ, რომ ის იყო წარმატებული, ჰყავდა თავისი მაყურებელი და მადლობა მათ. არ ვარ სოცქსელების აქტიური მომხმარებელი, მაგრამ არასდროს მიმიღია მათგან უარყოფითი კომენტარები. მოგეხსენებათ, რა ხდება სოციალურ ქსელებში და როგორ აკრიტიკებენ ადამიანებს. სანამ არის ჩემდამი დადებითი დამოკიდებულება, მინდა, ასე დარჩეს. ანუ თავად დატოვეთ გადაცემა? მოდი, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით. ზედმეტი რაღაცებით აღარ დავინტერესებულვარ. სხვა გზა გამომიჩნდა. ჩემი კარიერა ტელევიზია არასდროს ყოფილა. 30 წელი სახელმწიფო სტრუქტურებში ვმუშაობდი და მინდა, დავბრუნდე, გავაკეთო რაღაც ღირებული, რაც ჩემს ასაკსა და მდგომარეობას შეეფერება. ტელევიზიას დაემშვიდობეთ? ასე გამოდის. ტელევიზიაში ჩემს თავს დღეს ვერ ვხედავ. წარსულზე გული არასდროს მწყდება, რადგან უკეთეს მომავალს ვხედავ. მექვსედ თუ მეშვიდედ ვიწყებ ნულიდან ყველაფერს... ახალი ყოველთვის ყველაფერი საინტერესოა... ბევრჯერ ყოფილა თქვენს ცხოვრებაში, როცა რაღაც დაინგრა და თავიდან მოგიწიათ აშენებამ, ბრძოლამ? საერთოდ, ცხოვრება ბრძოლაა... ზოგ შემთხვევას ჩამონგრევას ვერ დავარქმევ, ზოგჯერ კი მქონია პერიოდები, როცა არ ვიცოდი, მეორე დღეს რა უნდა მეკეთებინა, როგორ უნდა გამეტანა თავი შვილებთან ერთად. ყოფილა დრო, როცა მე მიმიღია გადაწყვეტილება, ზოგჯერ - სხვას, მაგრამ ყველაფერი ჩემ სასიკეთოდ ხდებოდა. როცა ახლის გეშინია, მაშინ სრულდება ცხოვრება, თორემ ნებისმიერი სიტუაციიდან შეიძლება გამოსავლის პოვნა. ჩემთვის ტრაგედიაა, როცა ახლობლებს რაიმე სტკივათ. რამდენიმე დღის წინ ჩემს პატარა შვილიშვილს რაღაც წამოსტკივდა და იყო საშიშროება, რომ სერიოზული რამ ყოფილიყო, მაგრამ ღმერთმა დაიფარა და არაფერი აღმოჩნდა. ეს იყო ზღვარი და მივხვდი, რომ დანარჩენს არაფერს მნიშვნელობა არ აქვს. როცა ორი ჯანმრთელი შვილი და ოთხი არაჩვეულებრივი შვილიშვილი გყავს, კარგი გარემო, ავტორიტეტი, სახელი გაქვს, რისი უნდა გეშინოდეს? პირიქით, არაფრის მეშინია. არც დეპრესიული ვარ. ეს მიუღებელია. ჩემს მეგობრებს მუდამ ვეუბნები და შვილებსაც, როცა რაღაც დამთავრდება, დაასრულეთ და გადაფურცლეთ შემდეგ თავზე. ეს არის ცხოვრების კანონზომიერებაა. თქვენც ასე იქცევით, რთული პერიოდების მიუხედავად... რასაკვირველია. 36 წლის ასაკში გარდამეცვალა მეუღლე, დამრჩა ორი შვილი და ხელფასი მქონდა დაახლოებით 200 ლარი. როცა მეუღლე დავკრძალე, დავჯექი და ვფიქრობდი, რა უნდა გამეკეთებინა მეორე დღეს. გამოჩნდა, რა უნდა მეკეთებინა, უკეთესი და უკეთესი. არ მქონდა დარდისა და ტირილის დრო. სხვა გზა არ იყო. ორი შვილი უნდა გამეზარდა და მომავალზე მეფიქრა. მადლობა ღმერთს, გაიზარდნენ და ახლა იქით მეხმარებიან, არ მაქვს საფიქრალი საყოფაცხოვრებო საკითხებზე. დღეს სამსახურის დაკარგვა არ არის ადვილი... ნამდვილად არ არის. ძალიან ძნელია და მარტივად გადასატანი არ არის, მაგრამ არის მეორე მომენტიც - როცა გაქვს სტაბილური შემოსავალი, ხელფასს ელოდები და ზარმაცდები, არაფერს აკეთებ. ამას მაშინ უფიქრდები, როცა ყოველთვიურ შემოსავალს კარგავ. მეტი შემიძლია და ცუდი ამაში არაფერია. მიჩვეული ვარ ჩემს შემოსავალს და ამაზე, რასაკვირველია, ვფიქრობ, მაგრამ ორი-სამი კვირა მინდა, ჩემს შვილიშვილებთან გავატარო. „იმედის“ ბოლო ეთერის შემდეგ პირდაპირ მათთან წავედი. ჩემს ქალიშვილს ტყუპი ჰყავს, გოგონა და ბიჭი, ჩემს ვაჟს ორი ბიჭი ჰყავს. გოგონა მე მგავს ძალიან და ის ყველაფერის წამალი, ბებიას ლამაზმანია, ასე ვეძახი (იღიმის). სალომე ჰქვია. ცისფერთვალება და ფუმფულაა, მამამისი ეძახის ქუნქულას და შერჩა ეს სახელი, ყველა ქუქუშკას ეძახის. მაყურებელს ემოციურად დაემშვიდობეთ და გული არ დაგწყდათ? რა თქმა უნდა, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ძლიერი ადამიანი ვარ. ოთხი წელი ერთად გავატარეთ, კოლექტივს ძალიან მივეჩვიე... როცა ადამიანებს ყოველდღე ხედავ და შემდეგ აღარ გაქვს ამისი საშუალება, ეს ადვილი არ არის... ვინც გადაცემაში დარჩა, მათი წარმატება მხოლოდ გამიხარდება. სოფო, რა გეგმები გაქვთ? ხართ ჩართული შვილის კაფეს მენეჯმენტში? აქამდე არ მქონდა ამის დრო. მიყვარს კეთება და საკმაოდ კარგ რაღაცებს ვამზადებ. ამ კაფეში ჩიზქეიქი ჩემი რეცეპტით მზადდება. ვასიკოს ვეხვეწები, რომ მიმტანად მამუშაოს. სანამ სერიოზულ საქმეს დავიწყებ, ვაპირებ, რომ მიმტანად ვიმუშავო. ჩემი შვილი, ვასიკო, რაღაცებს მიჯერებს, რაღაცებს - არა, მაგრამ მინდა, ჩემი დრო ახლა ამ საქმეს მოვახმარო. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აქ დავრჩები. არ ვმალავ იმას, რომ მინდა ისეთი საქმის წამოწყება, რაც მომცემს შემოსავალს, მინდა, ფული დავაგროვო და ვიფიქრო სიბერეზე (იღიმის)... ვიცი, რომ ახალ სახლში აპირებთ გადასვლას... დიახ, ახლა რემონტი მაქვს. ახლა ჩემს ბიჭთან ერთად ვცხოვრობ კერძო სახლში, რომელიც არაჩვეულებრც ადგილასაა, ჩემი აშენებულია და ძალიან მიყვარს. ის სახლი ვასიკოს დარჩება. ერთი სული აქვს, როდის მომიშორებს (იცინის). გადავალ იქვე ახლოს, ბინაში. ასეთი საყოფაცხოვრებო ამბებით ვარ დაკავებული, რემონტს დავასრულებ მალე. გარდა ამისა, მშურს ადამიანების, რომლებმაც ბევრი ენა იციან, ამიტომაც ეს დრო მსურს, გამოვიყენო ჩემი ინგლისურის გასამყარებლად. „დღის შოუს“ ბევრი დრო მიჰქონდა? დღის განმავლობაში ტელევიზიაში ვიყავი, სამ საათამდე. შინ არ მყავს დამხმარე, სახლის საქმე მთლიანად ჩემი გასაკეთებელია, გამორიცხულია, შვილიშვილები რომ არ ვნახო, ამას პლუს თავის მოვლა, რადგან არავინ გაძლევს საშუალებას, როცა ეკრანზე ხარ, ცუდად გამოიყურებოდე, ამას დავუმატოთ ჩვენი პატარა ბიზნესი და დრო, რასაკვირველია, არ მყოფნიდა. ალბათ, ბევრი კომპლიმენტი გსმენიათ საკუთარ გარეგნობაზე, შესანიშნავად გამოყურებით, გაქვთ რაიმე საიდუმლო? საიდუმლო ისაა, რომ არ უნდა იყო შურიანი (იღიმის). შური და ბოროტება აბერებს. გენეტიკაც მნიშვნელოვანია, დედაჩემი 76 წლისაა და ჩემზე კარგად გამოიყურება, ბებიაჩემიც ასე იყო. ჩვენს ჯიშში არ გვყავს მსუქანი ადამიანი, დამიჯერებთ, რომ ერთ სადილზე ერთი პურის შეჭმა შემიძლია? და წონის პრობლემა არასდროს მქონია. არ გეახლებით მხოლოდ ტკბილს. სახე ერთი 10 წელია, არ გამიწმენდავს, თმასაც და ფრჩხილებსაც თავად ვიკეთებ, ასევე მაკიაჟს. არ მაცვია ბრენდი... ცოტა რომ ვუვლიდე თავს, ალბათ, უფრო უკეთესი შესახედავი ვიქნებოდი. ვაპირებ, რამდენიმე წლის შემდეგ პლასტიკური ქირურგი დავიხმარო და სახე გადავიჭიმო. ასაკში რომ შედიხარ, კანი ბერდება და ამას ვერავინ გაექცევა. იმის მომხრე ვარ, რომ ცოტა ადამიანურად დაბერდე. არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ ყველას ეტყობა. ზომიერება მნიშვნელოვანია. შინაგანი კულტურა არსებობს, რომ 50 წლის ასაკში როგორი კარგი სხეულიც უნდა გქონდეს, მინიქვედაბოლო არ ჩაიცვა, არ მოირგო კონკრეტული ვარცხნილობა. მეც მაქვს დაწესებული იდეალური ჩაცმულობა, პიჯაკი და შარვალი, 7 წელი დიპლომატიური კარიერა მქონდა და ამას მივეჩვიე. კიევიდან რომ დავბრუნდი, აღმოვაჩინე, რომ პიჯაკისა და შარვლის გარდა სამოსი არ მქონდა (იღიმის). ლაპარაკის მანერაც კი სხვა მქონდა, როგორც დიპლომატი, სწავლობ იმას, რომ ბერვჯერ დაფიქრდე, სანამ რაღაცას იტყვი, გადაცემაში კი ყველაფერზე უნდა ილაპარაკო და ბევრი... ამაზე ძალიან ბევრი ხანი ვიწვალე. ახლა, მგონი, ისევ უკან უნდა დავბრუნდე (იღიმის). ხომ არ გაქვთ შემოთავაზება რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურიდან? არის რაღაც შეთავაზებები და დავფიქრდები. არ გამოვრიცხავ დაბრუნებას. გამიმართლა, რომ სახელმწიფო სტრუქტურიდან კმაყოფილი და ბედნიერი წამოვედი. პირად ცხოვრებაზე შეიძლება გკითხოთ? არის რაიმე სიახლე? არა. მარტო ყოფნას ძალიან მივეჩვიე. არ ვგულისხმობ ქალებს, რომლებსაც შვილები არ ჰყავთ. ჩემი ოჯახის წევრები მავსებენ. როცა წიგნს ვკითხულობ ან ფილმს ვუყურებ და ქალებისთვის ტრაგედიაა მარტო დარჩენა, ამაზე ტირიან, ასეთი განცდა არასდროს მქონია. მეორე მხრივ, არ ვამბობ იმას, რომ შეუძლებელია, რა ასაკშიც უნდა იყო, შეგხვდეს ადამიანი, რომელთან ერთადაც იქნები. მე არ შემხვდა ასეთი ადამიანი. არაჩვეულებრივი მეუღლე მყავდა, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა და შესაძლოა, სულ მასთან ვავლებდი პარალელს. 54 წლის ვარ და არ ვიცი, ამ ასაკშიც არის თუ არა შესაძლებელი მეორე ნახევრის პოვნა. შეიძლება, მოხდეს. ჯერჯერობით, არავინაა ისეთი, რომელთან ერთადაც ყოფნა მენდომებოდა. ზოგჯერ იმას ვამბობ ხოლმე, ისეთი უზადო რეპუტაცია მაქვს, დროა, ცოტა შევბღალო-მეთქი (იცინის)... ამ უზადო რეპუტაციას როგორი ადამიანი დაგარღვევინებდათ? ალბათ, ჩემნაირი (იღიმის). ჩაგიდენიათ რაიმე სისულელე? რა თქმა უნდა, სისულელის გარეშე ვის უცხოვრია?!. მაშინ, როცა ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი... საერთოდ, რაც ასაკში შევედი, ყველა ჩემს საქციელზე ვფიქრობ, იმაზე, რაც იყო და რას გავაკეთებ ხვალ. ცხოვრებამ მასწავლა, რომ უნდა იფიქრო წინასწარ, რა მოჰყვება შენს ნაბიჯებს, რადგან გყავს შენი წრე, შვილები. ჩემს ნაბიჯებს შვილების თვალით ვაფასებ. ასე ვიცხოვრე და არაფერი წამიგია. როცა ასაკში შედიხარ, ხვდები, რომ შვილებისგან სამაგიეროს იღებ. ამას წინათ, ვასიკოს ველაპარაკებოდი ჩემს ახლობელზე, ვთქვი, რომ მას შვილები უყურადღებოდ მოექცნენ, ვასიკომ მიპასუხა, როგორც თავად გაზარდა შვილები, ისე მოექცნენ მასო. ვგრძნობ, რომ ჩემმა შვილებმა დამაფასეს. ყველანაირ სიყვარულს დამსახურება უნდა. ხანდახან ჩემს თავს ვეუბნები, ალბათ, ისიც დავიმსახურე, რომ ჩემ გვერდით არავინ არ არის. მეუღლის შემდეგ არავინ ყოფილა, ვისკენაც გულმა გაგიწიათ? როგორ არ ყოფილა, მაგრამ არ ვნანობ, შვილების გულისთვის დავთმე... როგორც ვთქვით, არაფერი უნდა ინანო. უნდა იფიქრო იმაზე, რა იქნება მომავალში კარგი. ცხოვრება იმდენ გამოცდას გიწყობს, სხვანაირად ვერ იცხოვრებ. არავის უნდიხარ დეპრესიული და ცრემლმდენი, არც შვილებს. ყოველთვის ყველას უნდიხარ, როცა კარგი ხარ და უნდა იყო ასეთი, სანამ ამისი ძალა გაქვს (იღიმის). ფოტო: დათუნა აგასი გადაღების ადგილი: კაფე „Yamy Yamy“ ნინო მურღულია [gallery link="file" ids="126069,126070,126071,126072,126073,126074"] [post_title] => სოფო ნარჩემაშვილი: „მეექვსედ თუ მეშვიდედ ვიწყებ ყველაფერს ნულიდან...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sofo-narchemashvili-meeqvsed-tu-meshvided-viwyeb-yvelafers-nulidan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-28 13:09:08 [post_modified_gmt] => 2017-04-28 09:09:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126057 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 125785 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-28 13:08:49 [post_date_gmt] => 2017-04-28 09:08:49 [post_content] => ლაშა ჯოხაძე „ცეკვავენ ვარსკვლავების“ მთავარი დიზაინერია. მისი ბრენდის სახე გარკვეული პერიოდის წინ სალომე ჭაჭუა გახდა. ცნობილი მოცეკვავით, როგორც ყველა ჩვენგანი, ლაშაც აღფრთოვანებულია. ლაშა და სალომე დიზაინერის მაღაზიაში ერთად ჩავწერეთ. ლაშა, როგორ გაგიჩნდა იდეა, რომ სალომე ყოფილიყო შენი ბრენდის სახე? სალომე რომ ძალიან მაგარი გოგოა და ყველა რომ გაგიჟებულია მასზე გამოჩენის პირველი დღიდან, ახალი ამბავი არ არის და მათ რიცხვებში ვარ მეც. გამიხარდა, რომ დამთანხმდა და მოირგო კოსტიუმი, რომელშიც დარწმუნებული ვარ, არ იყო საკუთარ ამპლუაში და მისი მხრიდან რთული იყო. ორმაგად დიდ მადლობას ვუხდი, რომ ჩაატარა ეს ექსპერიმენტი და დამთანხმდა. ეს მოხდა წინა წელს, მოდის კვირეულისთვის. მოირგო კოსტიუმი, უტრირებული თეძოებით, რომელიც მისთვის შევქმენით და ჩენი ლუქბუქისთვის გადავიღეთ. სალომე: როცა მოვდიოდი მოზომებაზე ჩენი პროექტისთვის, სულ რაღაც მომწონდა და სულ რომელიღაც კოსტიუმში ვყოფდი ხელს (იცინის). ზაფხულში ლაშამ დამირეკა და მთხოვა, გამოვსულიყავი მის ჩვენებაზე. დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი, მაგრამ არ ვიცოდი, როგორ უნდა გამევლო... ჩვენების დღეს სულ ვეკითხებოდი, ლაშა, როგორ გამოვიდე-მეთქი. არ მინდოდა, ზომბივით მევლო პოდიუმზე. იქ გამოსვლა ჩემთვის უჩვეულო იყო, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო, სხვათა შორის. სხვანაირი ნერვიულობაა, როცა ჩვენებაზე გამოდიხარ. ლაშა, სალომემ გაამართლა შენი იმედები? რა თქმა უნდა, გაამართლა. ყველა წერდა, ლაშა ჯოხაძის ჩვენება სალომე ჭაჭუამ გახსნაო (იღიმის). ეს იყო ძალიან მაგარი... ლაშას ნამუშევრებში რა გხიბლავს? სალომე: ძალიან ბევრი რამ მომწონს, ჩემს გემოვნებაში ჯდება. რაც კი ლაშას კოსტიუმები მაქვს ნანახი, ყველა მომწონს. მისი შექმნილი ბევრი ზედა მაქვს. ახლაც მოვინიშნე ერთი კაბა, რომელიც უნდა წავიღო. აღმოვაჩინეთ, რომ თითქმის ყველა კაბა სალომეს ტანზეა შეკერილი... ლაშა: ყველაფერი უხდება საოცრად, ორი აზრი არ არის, არაფერს ახალს არ ვამბობ, სალომე ძალიან მომწონს. მისი გადაღებაც ამიტომ გადავწყვიტე. ამ ჯერზე აღარ დავაკისრე ვალდებულებები და აღარ დავტვირთე, შემდეგში ვნახოთ, ალბათ, თანამშრომლობას ისევ გავიმეორებთ (იღიმის). თქვენი ურთიერთობა, ალბათ, „ცეკვავენ ვარსკვლავებში“ დაიწყო? სალომე: ამ პროექტში გავიცანით ერთმანეთი, დავმეგობრდით და ოჯახად მოვდივართ ამდენი ხანია. ლაშა, რთულია არა ამ პროექტზე მუშაობა? რა თქმა უნდა. სულ იმის განცდა მაქვს, რომ მაქსიმუმი უნდა გავაკეთო. უბრალოდ, დროა ძალიან ცოტა და არ გეძლევა დიდი საშუალება. ვინც კარგად ერკვევა ამ საკითხში, გვეხმარებიან. ლაივრეჟიმში მუშაობა რთულია. ბევრი კოსტიუმია შესაკერი. არასდროს ვიმეორებთ კოსტიუმებს, არ გვინდა, ფერები დაემთხვეს, მოკლედ, უამრავი ნიუანსია. ამ მხრივ სალომეს უამრავი რჩევა გვაქვს გათვალისწინებული. სალომე: ლაშა თავადაც ძალიან დაინტერესდა სამეჯლისო-სპორტული ცეკვების კოსტიუმებით, მოეწონა კოსტიუმების შექმნის პროცესი. ეს დიდი პლუსია, რადგან სულ სხვანაირად უდგება ამ საქმეს, თავისი ხედვა აქვს. როგორია შენთვის კარგი სამეჯლისო კოსტიუმი? პირველ რიგში, უნდა იყოს კომფორტული, ჩვენს ცეკვებში ისეთი ილეთებია, რომ კოსტიუმი კარგად უნდა იჯდეს ტანზე. აზიდვების, სხვადასხვა მოძრაობის დროს ელვა არ უნდა გაიხსნას, კოსტიუმი ზედმეტად არ უნდა აიწიოს, ამიტომაც სჭირდება სპეციფიკური შეკერვა და დეტალებზე ყურადღების გამახვილება. ლაშა, რა ურჩევია შენთვის სალომეს? ბევრი ნიუანსი ყოფილა, შეკერვის პროცესში, თუნდაც როგორ მიგვეკერებინა ლიფის ბრეტელი. „ცეკვავენ ვარსკვლავები“ ყოველთვის მომწონდა, დავდიოდი პირველი სეზონიდან მოყოლებული ლაივებზე. არც ერთ პროექტს შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ ეს პროექტი ჩემთვის გამორჩეული და ნომერი პირველია, მრავალფეროვნებით, სიბრჭყვიალით, მუსიკითა და კოსტიუმებით, ამიტომაც ძალიან მინდოდა აქ მუშაობა. მგონი, ქართველი დიზაინერი პირველად კერავს სამეჯლისო ცეკვების კოსტიუმებს ასე მასობრივად... ასე გამოვიდა, მაგრამ ტურნირების კოსტიუმები შოუსთვის შექმნილი სამოსისგან მაინც განსხვავდება. ტურნირებზე გარკვეული შეზღუდვები გვაქვს. „ცეკვავენ ვარსკვლავები“ მაინც შოუა, მთავარ ნიუანსებს ვითვალისწინებთ, კოსტიუმი უნდა იყოს მოხერხებული და კომფორტული, მაგრამ შოუს ვარგებთ, ფანტაზიას ცოტა სხვანაირად ვშლით, რაც ტურნირებზე დაშვებული არ არის. სალომე: თითოეული ჩვენი დადგმა გარკვეულ თემაზეა აგებული, ლაშა კოსტიუმებსაც შესაბამისად არჩევს. შენ თუ გქონია პრეტენზია კოსტიუმის ზედმეტ სითამამეზე? არასდროს მაქვს პრეტენზია, თუკი კოსტიუმი ლამაზია და არ არის ვულგარული. ამას დიდ ყურადღებას ვაქცევ - არა მხოლოდ მე, ლაშასაც არ გაუკეთებია ისეთი კოსტიუმი, რომელიც ვულგარული იქნებოდა. დიდი განსხვავებაა ვულგარულსა და სექსუალურ კოსტიუმს შორის. ეს ერთმანეთში არ უნდა აგვერიოს. ლაშა ყველაზე კარგად ავლებს ამ ხაზს. ზოგადად ვამბობ. ლაშა: რაც უნდა ეცადო, სალომეს ვერ გაავულგარულებ. ჩემთვის სალომე დახურულ კოსტიუმში უფრო სექსუალურია. მაგალითად, ფინალზე, დახურულ, მთლიან ხავერდის კომბენიზონში სალომე ჩემთვის ყველაზე სექსუალური იყო... ყველას ჰგონია, რომ გახსნილ, შიშველ და ტიტველ სამოსში სექსუალურობა უფრო მეტია. მე ასე არ მივიჩნევ. ლაშა, ახლახან გქონდა ფერადი ჩვენება თბილისის მოდის კვირეულზე... ყველა ასეთი წამოწყება ყოველთვის რთულია და საპასუხისმგებლო, როცა ხალხის სამსჯავროზე გამოგაქვს შენი ნამუშევრები. ამას საკუთარ თავზე მუშაობაც სჭირდება, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, რომ არ მოექცე საზოგადოების დიდი გავლენის ქვეშ. როცა კოლექციას ვქმნი, მუდამ ვცდილობ, გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს და არ გავითვალისწინო სხვისი აზრი. კრიტიკას არ ვუშინდები. პირიქით, როცა ჩვენება სრულდება, ის უფრო მეტად მაინტერესებს, რა არ მოეწონათ. რა მოეწონათ, ამაზე ყურადღებას არ ვამახვილებ. პირველი კოლექციისგან ბოლო ბევრად განსხვვაებული იყო. ეს კოლექცია, 27 კოსტიუმი, ორთვენახევრის განმავლობაში შეიქმნა. რამდენად მოეწონათ, ეს სხვა ადამიანებმა გადაწყვიტონ. ჩემთვის თბილისის მოდის კვირეულის დახურვა საპასუხისმგებლო იყო და ძალიან გამიხარდა. სალომე: ახალი კოლექცია ძალიან მომწონა, განსხვავებული იყო წინა ჩვენებისგან. ხელით ნამუშევარი ყვავილები და ზღვის ვარსკვლავები ძალიან ლამაზია. ლაშას ძალიან კომფორტული კოსტიუმები აქვს. თუნდაც გრძელ კაბაში თავს ძალიან კარგად ვგრძნობ. არა მხოლოდ მე, არამედ ბევრ ადამიანს მოსწონს ლაშას ნამუშევრები. ლაშა, ვიცი, რომ შენს კლიენტებს შორის ბევრი ცნობილი ადამიანია... დიახ, ასეა. როცა შენთან მოდიან, ეს დიდი ნდობაა, როცა საკონცერტო ან ყოველდღიურ ჩაცმულობას განდობენ. ეს დიდი პატივისცემის გამოვლინებაა, მით უმეტეს, ცნობილი ადამიანებისგან, რომლებისთვისაც იმიჯი სამუშაოს მნიშვნელოვანი ნაწილია (იღიმის). ფოტო: დათუნა აგასი ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="125791,125792,125793,125794,125795,125796,125797,125798,125799,125800,125801,125802,125803,125804,125805"] [post_title] => როდის იყო სალომე ჭაჭუა ლაშა ჯოხაძისთვის ყველაზე სექსუალური [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rodis-iyo-salome-chachua-lasha-jokhadzistvis-yvelaze-seqsualuri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-28 13:08:49 [post_modified_gmt] => 2017-04-28 09:08:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125785 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123921 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-20 13:42:08 [post_date_gmt] => 2017-04-20 09:42:08 [post_content] => სალომე გოგიაშვილს შინ ვესტუმრეთ, სადაც მისი ოთხი შვილი იზრდება, მაშო, ციბუკა, იკა და დუდა. როგორც სალომე ამბობს, დროს ყველაფრისთვის პოულობს, ბავშვებთან ურთიერთობასაც ახერხებს, მეუღლესთან განმარტოებასაც და ასევე საკუთარ ბიზნესზე ზრუნვასაც. ტელეწამყვანი მალე ავეჯის მაღაზიას გახსნის. მრავალშვილიანი დედის ამპლუა გაქვს. აქტიური ცხოვრების წესიდან დიასახლისობაზე გადართვა როგორია? სალომე: ახლა მაქვს ყველაზე აქტიური პერიოდი, მყავს ოთხი შვილი, რომელთაც სჭირდებათ ყურადღება და მეუღლე, რომელიც ოთხ შვილს უდრის და მას კიდევ მეტი ყურადღება სჭირდება (იცინის). პლუს ამას, გაირკვა, რომ ყველაზე ეჭვიანი მეგობრები მყავს, როგორც კი არ დავურეკავ, მინაწყენდებიან. მაქვს სამსახური და ასევე ბევრი იდეა, რომლის განხორციელებაც მინდა. ბიზნესში გადავერთე, ვაპირებ ავეჯის მაღაზიის გახსნას. ორ კვირაში დასრულდება რემონტი, ავეჯი შევიძინე იტალიაში და მაღაზიაც მალე გაიხსნება. ლამაზი, ხარისხიანი, გემოვნებიანი და არაგადატვირთული ავეჯის ნაკლებობაა თბილისში, თუ არის, ძალიან ძვირია და ყველას არ აქვს შეძენის საშუალება. მინდა, ჩამოვიტანო იტალიური ავეჯი, რომელსაც მომხმარებელი ხელმისაწვდომ ფასად შეიძენს. მაშო, სალომე მართლა ყველაფერს ასწრებს? ყველაფერეს ასწრებს, მაგრამ სულ დაკავებულია. ამის მიუხედავად, სულ ახერხებს, რომ ჩვენთან გაატაროს დრო. სალომე: ჩემს შვილებს დედის ნაკლებობა არ აქვთ. შეძლებისდაგვარად, დედა სულ მათთან ერთადაა. მაშო: სალომე სულ მაკონტროლებს, მირეკავს, აინტერესებს, სად ვარ. სალომე: ან ისე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ იმავე კაფეში მივდივარ, სადაც მაშოა. ვითომ შემთხვევით აღმოვჩნდი, მე და ციბუკა დავდივართ ხოლმე, ვითომ ამას უნდა. მაშო 14 წლისაა, არ არის იმხელა, რომ მარტო იაროს. ალბათ, მეც არ მომეწონებოდა, დედაჩემს რომ ასე ვეკონტროლებინე. მეჩხუბებიან ჩემი მეგობრები, გაუშვიო, მაგრამ არ მომწონს, ღამის ათ საათზე პატარა გოგონები ქუჩაში რომ მხვდებიან სეირნობისას. ახლა მესმის დედაჩემის და მამაჩემის, რატომ არ მიშვებდნენ მარტო ამ ასაკში. მგონია, რომ პატარა ბავშვი ღამე ქუჩაში რომ მარტო დადის, უპატრონოობის შთაბეჭიდლებას ტოვებს. ამიტომ მაშკამ იცის, თუ მეგობრებთან ერთად უნდა წასვლა, ყველგან ვუშვებ, მაგრამ ვიცი, ვისთან ერთადაა და სად არის. ძირითადად, მე თვითონ მიმყავს და რომ გამოდის, მე ვარიგებ ყველას სახლშ (იცინის). მაშო, თაყვანისმცემლები გყავს? არა, მაგრამ თუ მეყოლება, არ ვიცი, რა გვეშველება. თუკი ვინმეს დაინახავს, სულ ეჭვიანობს. ბიჭი მეგობრები მყავს, მაგრამ ძალიან ახლობელი და ბავშვობიდან რომ ვმეგობრობ, მათზე არ ეჭვიანობს. სალომე: გამომიყვანა ურჩხული. ასეც არ არის. პირობას ვდებ, რომ ჩემი შვილების პირად ცხოვრებაში არ ჩავერევი, თუკი მივხვდები, რომ ნორმალური ადამიანი შეარჩიეს. თუკი მივხვდები, რომ ეს ის არ არის, იცით, რაც მოხდება. დაგაინტერესებს შენი შვილების რჩეულებზე ყველაფერი? რას მეკითხები, აბა? როგორ არ დამაინტერესებს (იცინის). გოგო ვარ და ვიცი, რაზეა წამსვლელი ქალი, როცა მამაკაცი უყვარს. შეუძლია, გადააბიჯოს ყველას, ოჯახის წევრებს და წაჰყვეს იმ ადამიანს, ვისაც ჰგონია, მთელი ცხოვრება ეძებდა. როცა დედა ეუბნება, ეს ის არ არის, ვინც შენ გჭირდებაო, მაშინ ჰგონია, ის ბიჭი იჩაგრება და უნდა გადაარჩინოს. მე ხომ გამოვიარე ეს ყველაფერი, „გადავარჩინე“ ვიღაცები (იღიმის) და მივხვდი, სადა ხარ თურმე, რეებს აკეთებ. მე ისე არ მივუდგები შვილებს, როგორც მე მომიდგნენ. როგორც კი ქალს ჯიბრში უდგები, მისი ინსტინქტია, რომ მაინც გააკეთოს ის, რაც უნდა. ვცდილობ, დავმეგობრდე შვილებთან, ახლოს ვიყო და მივცე რჩევა. თუკი არ გაითვალისწინებენ და მზად იქნებიან ცხვირის მოტეხვისთვის, გვერდში მაინც დავუდგები. უბრალოდ, მსურს, რომ არ გამოიარონ ის, რაც მე გამოვიარე. მაშო, შენთვის როგორია სალომე? ძალიან მეგობრული, მასთან ყველაფერზე ლაპარაკი შემიძლია. ძალიან მკაცრიც არ არის. ციბუკა, შენ ფეხბურთელობა გინდა, არა? დავდივარ ფეხბურთზე, ძალიან მომწონს. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია რონალდო. სალომე: ჩვენი მასწავლებელი ამბობს, რომ რაც ჩაფიქრებული გვაქვს, თუკი ბევრს ივარჯიშებს და მოინდომებს, გამოვა. ციბუ ძალიან მონდომებულია. გინდა, რომ ციბუკა ფეხბურთელი გამოვიდეს? რას ამბობ? თუ ეს არ გამოვა, ისეთი მონდომებული ვარ, რომ მე გამოვალ (იცინის). აჩემება მაქვს. რომ დავფეხმძიმდი და გავიგე, რომ ბიჭი იყო, ვთქვი, უნდა იყოს ცისფერთვალება და ქერა და გამოვიდეს ფეხბურთელი-მეთქი. რატომ მინდოდა ეს ფეხბურთელობა, არ ვიცი. რომ წამოიზარდა, გამომიცხადა, არ მინდა ფეხბურთიო. ისე ვინერვიულე, რომ გადაწყვიტა, დედის სიკვდილს ფეხბურთით გატაცება ჯობია. ახლა ძალიან შეუყვარდა. არ არსებობს ფეხბურთელი, მისი ვინაობა რომ არ იცოდეს. ჩემი მეგობრები რაღაცებს რომ ეკითხებიან, ყველაფერს პასუხობს. მე ისე მიხარია, თითქოს უნივერსიტეტი ჰქონდეს დამთავრებული (იცინის). ორმა პატარამ რა შემოიტანა თქვენს ცხოვრებაში? მესამე, ბატონი ირაკლი, მგონი, უფრო მამას ჰგავს. თავისი ასაკისთვის ძალიან განვითარებულია. ბიჭის კვალობაზე ძალიან ადრე დაიწყო ლაპარაკი. უყურებს თურქულ სერიალს, ძალიან განიცდის მისი გმირების ბედს, ახლა ავარიაში მოყოლილა ქალბატონი თუ ბატონი ზეინაბი და ამას განვიცდიდით (იცინის). დუდა ძალიან გაწონასწორებულია. თუ ხასიათზე არაა, არ გაგიღიმებს. იმ დღეს მამამისი ათვალიერებდა პროექტს და მასთან ერთად დაიწყო დათვალიერება. მგონია, რომ არქიტექტურისკენ წავა. საბოლოოდ, რა იქნება, არ ვიცი. თავიდანცე განსაზღვრე შვილების პროფესიები? (იცინის) უბრალოდ, ჩემთვის ვფიქრობ, მაშკა ჯერ არ ვიცი, რა პროფესიას აირჩევს. ჯერ მისი პროფესიაა ბიონსეს ფანობა. მაშო: დედამ სიუპრიზი გამიკეთა, დაბადების დღეზე მაჩუქა ბიონსეს კონცერტის ბილეთი. თავადაც წამომყვა. ჩემი ოცნება ამისრულდა და ყველაზე მაგარ კონცერტს დავესწარი. როგორ ერთობით ერთად? დიდი ოჯახი გაქვთ... სალომე: დღის ამ პერიოდში არ არის სტუმრიანობა, მაგრამ ჩვენი ოჯახის კარი სულ ღიაა. სტუმრები მოსვლას იწყებენ ღამის 11 საათიდან. ამას ჩემი მშობლებისგან ვარ მიჩვეული. ხომ იცი, მზითვი რომ მოაქვთ ქალებს, საძინებელი და სხვა რაღაცები, მე მოვიტანე სტუმრიანობა (იცინის). განწყობა, რომ სახლში მოვედი და უნდა დავიძინო, არასდროს გვაქვს. ვიცით, რომ საღამოს მაინც მოვლენ სტუმრები. საჭმელიც დიდი რაოდენობით მზადდება. თუკი არავინ მოდის, ვხვდებით, რომ მარტო ბავშვების ხმაური არ არის საკმარისი. ბავშვობიდან ვფიქრობდი, რომ ბევრი შვილი მეყოლებოდა, მაგრამ მაშინ ორს ვგულისხმობდი. მადლობა ღმერთს, რომ ოთხი შვილი მყავს. ძალიან რომ არ მეზარებოდეს, მეხუთე შვილსაც გავაჩენდი (იღიმის). მართლა აღარ შემიძლია. მგონი, ოთხი შვილი საკმარისია. ბავშვებსაც აღარ უნდათ სულ ორსული დედა. დედასთან უნდათ დროის გატარება. მაშო: უამრავი და-ძმა მყავს და საკმარისია (იღიმის). ციბუკას გამოუჩნდა და... სალომე: ციბუკას ჰყავს და, 16 წლის ლიზა, რომელიც ახლახან გავიცანით. ეს სოციალურ ქსელში დავწერე, რადგან მინდოდა, საზოგადოებას გაეგო. უნდ აინატრო ასეთი ბავშვი, კულტურული და ჭკვიანი გოგოა. ციბუკა ძალიან უყვარს. ახლახან ავად გახდა, საავადმყოფოში გვეწვინა, მაშო თავისთავად თავზე ედგა, ლიზა თავისი სურვილით მოვიდა, ლოგინში ჩაუწვა და თავს ევლებოდა. ლიზა ციბუკას ასლია გარეგნულად. თვითონ გამოჩნდა ლიზა. მე ვფიქრობდი, რომ ციბუკა ჯერ პატარა იყო, თანაც არ ვიცოდი ლიზას განწყობა, უნდოდა თუ არა ძმის გაცნობა. ლიზამ გამოხატა სურვილი და ძალიან ბედნიერი ვიყავი. ძალიან დიდი ოჯახი შეიკრა. ლიზა და მაშკა, ვფიქრობ, ძალიან ახლო მეგობრები იქნებიან. ციბუს რომ ძალიან მაგარი პატრონი ჰყავს ლიზას სახით, ამაში ეჭვი არ მეპარება და ძალიან მიხარია. სალომე, შენ და ვახო თუ ახერხებთ განმარტოებას ამ ყველაფრის ფონზე? ვახერხებთ. მირეკავს ხოლმე, სამსახურიდან გამოვდივარ და გამოდი, სადმე წავიდეთო. მცალია, თუ არა, აუცილებლად ყველაფერს თავს ვანებებ და მივდივარ მასთან ერთად. კვირაში რამდენიმე დღე, ორი საათით მაინც, მარტო გავდივართ, ეს კაფე იქნება თუ სხვა ადგილი. ხშირად ვმოგზაურობთ სხვადასხვა ქვეყანაში. რომ გადავიწვებით ხოლმე, ვამბობთ, მოდი, წავიდეთ და დავისვენოთო. მაშო: ჩვენ სულ გვინდა, რომ ვახოსა და სალომესთან ერთად წავიდეთ ხოლმე და ხშირად დავყავართ ყოველ ზაფხულს. მგონი, მარტო ყოფნა დიდად არ გამოსდით (იცინიან). ფოტო: დათუნა აგასი ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="123934,123928,123929,123931,123932,123930,123933,123939,123935,123936,123937,123938,123940"] [post_title] => სალომე გოგიაშვილი: „ძალიან რომ არ მეზარებოდეს, მეხუთე შვილსაც გავაჩენდი...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => salome-gogiashvili-dzalian-rom-ar-mezarebodes-mekhute-shvilsac-gavachendi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-20 13:46:56 [post_modified_gmt] => 2017-04-20 09:46:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123921 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 126057 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-28 13:09:08 [post_date_gmt] => 2017-04-28 09:09:08 [post_content] => სოფო ნარჩემაშვილმა ორი დღის წინ „იმედის“ „დღის შოუ“ დატოვა. მისი მიმართვა, სადაც მაყურებელს დაემშვიდობა, ინტერნეტსივრცეში ერთ-ერთი მთავარი ახალი ამბავი იყო. გადაცემის დატოვებიდან მეორე დღეს Fortuna.ge ტელეწამყვანს მისი შვილის კაფეში შეხვდა, სადაც დიასახლისის ამპლუას ირგებს. როგორც გვითხრა, ეს ადგილი ისე უყვარს, არ არის გამორიცხული, რამდენიმე დღით მიმტანის ფუნქციაც მოირგოს. რაც შეეხება შემოთავაზებებს, რამდენიმე შეთავაზება უკვე მიღებული აქვს. სოფოს ტელევიზიაში დაბრუნება აღარ სურს და როგორც თავად აღნიშნა, სახელმწიფო სამსახურში თავს უკეთ იგრძნობს. ცრემლიანი თვალებით დაემშვიდობეთ მაყურებელს, რომელსაც „იმედის შოუდან“ რამდენიმე წლის განმავლობაში ესალმებოდით... სოფო ნარჩემაშვილი: რაღაც იწყება და რაღაც მთავრდება. მომხრე ვარ იმისა, რომ რაღაც ახალი და კარგი დაიწყოს. რამდენიმე მიმართულებით ვფიქრობ, მაგრამ ჯერ ზუსტად არ ვიცი, რა იქნება. „იმედზე“ ახალი ფორმატი იქნება, სადაც საკუთარ თავს ვერ ვხედავ. ბევრი რამ იცვლება, მათ შორის ის გადაცემა, რომლის წამყვანიც გახლდით. ოთხი წელი ვიმუშავე „დღის შოუში“ და ვფიქრობ, რომ ის იყო წარმატებული, ჰყავდა თავისი მაყურებელი და მადლობა მათ. არ ვარ სოცქსელების აქტიური მომხმარებელი, მაგრამ არასდროს მიმიღია მათგან უარყოფითი კომენტარები. მოგეხსენებათ, რა ხდება სოციალურ ქსელებში და როგორ აკრიტიკებენ ადამიანებს. სანამ არის ჩემდამი დადებითი დამოკიდებულება, მინდა, ასე დარჩეს. ანუ თავად დატოვეთ გადაცემა? მოდი, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით. ზედმეტი რაღაცებით აღარ დავინტერესებულვარ. სხვა გზა გამომიჩნდა. ჩემი კარიერა ტელევიზია არასდროს ყოფილა. 30 წელი სახელმწიფო სტრუქტურებში ვმუშაობდი და მინდა, დავბრუნდე, გავაკეთო რაღაც ღირებული, რაც ჩემს ასაკსა და მდგომარეობას შეეფერება. ტელევიზიას დაემშვიდობეთ? ასე გამოდის. ტელევიზიაში ჩემს თავს დღეს ვერ ვხედავ. წარსულზე გული არასდროს მწყდება, რადგან უკეთეს მომავალს ვხედავ. მექვსედ თუ მეშვიდედ ვიწყებ ნულიდან ყველაფერს... ახალი ყოველთვის ყველაფერი საინტერესოა... ბევრჯერ ყოფილა თქვენს ცხოვრებაში, როცა რაღაც დაინგრა და თავიდან მოგიწიათ აშენებამ, ბრძოლამ? საერთოდ, ცხოვრება ბრძოლაა... ზოგ შემთხვევას ჩამონგრევას ვერ დავარქმევ, ზოგჯერ კი მქონია პერიოდები, როცა არ ვიცოდი, მეორე დღეს რა უნდა მეკეთებინა, როგორ უნდა გამეტანა თავი შვილებთან ერთად. ყოფილა დრო, როცა მე მიმიღია გადაწყვეტილება, ზოგჯერ - სხვას, მაგრამ ყველაფერი ჩემ სასიკეთოდ ხდებოდა. როცა ახლის გეშინია, მაშინ სრულდება ცხოვრება, თორემ ნებისმიერი სიტუაციიდან შეიძლება გამოსავლის პოვნა. ჩემთვის ტრაგედიაა, როცა ახლობლებს რაიმე სტკივათ. რამდენიმე დღის წინ ჩემს პატარა შვილიშვილს რაღაც წამოსტკივდა და იყო საშიშროება, რომ სერიოზული რამ ყოფილიყო, მაგრამ ღმერთმა დაიფარა და არაფერი აღმოჩნდა. ეს იყო ზღვარი და მივხვდი, რომ დანარჩენს არაფერს მნიშვნელობა არ აქვს. როცა ორი ჯანმრთელი შვილი და ოთხი არაჩვეულებრივი შვილიშვილი გყავს, კარგი გარემო, ავტორიტეტი, სახელი გაქვს, რისი უნდა გეშინოდეს? პირიქით, არაფრის მეშინია. არც დეპრესიული ვარ. ეს მიუღებელია. ჩემს მეგობრებს მუდამ ვეუბნები და შვილებსაც, როცა რაღაც დამთავრდება, დაასრულეთ და გადაფურცლეთ შემდეგ თავზე. ეს არის ცხოვრების კანონზომიერებაა. თქვენც ასე იქცევით, რთული პერიოდების მიუხედავად... რასაკვირველია. 36 წლის ასაკში გარდამეცვალა მეუღლე, დამრჩა ორი შვილი და ხელფასი მქონდა დაახლოებით 200 ლარი. როცა მეუღლე დავკრძალე, დავჯექი და ვფიქრობდი, რა უნდა გამეკეთებინა მეორე დღეს. გამოჩნდა, რა უნდა მეკეთებინა, უკეთესი და უკეთესი. არ მქონდა დარდისა და ტირილის დრო. სხვა გზა არ იყო. ორი შვილი უნდა გამეზარდა და მომავალზე მეფიქრა. მადლობა ღმერთს, გაიზარდნენ და ახლა იქით მეხმარებიან, არ მაქვს საფიქრალი საყოფაცხოვრებო საკითხებზე. დღეს სამსახურის დაკარგვა არ არის ადვილი... ნამდვილად არ არის. ძალიან ძნელია და მარტივად გადასატანი არ არის, მაგრამ არის მეორე მომენტიც - როცა გაქვს სტაბილური შემოსავალი, ხელფასს ელოდები და ზარმაცდები, არაფერს აკეთებ. ამას მაშინ უფიქრდები, როცა ყოველთვიურ შემოსავალს კარგავ. მეტი შემიძლია და ცუდი ამაში არაფერია. მიჩვეული ვარ ჩემს შემოსავალს და ამაზე, რასაკვირველია, ვფიქრობ, მაგრამ ორი-სამი კვირა მინდა, ჩემს შვილიშვილებთან გავატარო. „იმედის“ ბოლო ეთერის შემდეგ პირდაპირ მათთან წავედი. ჩემს ქალიშვილს ტყუპი ჰყავს, გოგონა და ბიჭი, ჩემს ვაჟს ორი ბიჭი ჰყავს. გოგონა მე მგავს ძალიან და ის ყველაფერის წამალი, ბებიას ლამაზმანია, ასე ვეძახი (იღიმის). სალომე ჰქვია. ცისფერთვალება და ფუმფულაა, მამამისი ეძახის ქუნქულას და შერჩა ეს სახელი, ყველა ქუქუშკას ეძახის. მაყურებელს ემოციურად დაემშვიდობეთ და გული არ დაგწყდათ? რა თქმა უნდა, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ძლიერი ადამიანი ვარ. ოთხი წელი ერთად გავატარეთ, კოლექტივს ძალიან მივეჩვიე... როცა ადამიანებს ყოველდღე ხედავ და შემდეგ აღარ გაქვს ამისი საშუალება, ეს ადვილი არ არის... ვინც გადაცემაში დარჩა, მათი წარმატება მხოლოდ გამიხარდება. სოფო, რა გეგმები გაქვთ? ხართ ჩართული შვილის კაფეს მენეჯმენტში? აქამდე არ მქონდა ამის დრო. მიყვარს კეთება და საკმაოდ კარგ რაღაცებს ვამზადებ. ამ კაფეში ჩიზქეიქი ჩემი რეცეპტით მზადდება. ვასიკოს ვეხვეწები, რომ მიმტანად მამუშაოს. სანამ სერიოზულ საქმეს დავიწყებ, ვაპირებ, რომ მიმტანად ვიმუშავო. ჩემი შვილი, ვასიკო, რაღაცებს მიჯერებს, რაღაცებს - არა, მაგრამ მინდა, ჩემი დრო ახლა ამ საქმეს მოვახმარო. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აქ დავრჩები. არ ვმალავ იმას, რომ მინდა ისეთი საქმის წამოწყება, რაც მომცემს შემოსავალს, მინდა, ფული დავაგროვო და ვიფიქრო სიბერეზე (იღიმის)... ვიცი, რომ ახალ სახლში აპირებთ გადასვლას... დიახ, ახლა რემონტი მაქვს. ახლა ჩემს ბიჭთან ერთად ვცხოვრობ კერძო სახლში, რომელიც არაჩვეულებრც ადგილასაა, ჩემი აშენებულია და ძალიან მიყვარს. ის სახლი ვასიკოს დარჩება. ერთი სული აქვს, როდის მომიშორებს (იცინის). გადავალ იქვე ახლოს, ბინაში. ასეთი საყოფაცხოვრებო ამბებით ვარ დაკავებული, რემონტს დავასრულებ მალე. გარდა ამისა, მშურს ადამიანების, რომლებმაც ბევრი ენა იციან, ამიტომაც ეს დრო მსურს, გამოვიყენო ჩემი ინგლისურის გასამყარებლად. „დღის შოუს“ ბევრი დრო მიჰქონდა? დღის განმავლობაში ტელევიზიაში ვიყავი, სამ საათამდე. შინ არ მყავს დამხმარე, სახლის საქმე მთლიანად ჩემი გასაკეთებელია, გამორიცხულია, შვილიშვილები რომ არ ვნახო, ამას პლუს თავის მოვლა, რადგან არავინ გაძლევს საშუალებას, როცა ეკრანზე ხარ, ცუდად გამოიყურებოდე, ამას დავუმატოთ ჩვენი პატარა ბიზნესი და დრო, რასაკვირველია, არ მყოფნიდა. ალბათ, ბევრი კომპლიმენტი გსმენიათ საკუთარ გარეგნობაზე, შესანიშნავად გამოყურებით, გაქვთ რაიმე საიდუმლო? საიდუმლო ისაა, რომ არ უნდა იყო შურიანი (იღიმის). შური და ბოროტება აბერებს. გენეტიკაც მნიშვნელოვანია, დედაჩემი 76 წლისაა და ჩემზე კარგად გამოიყურება, ბებიაჩემიც ასე იყო. ჩვენს ჯიშში არ გვყავს მსუქანი ადამიანი, დამიჯერებთ, რომ ერთ სადილზე ერთი პურის შეჭმა შემიძლია? და წონის პრობლემა არასდროს მქონია. არ გეახლებით მხოლოდ ტკბილს. სახე ერთი 10 წელია, არ გამიწმენდავს, თმასაც და ფრჩხილებსაც თავად ვიკეთებ, ასევე მაკიაჟს. არ მაცვია ბრენდი... ცოტა რომ ვუვლიდე თავს, ალბათ, უფრო უკეთესი შესახედავი ვიქნებოდი. ვაპირებ, რამდენიმე წლის შემდეგ პლასტიკური ქირურგი დავიხმარო და სახე გადავიჭიმო. ასაკში რომ შედიხარ, კანი ბერდება და ამას ვერავინ გაექცევა. იმის მომხრე ვარ, რომ ცოტა ადამიანურად დაბერდე. არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ ყველას ეტყობა. ზომიერება მნიშვნელოვანია. შინაგანი კულტურა არსებობს, რომ 50 წლის ასაკში როგორი კარგი სხეულიც უნდა გქონდეს, მინიქვედაბოლო არ ჩაიცვა, არ მოირგო კონკრეტული ვარცხნილობა. მეც მაქვს დაწესებული იდეალური ჩაცმულობა, პიჯაკი და შარვალი, 7 წელი დიპლომატიური კარიერა მქონდა და ამას მივეჩვიე. კიევიდან რომ დავბრუნდი, აღმოვაჩინე, რომ პიჯაკისა და შარვლის გარდა სამოსი არ მქონდა (იღიმის). ლაპარაკის მანერაც კი სხვა მქონდა, როგორც დიპლომატი, სწავლობ იმას, რომ ბერვჯერ დაფიქრდე, სანამ რაღაცას იტყვი, გადაცემაში კი ყველაფერზე უნდა ილაპარაკო და ბევრი... ამაზე ძალიან ბევრი ხანი ვიწვალე. ახლა, მგონი, ისევ უკან უნდა დავბრუნდე (იღიმის). ხომ არ გაქვთ შემოთავაზება რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურიდან? არის რაღაც შეთავაზებები და დავფიქრდები. არ გამოვრიცხავ დაბრუნებას. გამიმართლა, რომ სახელმწიფო სტრუქტურიდან კმაყოფილი და ბედნიერი წამოვედი. პირად ცხოვრებაზე შეიძლება გკითხოთ? არის რაიმე სიახლე? არა. მარტო ყოფნას ძალიან მივეჩვიე. არ ვგულისხმობ ქალებს, რომლებსაც შვილები არ ჰყავთ. ჩემი ოჯახის წევრები მავსებენ. როცა წიგნს ვკითხულობ ან ფილმს ვუყურებ და ქალებისთვის ტრაგედიაა მარტო დარჩენა, ამაზე ტირიან, ასეთი განცდა არასდროს მქონია. მეორე მხრივ, არ ვამბობ იმას, რომ შეუძლებელია, რა ასაკშიც უნდა იყო, შეგხვდეს ადამიანი, რომელთან ერთადაც იქნები. მე არ შემხვდა ასეთი ადამიანი. არაჩვეულებრივი მეუღლე მყავდა, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა და შესაძლოა, სულ მასთან ვავლებდი პარალელს. 54 წლის ვარ და არ ვიცი, ამ ასაკშიც არის თუ არა შესაძლებელი მეორე ნახევრის პოვნა. შეიძლება, მოხდეს. ჯერჯერობით, არავინაა ისეთი, რომელთან ერთადაც ყოფნა მენდომებოდა. ზოგჯერ იმას ვამბობ ხოლმე, ისეთი უზადო რეპუტაცია მაქვს, დროა, ცოტა შევბღალო-მეთქი (იცინის)... ამ უზადო რეპუტაციას როგორი ადამიანი დაგარღვევინებდათ? ალბათ, ჩემნაირი (იღიმის). ჩაგიდენიათ რაიმე სისულელე? რა თქმა უნდა, სისულელის გარეშე ვის უცხოვრია?!. მაშინ, როცა ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი... საერთოდ, რაც ასაკში შევედი, ყველა ჩემს საქციელზე ვფიქრობ, იმაზე, რაც იყო და რას გავაკეთებ ხვალ. ცხოვრებამ მასწავლა, რომ უნდა იფიქრო წინასწარ, რა მოჰყვება შენს ნაბიჯებს, რადგან გყავს შენი წრე, შვილები. ჩემს ნაბიჯებს შვილების თვალით ვაფასებ. ასე ვიცხოვრე და არაფერი წამიგია. როცა ასაკში შედიხარ, ხვდები, რომ შვილებისგან სამაგიეროს იღებ. ამას წინათ, ვასიკოს ველაპარაკებოდი ჩემს ახლობელზე, ვთქვი, რომ მას შვილები უყურადღებოდ მოექცნენ, ვასიკომ მიპასუხა, როგორც თავად გაზარდა შვილები, ისე მოექცნენ მასო. ვგრძნობ, რომ ჩემმა შვილებმა დამაფასეს. ყველანაირ სიყვარულს დამსახურება უნდა. ხანდახან ჩემს თავს ვეუბნები, ალბათ, ისიც დავიმსახურე, რომ ჩემ გვერდით არავინ არ არის. მეუღლის შემდეგ არავინ ყოფილა, ვისკენაც გულმა გაგიწიათ? როგორ არ ყოფილა, მაგრამ არ ვნანობ, შვილების გულისთვის დავთმე... როგორც ვთქვით, არაფერი უნდა ინანო. უნდა იფიქრო იმაზე, რა იქნება მომავალში კარგი. ცხოვრება იმდენ გამოცდას გიწყობს, სხვანაირად ვერ იცხოვრებ. არავის უნდიხარ დეპრესიული და ცრემლმდენი, არც შვილებს. ყოველთვის ყველას უნდიხარ, როცა კარგი ხარ და უნდა იყო ასეთი, სანამ ამისი ძალა გაქვს (იღიმის). ფოტო: დათუნა აგასი გადაღების ადგილი: კაფე „Yamy Yamy“ ნინო მურღულია [gallery link="file" ids="126069,126070,126071,126072,126073,126074"] [post_title] => სოფო ნარჩემაშვილი: „მეექვსედ თუ მეშვიდედ ვიწყებ ყველაფერს ნულიდან...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sofo-narchemashvili-meeqvsed-tu-meshvided-viwyeb-yvelafers-nulidan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-28 13:09:08 [post_modified_gmt] => 2017-04-28 09:09:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126057 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 72 [max_num_pages] => 24 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 54e8d2d311077f5d45eefec8272f41d0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )