მანქანის აფეთქების შედეგად ავღანეთში 13 ადამიანი დაიღუპა

ავღანეთმა ტურიზმის განვითარება გადაწყვიტა. ქვეყნის პრეზიდენტმა ტურიზმის სამინისტროს შექმნის ბრძანებას ხელი უკვე მოაწერა და ის დარწმუნებულია, რომ სულ მალე ქვეყნით უცხოელი მოგზაურები დაინტერესდებიან. გამოცემა „Al Bawaba"-ს ინფორმაციით, ჯერჯერობით უცნობია თუ რამხელა ბიუჯეტი ექნება ახალ სამინისტროს და რა იქნება მისი მთავარი მოვალეობები, თუმცა ცნობილია, რომ ის მუშაობას უახლოეს მომავალში დაიწყებს. შეგახსენებთ, რომ ქვეყანა უკვე 40 წელზე მეტია საომარ მდგომარეობაშია. შესაბამისად, ტურიზმი არც თუ უსაფრთხოა და ევროპული ქვეყნები საკუთარ მოქალაქეებს ავღანეთის მონახულებისგან თავის შეკავებას ურჩევენ. ავღანეთი ტურისტულ ბაზარზე შემოდის

გუშინ აშშ-ის მიერ ავღანეთში განხორციელებული ოპერაციის შედეგად „ისლამური სახელმწიფოს" 36 ტერორისტი დაიღუპა. გუშინ, აშშ-მა პირველად გამოიყენა ყველაზე ძლიერი არაბირთვული ბომბი საომარ პირობებში, რომლის სამიზნეც ავღანეთში დაჯგუფება „ისლამური სახელმწიფოს" „ბოევიკები" იყვნენ. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელის დაულათ უაზირის განცხადებით, სამოქალაქო მოსახლეობის შორის დაშავებულები არ არიან. განადგურებულია ბაზა, რომელსაც „ისლამური სახელმწიფო" თავდასხმების განსახორციელებლად იყენებდა. აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ავღანეთში გუშინ განხორციელებულ ოპერაციას „წარმატებული" უწოდა. აშშ-ის ოპერაციის შედეგად „ისლამური სახელმწიფოს" 36 ტერორისტი დაიღუპა

აშშ-მა პირველად გამოიყენა ყველაზე ძლიერი არაბირთვული ბომბი საომარ პირობებში, რომლის სამიზნეც ავღანეთში დაჯგუფება „ისლამური სახელმწიფოს" „ბოევიკები" იყვნენ. დარტყმა აჩინის რაიონში ავღანეთის ნანგარხარის პროვინციაში განხორციელდა. ის პაკისტანის საზღვართან ახლოს მდებარეობს და ფაქტობრივად არ კონტროლდება. სამიზნე „ისლამური სახელმწიფო", მათი გვირაბთა სისტემა იყო, რომელსაც „ბოევიკები" გადასაადგილებლად იყენებენ. საუბარია ბომბზე „GBU-43"-ზე, რომლის ჩამოგდება თვითმფრინავ „MC-130"-დან განხორციელდა. მისი წონა 9,5 ტონას შეადგენს. ამერიკაში აღნიშნულ ბომბს „ყველა ბომბის დედას" უწოდებენ. ოპერაცია რამდენიმე თვის განმავლობაში მზადდებოდა. ყველა ბომბის დედა: აშშ-მ „ისლამური სახელმწიფოს" წინააღმდეგ ყველაზე ძლიერი ბომბი გამოიყენა ავღანეთმა ტურიზმის განვითარება გადაწყვიტა. ქვეყნის პრეზიდენტმა ტურიზმის სამინისტროს შექმნის ბრძანებას ხელი უკვე მოაწერა და ის დარწმუნებულია, რომ სულ მალე ქვეყნით უცხოელი მოგზაურები დაინტერესდებიან. გამოცემა „Al Bawaba"-ს ინფორმაციით, ჯერჯერობით უცნობია თუ რამხელა ბიუჯეტი ექნება ახალ სამინისტროს და რა იქნება მისი მთავარი მოვალეობები, თუმცა ცნობილია, რომ ის მუშაობას უახლოეს მომავალში დაიწყებს. შეგახსენებთ, რომ ქვეყანა უკვე 40 წელზე მეტია საომარ მდგომარეობაშია. შესაბამისად, ტურიზმი არც თუ უსაფრთხოა და ევროპული ქვეყნები საკუთარ მოქალაქეებს ავღანეთის მონახულებისგან თავის შეკავებას ურჩევენ.

ავღანეთი ტურისტულ ბაზარზე შემოდის