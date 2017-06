მარიშკა ჯავახაძე: „ქართველები ხშირად ვერევით სხვების პირად ცხოვრებაში… მინახავს, როგორ მიჰყვება 30 წლის კაცს სტომატოლოგთან დედა…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chemi-colis-daqalebi [1] => marishka-javakhadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136740 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chemi-colis-daqalebi [1] => marishka-javakhadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136740 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1340 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => chemi-colis-daqalebi [1] => marishka-javakhadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => chemi-colis-daqalebi [1] => marishka-javakhadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136740) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1340,12320) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136398 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-05 12:29:55 [post_date_gmt] => 2017-06-05 08:29:55 [post_content] => „ჩემი ცოლის დაქალების“ გუშინდელ სერიას ძალიან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა სოცქსელში. ბარბარიკა მანტკავასა და მისი და ქმრის სანათესაოს ერთობლივმა ვიზიტმა გინეკოლოგთან „ფეისბუქი“ „ააფეთქა“. ბევრი წერს, რომ მეგრელებში ამგვარი წესი მისაღებია და ექიმთან ასეთი დიდი შემადგენლობით დადიან. ვნახოთ, როგორ ეხმაურებიან ამ ეპიზოდს „ფეისბუქზე“. „კვიჭიებმა დაქოქონ მანქანები" - ამ ფრაზაზე ვაფრენ, გეგონება აფხაზეთის დასაბრუნებლად მიდიან“ „მეგრელების ესკორტი, მართლა ასე იციან მეგრელებმა, თუ პირველივე თვეში არ დაორსულდი, მორჩა კინო, ეგრევე სოფლებიდან წამალს გაჩითავენ ან დედამთილი იმდენს იზამს, დააშორებს“] „მეგრელები და აზერბაიჯანელები მე მარტო მისული ექიმთან ჯერ არ მინახავს“ „მთელი სამარგალო მივიდა ექოზე, კვიჭიები რატო დატოვეთ ქვემოთ, რა დააშავეს?“ „სამწუხაროდ, ჩემი თვალით მაქვს ნანახი ვიდეო (რომელსაც ჩემი აპარატით იღებდნენ), სადაც აჭარელი ახალდაქორწინებული წყვილი სასტუმროში მთელმა სანათესაომ მიაცილა. ნომერში აჰყვნენ. დააბუთქეს ნეფე-პატარძლისთვის განკუთვნილი შამპანური. საძინებელში ლოცეს. ფოტოები უღეს. შეუჭამეს ხილის ასორტი. ვიდეოში ისმის ასევე, რომ ბიძები კიდევ მოსასვლელები არიან და ბარემ დაელოდებიან. და ამ ყველაფერთან ერთად ახალდაქორწინებულებს უფრო ახლობლები ამშვიდებდნენ, ნუ გეშინიათ, თუ რამე გვერდზე ნომერში ვართ და მოგვიკაკუნეთო. ეს ოჯახი უმოკლეს ვადაში დაიშალა“. „ლილოში დადიან ასე, საბანკეტო კაბის საყიდლად რომ არიან ხოლმე ჩამოსულები მთელი დინასტიით“ „ხელის მოსაკიდებელი ადგილი აღარ დარჩა“ „აბა, მეგრელები ვინ ხართ. თქვენთანაც ესე ხდება მთელი საგვარეულოს წაყვანა და წამოყვანები?“ „პარანორმალური მოვლენა“ [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/18919129_1841894592796862_1486527639010148352_n.mp4"][/video] [post_title] => „მეგრელების ესკორტი, მართლა ასე იციან მეგრელებმა“ - როგორ ეხმაურებიან „ჩცდ“-ს გუშინდელ სერიას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => megrelebis-eskorti-martla-ase-ician-megrelebma-rogor-ekhmaurebian-chcd-s-gushindel-serias [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-05 12:29:55 [post_modified_gmt] => 2017-06-05 08:29:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136398 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 136110 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-02 16:39:49 [post_date_gmt] => 2017-06-02 12:39:49 [post_content] => „ჩემი ცოლის დაქალების“ შემქმნელები მალე ახალ ინტერნეტსერიალს გვპირდებიან. მას უკვე ჰყავს პერსონაჟები, რომლებსაც ეტაპობრივად გაგვაცნობენ. სერიალს სახელწოდებაც აქვს - „აისი“. მის „ფეისბუქ“-გვერდზე პირველი ვიდეო გამოჩნდა, სადაც პირველ პერსონაჟს გვაცნობენ. ის გიორგი ცინაძეა, მწერალი ახალი ისტორიების ძიებაში. სწორედ ის გახლავთ სერიალის ერთ-ერთი წამყვანი პერსონაჟი. [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/18768833_1865745367082316_6083203270724026368_n.mp4"][/video] [post_title] => „ჩემი ცოლის დაქალების“ ჯგუფი ახალ ინტერნეტსერიალს მალე შემოგვთავაზებს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chemi-colis-daqalebis-jgufi-akhal-internetserials-male-shemogvtavazebs-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 17:39:50 [post_modified_gmt] => 2017-06-02 13:39:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136110 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 131877 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-17 20:01:35 [post_date_gmt] => 2017-05-17 16:01:35 [post_content] => "ჩემი ცოლის დაქალებში" გიორგი მარშანია (ვიდეოში მარცხნივ) განასახიერებდა ტრანსვესტიტ ნინოს, ხოლო ბექა ლემონჯავა კი გრიშა კაკაჩიას შვილის, თემოს როლში ახლახან დააკავეს. როგორც ჩანს, მაყურებელს ეს ორი მსახიობი ერთმანეთში აერია. ამიტომაც სერიალის შემოქმედებითმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, ორივე მსახიობის მონაწილეობით ვიდეო გაევრცელებინა. [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/05/18535704_1859226791066989_4005907394159706112_n.mp4"][/video] [post_title] => "ჩემი ცოლის დაქალების" ორი მსახიობი ერთმანეთში აერიათ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chemi-colis-daqalebis-ori-msakhiobi-ertmanetshi-aeriat-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 20:04:42 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 16:04:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131877 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 136398 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-05 12:29:55 [post_date_gmt] => 2017-06-05 08:29:55 [post_content] => „ჩემი ცოლის დაქალების“ გუშინდელ სერიას ძალიან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა სოცქსელში. ბარბარიკა მანტკავასა და მისი და ქმრის სანათესაოს ერთობლივმა ვიზიტმა გინეკოლოგთან „ფეისბუქი“ „ააფეთქა“. ბევრი წერს, რომ მეგრელებში ამგვარი წესი მისაღებია და ექიმთან ასეთი დიდი შემადგენლობით დადიან. ვნახოთ, როგორ ეხმაურებიან ამ ეპიზოდს „ფეისბუქზე“. „კვიჭიებმა დაქოქონ მანქანები" - ამ ფრაზაზე ვაფრენ, გეგონება აფხაზეთის დასაბრუნებლად მიდიან“ „მეგრელების ესკორტი, მართლა ასე იციან მეგრელებმა, თუ პირველივე თვეში არ დაორსულდი, მორჩა კინო, ეგრევე სოფლებიდან წამალს გაჩითავენ ან დედამთილი იმდენს იზამს, დააშორებს“] „მეგრელები და აზერბაიჯანელები მე მარტო მისული ექიმთან ჯერ არ მინახავს“ „მთელი სამარგალო მივიდა ექოზე, კვიჭიები რატო დატოვეთ ქვემოთ, რა დააშავეს?“ „სამწუხაროდ, ჩემი თვალით მაქვს ნანახი ვიდეო (რომელსაც ჩემი აპარატით იღებდნენ), სადაც აჭარელი ახალდაქორწინებული წყვილი სასტუმროში მთელმა სანათესაომ მიაცილა. ნომერში აჰყვნენ. დააბუთქეს ნეფე-პატარძლისთვის განკუთვნილი შამპანური. საძინებელში ლოცეს. ფოტოები უღეს. შეუჭამეს ხილის ასორტი. ვიდეოში ისმის ასევე, რომ ბიძები კიდევ მოსასვლელები არიან და ბარემ დაელოდებიან. და ამ ყველაფერთან ერთად ახალდაქორწინებულებს უფრო ახლობლები ამშვიდებდნენ, ნუ გეშინიათ, თუ რამე გვერდზე ნომერში ვართ და მოგვიკაკუნეთო. ეს ოჯახი უმოკლეს ვადაში დაიშალა“. „ლილოში დადიან ასე, საბანკეტო კაბის საყიდლად რომ არიან ხოლმე ჩამოსულები მთელი დინასტიით“ „ხელის მოსაკიდებელი ადგილი აღარ დარჩა“ „აბა, მეგრელები ვინ ხართ. თქვენთანაც ესე ხდება მთელი საგვარეულოს წაყვანა და წამოყვანები?“ „პარანორმალური მოვლენა“ [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/18919129_1841894592796862_1486527639010148352_n.mp4"][/video] [post_title] => „მეგრელების ესკორტი, მართლა ასე იციან მეგრელებმა“ - როგორ ეხმაურებიან „ჩცდ“-ს გუშინდელ სერიას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => megrelebis-eskorti-martla-ase-ician-megrelebma-rogor-ekhmaurebian-chcd-s-gushindel-serias [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-05 12:29:55 [post_modified_gmt] => 2017-06-05 08:29:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136398 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 54 [max_num_pages] => 18 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ff94fc101a480ea271eaa011a95a4219 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )