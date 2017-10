მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზაზე მოძრაობა შეიზღუდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => transporti [1] => akrdzalva [2] => mckheta-stefanwminda-larsis-saavtomobilo-gza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176016 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => transporti [1] => akrdzalva [2] => mckheta-stefanwminda-larsis-saavtomobilo-gza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176016 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1296 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => transporti [1] => akrdzalva [2] => mckheta-stefanwminda-larsis-saavtomobilo-gza ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => transporti [1] => akrdzalva [2] => mckheta-stefanwminda-larsis-saavtomobilo-gza ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176016) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1980,20295,1296) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161557 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-08 13:32:09 [post_date_gmt] => 2017-09-08 09:32:09 [post_content] => საქართველოსთვის მთავარი ინვესტორი ქვეყანა აზერბაიჯანია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2017 წლის II კვარტალში უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნების წილი ასეთია: აზერბაიჯანი 36.6 პროცენტი, ნიდერლანდები 12.4 პროცენტი, ხოლო თურქეთი - 11.3 პროცენტით. საქსტატის წინასწარი მონაცემებითვე, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2017 წლის II კვარტალში 346.6 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 2016 წლის II კვარტალის დაზუსტებულ მონაცემებზე 14.3 პროცენტით ნაკლებია. მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში განხორციელებულმა პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 751.0 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის დაზუსტებულ მაჩვენებელზე 5.5 პროცენტით ნაკლებია. სამი უმსხვილესი სექტორის წილმა (განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით) 2017 წლის II კვარტალში 66.3 პროცენტი შეადგინა. ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორში განხორციელდა და 130.4 მლნ. აშშ დოლარს მიაღწია, რაც მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 37.6 პროცენტია. მეორე ადგილზე იმყოფება მშენებლობის სექტორი 70.0 მლნ. აშშ დოლარით, ხოლო მესამეზე - სასტუმროების და რესტორნების სექტორი 29.3 მლნ. აშშ დოლარით. [post_title] => საქართველოში შემოსული უცხოური ინვესტიციების მოცულობა შემცირდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-shemosuli-uckhouri-investiciebis-moculoba-shemcirda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 13:32:09 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 09:32:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161557 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 160768 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-06 17:00:53 [post_date_gmt] => 2017-09-06 13:00:53 [post_content] => ძალიან მიხარია, რომ უკანასკნელი ხუთი წლის მანძილზე საქართველოს პოზიციები ყველა საერთაშორისო რეიტინგის მიხედვით გაუმჯობესდა და მოწინავე ადგილი დაიკავა იმ ქვეყნებთან შედარებით, რომელშიც ჩვენ ვმუშაობთ, - ამის შესახებ EBRD-ის პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარტიმ განაცხადა. მისი თქმით, ამ გარემოებამ, საქართველოს მიღწევებმა, EBRD-ს საშუალება მისცა, მეტი ინვესტიცია განეხორციელებინა ამ ქვეყანაში. „სწორედ ამიტომ, 2016 წელი რეკორდული მაჩვენებლით გამოირჩეოდა - 17 პროექტის ფარგლებში 250 მილიონი ევროს ინვესტიცია განხორციელდა. ეს EBRD-ისათვის ნამდვილად რეკორდული მაჩვენებელი იყო საქართველოს მასშტაბით. 2016 წელს განხორციელებული ინვესტიცია ძალიან ბევრ ინოვაციას და სიახლეს მოხმარდა. მაგალითად, 80 მილიონი ევროს ინვესტიცია კერძო სექტორის წარმომადგენლების ძალიან ფართო სპექტრს მოხმარდა. მათ შორისაა ჯანდაცვა, აგრობიზნესი, ტელეკომუნიკაციები, საკუთრება და ტურიზმი. ელექტროენერგიის კუთხით შეიქმნა კავკასიაში პირველი ქარის ენერგიის სადგური გორში. ამგვარი სადგური პირველია კავკასიაში. მუნიციპალურ სექტორში სამი უნიკალური პროექტის ფარგლებში 40 მილიონი ევროს ინვესტიცია განხორციელდა. მათ შორისაა ლურჯი ავტობუსები აქ, თბილისში, რომელთა შესახებაც ყველამ იცის; მყარი ნარჩენების შესაგროვებელი ავტომანქანები ქვეყნის მასშტაბით, ქობულეთში კი აშენდა წყლის გადამამუშავებელი ქარხანა. ტრანსპორტის კუთხით გაფორმდა სუვერენული სესხი, რომელიც მოხმარდება სადახლო-ბაგრატაშენის ხიდის მშენებლობას - ეს იქნება საზღვრის კვეთის წერტილი, რეგიონული ეკონომიკის დამაკავშირებელი გზა“, - განაცხადა სუმა ჩაკრაბარტიმ. [post_title] => სადახლო-ბაგრატაშენის ხიდი რეგიონული ეკონომიკის დამაკავშირებელი გზა იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sadakhlo-bagratashenis-khidi-regionuli-ekonomikis-damakavshirebeli-gza-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-06 17:00:53 [post_modified_gmt] => 2017-09-06 13:00:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160768 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 160527 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-06 13:54:15 [post_date_gmt] => 2017-09-06 09:54:15 [post_content] => „15 სექტემბრიდან ავტობუსები ჩვეულ, არასაზაფხულო რეჟიმში დაიწყებენ მუშაობას,“ - ამის შესახებ თბილისის მერიის სატრანსპორტო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის უფროსმა, მირიან ლებანიძემ, განაცხადა. მისივე თქმით, ამავე პერიოდში ახალი, ლურჯი ავტობუსების დამატებითი რაოდენობაც გამოვა დედაქალაქში. „რაც შეეხება ინტერვალსა და გრაფიკს, კომპანიები, რომლებიც მართავენ სამარშრუტო ტაქსებს, განსაზღვრავენ ტრანსპორტის გრაფიკს. მიკროავტობუსების მუშაობა დამოკიდებულია მგზავრთა ნაკადზე. რაც შეეხება ავტობუსების ინტერვალს, ეს მათ მარშრუტზეა დამოკიდებული: ზოგან მარშრუტი შედარებით მცირე ინტერვალისაა, ზოგან - უფრო გრძელი,“ - განაცხადა ლებანიძემ. თბილისის მერის მოადგილის, ირაკლი ლექვინაძის ინფორმაციით, 15 სექტემბრიდან სატრანსპორტო მოძრაობა ჩვეულ რეჟიმში გადაინაცვლებს და თბილისში, ყოველდღიურად, 13 სამარშრუტო ხაზზე, 125 ერთეული ავტობუსი იმოძრავებს. [post_title] => 15 სექტემბრიდან ავტობუსები ჩვეულ რეჟიმში დაიწყებენ მუშაობას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 15-seqtembridan-avtobusebi-chveul-redjimshi-daiwyeben-mushaobas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-06 13:54:15 [post_modified_gmt] => 2017-09-06 09:54:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160527 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 161557 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-08 13:32:09 [post_date_gmt] => 2017-09-08 09:32:09 [post_content] => საქართველოსთვის მთავარი ინვესტორი ქვეყანა აზერბაიჯანია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2017 წლის II კვარტალში უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნების წილი ასეთია: აზერბაიჯანი 36.6 პროცენტი, ნიდერლანდები 12.4 პროცენტი, ხოლო თურქეთი - 11.3 პროცენტით. საქსტატის წინასწარი მონაცემებითვე, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2017 წლის II კვარტალში 346.6 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 2016 წლის II კვარტალის დაზუსტებულ მონაცემებზე 14.3 პროცენტით ნაკლებია. მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში განხორციელებულმა პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 751.0 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის დაზუსტებულ მაჩვენებელზე 5.5 პროცენტით ნაკლებია. სამი უმსხვილესი სექტორის წილმა (განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით) 2017 წლის II კვარტალში 66.3 პროცენტი შეადგინა. ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორში განხორციელდა და 130.4 მლნ. აშშ დოლარს მიაღწია, რაც მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 37.6 პროცენტია. მეორე ადგილზე იმყოფება მშენებლობის სექტორი 70.0 მლნ. აშშ დოლარით, ხოლო მესამეზე - სასტუმროების და რესტორნების სექტორი 29.3 მლნ. აშშ დოლარით. [post_title] => საქართველოში შემოსული უცხოური ინვესტიციების მოცულობა შემცირდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-shemosuli-uckhouri-investiciebis-moculoba-shemcirda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 13:32:09 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 09:32:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161557 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 58 [max_num_pages] => 20 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9d1581bbeaaacd262f0ae11532d38d6a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )