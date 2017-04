მართლმადიდებლები დღეს დიდ პარასკევს აღნიშნავენ, უფლის ჯვარცმის დღეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => witeli-paraskevi [1] => didi-paraskevi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122628 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => witeli-paraskevi [1] => didi-paraskevi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122628 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5584 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => witeli-paraskevi [1] => didi-paraskevi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => witeli-paraskevi [1] => didi-paraskevi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122628) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14783,5584) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 47226 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-04-29 12:11:53 [post_date_gmt] => 2016-04-29 08:11:53 [post_content] => დღეს წითელი პარასკევია, დიდმარხვის ყველაზე მძიმე დღე. ამ დღეს მართლმადიდებლურ ტაძრებში წირვა არ აღევლინება, მორწმუნეები ქრისტეს ჯვარცმას, ჯვრიდან გარდამოხნას და დასაფლავებას იხსენებენ. 14 საათზე საქართველოს ყველა ეკლესიაში გარდამოხსნის რიტუალი შესრულდება, რადგან იესო ქრისტე ჯვარზე სწორედ ამ დროს მიიცვალა. ტაძრის შუაგულში მზადდება ყვავილებით მორთული სადგამი, საკურთხეველში კი გარდამოხსნას, დიდ ქსოვილს დაასვენებენ, სადაც მაცხოვარია ამოქარგული. სასულიერო პირები გარდამოხსნას საკურთხევლიდან გამოაბრძანებენ, ტაძარში ერთხელ შემოატარებენ და ტაძრის შუაში მოთავსებულ სადგამზე დააბრძანებენ. რიტუალს საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი სამების საკათედრო ტაძარში შეასრულებს. გარდამოხსნა ტაძრის შუაგულში არასრული სამი დღის განმავლობაში რჩება, რაც იმის სიმბოლოა, რომ მაცხოვარი აღდგომამდე სწორედ სამი დღე იყო საფლავში. წითელ პარასკევს მართლმადიდებლები კვერცხებს წითლად ღებავენ. [post_title] => დღეს წითელი პარასკევია, მარხვის ყველაზე მძიმე დღე

[post_date] => 2016-04-29 12:11:53

დღეს წითელი პარასკევია, დიდმარხვის ყველაზე მძიმე დღე. ამ დღეს მართლმადიდებლურ ტაძრებში წირვა არ აღევლინება, მორწმუნეები ქრისტეს ჯვარცმას, ჯვრიდან გარდამოხნას და დასაფლავებას იხსენებენ. 14 საათზე საქართველოს ყველა ეკლესიაში გარდამოხსნის რიტუალი შესრულდება, რადგან იესო ქრისტე ჯვარზე სწორედ ამ დროს მიიცვალა. ტაძრის შუაგულში მზადდება ყვავილებით მორთული სადგამი, საკურთხეველში კი გარდამოხსნას, დიდ ქსოვილს დაასვენებენ, სადაც მაცხოვარია ამოქარგული. სასულიერო პირები გარდამოხსნას საკურთხევლიდან გამოაბრძანებენ, ტაძარში ერთხელ შემოატარებენ და ტაძრის შუაში მოთავსებულ სადგამზე დააბრძანებენ. რიტუალს საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი სამების საკათედრო ტაძარში შეასრულებს. გარდამოხსნა ტაძრის შუაგულში არასრული სამი დღის განმავლობაში რჩება, რაც იმის სიმბოლოა, რომ მაცხოვარი აღდგომამდე სწორედ სამი დღე იყო საფლავში. წითელ პარასკევს მართლმადიდებლები კვერცხებს წითლად ღებავენ. 