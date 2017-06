მე წავალ: რონალდომ რეალიდან წასვლა გადაწყვიტა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => reali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139125 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => reali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139125 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => reali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ronaldo [2] => reali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139125) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (691,689,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139093 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-16 12:06:29 [post_date_gmt] => 2017-06-16 08:06:29 [post_content] => ზაზა ფაჩულიამ და „გოლდენ სტეიტმა“ NBA-ს ჩემპიონობა გულშემატკივრებთან ერთად ტრადიციულად ქალაქში გასეირნებით აღნიშნეს. კალათბურთელებმა საჩემპიონო თასი მთელს ქალაქში ღია ავტობუსით მოატარეს. გამარჯვებულ „მეომრებს“ ათასობით გულშემატკივარი ეგებებოდა. შეგახსენებთ, რომ 13 ივნისს ზაზა ფაჩულიას გოლდენ სტეიტმა ფინალურ სერიაში „კლივლენდ კავალიერსს“ 4:1 დაამარცხა და ბოლო სამ წელიწადში მეორედ გახდა NBA-ს ჩემპიონი. https://www.youtube.com/watch?v=naFAuxgRWCg [gallery link="file" ids="139116,139117,139118,139119,139120,139121"] [post_title] => ზაზამ და გოლდენ სტეიტმა ჩემპიონობა ქალაქში იზეიმეს (ფოტო, ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zazam-da-golden-steitma-chempionoba-qalaqshi-izeimes-foto-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 12:45:13 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 08:45:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139093 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139089 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-16 11:47:58 [post_date_gmt] => 2017-06-16 07:47:58 [post_content] => საქართველოს მოფარიკავეთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე მეორე მედალი მოიპოვა - თეოდორა კახიანის ოქროს, დღეს რიოს ოლიმპიური თამაშების მონაწილემ და საქართველოს ნაკრების ლიდერმა სანდრო ბაზაძემ ბრინჯაოს მედალი შემატა. ახალი თბილისის ტერიტორიაზე მდებარე ტანვარჯიშის დარბაზში მიმდინარე ევროპირველობაზე სანდრო ბაზაძემ ხმლით ფარიკაობაში გამოსვლა დამაჯერებლად დაიწყო და ნახევარფინალში გავიდა, სადაც მომავალ ჩემპიონთან გერმანიის წარმომადგენელ მაქს ჰარტუნგთან 11:15 დამარცხდა და ბრინჯაოს მედლის მფლობელი გახდა. [post_title] => სანდრო ბაზაძე ბრინჯაოს მედლის მფლობელია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sandro-bazadze-brinjaos-medlis-mflobelia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 11:47:58 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 07:47:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139089 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 138890 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-15 14:22:29 [post_date_gmt] => 2017-06-15 10:22:29 [post_content] => ზაზა ფაჩულიას უდიდეს მიღწევას და აქედან გამომდინარე კომენტარებს, მილოცვებს და ემოციებს ბოლო არ უჩანს. ჩვენმა საამაყო სპორტსმენმაც პირველადი კომენტარის შემდეგ უფრო ვრცელი ინტერვიუ მისცა. საქართველოს ნაკრების კაპიტანს CSN ესაუბრა. ზაზა ფაჩულია: "All Star-ის თამაშები NBA-ს ჩემპიონობასთან ახლოსაც ვერ მოვა. All Star-ში მონაწილეობით საკუთარ თავს, ოჯახს ახარებ, მაგრამ ჩემპიონობით მილიონობით გულშემატკივარია ბედნიერი. შეხედეთ ამ ხალხს, როგორი ბედნიერები არიან ჩვენი ჩემპიონობით. NBA-ს ჩემპიონობა ყველაფერს ნიშნავს. ჩვენ, მთელმა გუნდმა, თითოეულმა კალათბურთელმა თავი გავწირეთ ამისთვის. ზაფხულში აგენტთან ერთად რამდენიმე ვარიანტს განვიხილავდით, რომელ გუნდს უკეთ მოვერგებოდი. როდესაც მითხრეს, რომ „უორიორსი“ ჩემით დაინტერესდა, არ ვიჯერებდი, ამას არ ველოდი. შემდეგ ჩემს ოჯახს დაველაპარაკე, რას ფიქრობდნენ, რას გრძნობდნენ და მივხვდი, რომ ეს იყო სწორი გუნდი, გუნდი, სადაც უნდა გადავსულიყავი. მივიღე გადაწყვეტილება და ჩემს თავს ვუთხარი, არ აქვს მნიშვნელობა, როგორ დასრულდება ეს ტრანსფერი, უკან არ გავიხედები და არ ვინანებ. ძალიან რთული წელი გამოვიდა, თავდაპირველად ბოგუტის საკითხი, შემდეგ კევინ დურანტისა და კავაი ლეონარდის ტრავმა, ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ ვიყავი. ვცდილობდი, რომ ეს ყველაფერი თამაშის დროს არ გამოჩენილიყო. ვფიქრობ, ღირდა ამ ყველაფრის გაძლება, ამ მომენტისთვის, იმისთვის, რასაც ახლა ვგრძნობ. სამწუხაროდ, პირველი ქართველი ვარ, ვინც NBA-ს ჩემპიონი გახდა, თუმცა ეს ყველაფერი ახალგაზრდა კალათბურთელებისთვის მოტივაცია იქნება. ვუსურვებ მათ, რომ იგივე გრძნობა გამოსცადონ, რასაც ახლა მე განვიცდი. 14 წლის ვიყავი, როდესაც საქართველო დავტოვე და ყოველთვის ვეუბნებოდი ჩემს თავს, ახლა დროა, წარმოადგინო შენი დიდი ქვეყანა. ყოველი ნაბიჯისას, რომელიც გადამიდგამს, საქართველო ყოველთვის ჩემს ფიქრებში იყო, იმიტომ, რომ ამ ხალხისგან ძალიან დიდ მხარდაჭერას ვიღებ და ეს ხალხი იმსახურებს მსოფლიო ჩემპიონობას, ძალიან გახარებული ვარ ჩემი ქვეყნისა და უორიორსის გულშემატკივრების გამო. [post_title] => საქართველო ყოველთვის ჩემს ფიქრებში იყო: ეს ხალხი იმსახურებს ჩემპიონობას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-yoveltvis-chems-fiqrebshi-iyo-es-khalkhi-imsakhurebs-chempionobas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-15 14:45:30 [post_modified_gmt] => 2017-06-15 10:45:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138890 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139093 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-16 12:06:29 [post_date_gmt] => 2017-06-16 08:06:29 [post_content] => ზაზა ფაჩულიამ და „გოლდენ სტეიტმა“ NBA-ს ჩემპიონობა გულშემატკივრებთან ერთად ტრადიციულად ქალაქში გასეირნებით აღნიშნეს. კალათბურთელებმა საჩემპიონო თასი მთელს ქალაქში ღია ავტობუსით მოატარეს. გამარჯვებულ „მეომრებს“ ათასობით გულშემატკივარი ეგებებოდა. შეგახსენებთ, რომ 13 ივნისს ზაზა ფაჩულიას გოლდენ სტეიტმა ფინალურ სერიაში „კლივლენდ კავალიერსს“ 4:1 დაამარცხა და ბოლო სამ წელიწადში მეორედ გახდა NBA-ს ჩემპიონი. https://www.youtube.com/watch?v=naFAuxgRWCg [gallery link="file" ids="139116,139117,139118,139119,139120,139121"] [post_title] => ზაზამ და გოლდენ სტეიტმა ჩემპიონობა ქალაქში იზეიმეს (ფოტო, ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zazam-da-golden-steitma-chempionoba-qalaqshi-izeimes-foto-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 12:45:13 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 08:45:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139093 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 774 [max_num_pages] => 258 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 901f157b671dc1560138c432f4874dea [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )