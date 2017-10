მაია ასათიანი: „მართლა რომ შვილის მოლოდინში ვყოფილიყავი, აუცილებლად მომეშლებოდა მუცელი…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maia-asatiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175172 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maia-asatiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175172 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 102 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] 2017-10-06 14:09:40 [post_date_gmt] => 2017-10-06 10:09:40 [post_content] => ნანუკა ჟორჟოლიანის ქალიშვილი, მარიამ გეგუჩაძე მაია ასათიანს მიმართავს. ემოციური მიძღვნის მთავარი გმირი ნუცა მახვილაძეა... ნუცა და მარიამი პარიზში ერთ უნივერსიტეტში სწავლობდნენ. მარიამი ის ადამიანია, ვინც ნუცასთან იყო, სანამ მაია საფრანგეთში ჩაფრინდებოდა. მარიამი წერს: "თვეებია ჩვენს შორის განსხვავება და დაახლოებით, ერთ სიტუაციაში გავიზარდეთ. პოპულარული დედები, რომლებმაც ასევე ერთ დროს დაიწყეს კარიერა. მარტოხელა დედები, მაგრამ ყურადღებიანი მამები. დედებმა ორივემ პოლიტიკური ჟურნალისტიკით დაიწყეს. შემდეგ ორივემ პირადი თოქ შოუ შექმნა და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ვინ უყურებთ და ვინ არა, თავისი საქმე გააკეთეს + ბევრი რამის პრეცენდენტი შექმნეს. მე დედამისისნაირი, სტაბილურად შავგვრემანი ვარ, ის დედაჩემისნაირად ჭრელი. შემდეგ მე ავდექი და ამერიკაში წავედი. ის ერთი წლის შემდეგ – პარიზში. წელიწადნახევრის შემდეგ, იანვარში პარიზში გადავედი სასწავლებლად. გავიცანი გოგო. წითელი თმებით. ბრდღვიალა. ისეთი გოგო, ახლა რომ ახსნა დავიწყო აუცილებლად იფიქრებთ, რომ ეგეთი კარგი ვერ იქნებოდა და ამეტებსო, ასე რომ უბრალოდ გეტყვით, ყველასგან განსხვავებული. აი ისეთი კარგი, რომ ახლა მაგ ყველაფერზე ლაპარაკი რომ დავიწყო და ყოველ დღე ნუცაზე ვწერო, მაინც არ ამომეწურება საწერი და ვიფიქრებ, რომ რაღაც დამაკლდა. facebook იმის გარდა რომ ბევრ კარგ რაღაცას აკეთებს, ასევე რაღაც კატეგორია ხალხისთვის არის უაზრო აგრესიის და ნეგატივის ფრქვევის მექანიზმი. რისი მსხვერპლიც ხშირად მაია გამხდარა. ასევე დედაჩემიც. იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცი ეს ყველაფერი რა რთულია, ნუცა ოდნავ სხვანაირი წარმომედგინა. მაგრამ მასში ალბათ ყველაზე განსაკუთრებული, რითიც აღფრთოვანებული ვიყავი და ალბათ, ოდნავ შემშურდა ზუსტად ეს იყო. ყველანაირი მასობრივი და საზოგადოებრივი კატეგორიებისგან შორს იდგა. მივხვდი, რომ ამ ყველაფერს მის შინაგან სამყაროზე არანაირი ზეგავლენა არ მოუხდენია. ამ ყველაფერმა მისკენ მიმიზიდა და მივხვდი, რომ ბევრი საინტერესო რაღაც გვქონდა წინ. ასევე, რისი თქმაც დამავიწყდა არის ის, რომ ჩემი პარიზში გადასვლა ძალიან სპონტანური იყო. სანამ ჩავიდოდი, 10 დღით ადრე გადაწყდა. თებერვალში 10 დღე არდადეგები გვქონდა და სადღაც გავფრინდი. სამშაბათს დავბრუნდი. ოთხშაბათს დილით დამირეკეს და მითხრეს , რომ ნუცა ცუდად იყო. მის ბოლო წუთებში მომეცა იმის საშუალება რომ მასთან ერთად ვყოფილიყავი. ამის შემდეგ კი მას ისე ვგრძნობ და იმ დოზით არის ჩემს ცხოვრებაში, როგორც ჩემი ნაწილი. სიკვდილი გვერდზეა და არა შორს. არ მჯერა, რომ რამე უაზროდ ხდება ამ ცხოვრებაში. მჯერა, რომ შემთხვევითობაც არსებობს, მაგრამ ჩემი აზრით, ეს შემთხვევა ძალიან შორსაა შემთხვევითობისგან." ის ასევე მაია ასათიანს მიმართავს: "ცხოვრების მთავარი შეხვედრა წინ გელოდება." "პროფილის" მეოცე სეზონის გახსნას სოციალურ ქსელებში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. განსაკუთრებული გამოდგა მაია ასათიანია ინტერვიუ ინგა გრიგოლიასთან და ინგას მცირე ინტერვიუ - მაიასთან, როცა ტელესახეებმა ის თქვეს, რისი თქმაც დიდი ხანია, სურდათ... მაია ასათიანის მონოლოგმა იმასთან დაკავშირებით, რატომ აგრძელებს ცხოვრებაა ერთადერთი შვილის გამო, არაერთ მაყურებელს მოჰგვარა ცრემლი. აცრემლებული თვალები ჰქონდა თავად მის რესპონდენტსაც, ინგა გრიგოლიას. მოგვიანებით მან სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ როცა გადაცემას უყურა, ტიროდა... ინგამ აღნიშნა: "მაია ასათიანი - რა მიქენი ვზივარ, გიყურებ და ცრემლები მახრჩობს მიყვარხარ ძალიან" 