მელიქიშვილის გამზირზე, “სწრაფი ავტობუსები” ორმხრივად იმოძრავებს

"თბილსერვის ჯგუფის" ინფორმაციით, მოქალაქეები ძირითადად, სიგარეტის ნამწვავების ქუჩაში გადაგდების გამო ჯარიმდებიან. „თბილსერვის ჯგუფის“ ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორები დედაქალაქში 3 აპრილიდან გამოჩდნენ. შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორები თბილისის ტურისტულ და ხალხმრავალ ადგილებში წყვილში მოძრაობენ. სპეციალური უნიფორმის გარდა, ისინი აღჭურვილი არიან თანამედროვე ტიპის დამხმარე საშუალებებით – პლანშეტებით, ფოტოაპარატებით და სამხრე კამერებით, რათა თავიდან იქნას აცილებული კონფლიქტური სიტუაციები. ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად, გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში “თბილსერვის ჯგუფის” ინსპექცია უფლებამოსილია შეადგინოს საჯარიმო ოქმი. ინსპექტორების გამოჩენას პირველი ორი კვირის განმავლობაში მხოლოდ ინფორმაციული სახე ჰქონდა – ისინი მოქალაქეებს აფრთხილებდნენ, ინფორმაციას აწვდიდნენ სანქციებთან დაკავშირებით და მათ მიერ დაყრილი ნარჩენის ურნაში ჩაყრისკენ უთითებდნენ. „თბილსერვის ჯგუფი“ ინსპექციამ სხვადასხვა სახის ნარჩენით გარემოს დაბინძურებისთვის მოქალაქეების დაჯარიმება 20 აპრილიდან დაიწყო. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => 21 580 ლარი ნაგვის დაყრისთვის: ინსპექტორებმა 202 ადამიანი დააჯარიმეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 21-580-lari-nagvis-dayristvis-inspeqtorebma-202-adamiani-daajarimes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-07 14:59:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-07 10:59:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128344 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 126254 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-28 17:55:36 [post_date_gmt] => 2017-04-28 13:55:36 [post_content] => მუნიციპალუტი ტრანსპორტით მგზავრობის 80 თეთრიანი საფასური არ გაიზრდება - ამ საკითხის განხილვამ თბილისის საკრებულოში დაპირისპირება გამოიწვია. ერთმანეთს საკრებულოს უმცირესობის წევრი მარინა დათუკიშვილი და უმრავლესობის წევრი ჯაბა სამუშია დაუპირისპირდნენ. მარინა დათუკიშვილის განცხადებით, თბილისის მერიამ სატრანსპორტო კომპანიებს ყოველთვიური 50 ლარიანი საგადასახადო ტარიფები 15 ლარამდე შეუმცირა. ამ გადაწყვეტილებამ ბიუჯეტი 2 450 000-ით დააზარალა. უმრავლესობის წევრ ჯაბა სამუშიას თქმით, საგადასახადო ტარიფი სატრანსპორტო კომპანიებს მხოლოდ იმიტომ შეუმცირდათ, რომ მგზავრობის საფასური არ გაზრდილიყო. "სატრანსპორტო კომპანიებს ტარიფი მხოლოდ იმიტომ შეუმცირდათ, რომ მგზავრობის 80 თეთრიანი საფასური არ გაზრდილიყო. აქამდე სატრანსპორტო კომპანიებს შეეძლოთ იმდენით გაეძვირებინათ ტარიფი, რამდენითაც მოესურვებოდათ, ახლა კი მგზავრობის საფასურს დედაქალაქის მერია და საკრებულო განსაზღვრავს", - განაცხადა სამუშიამ. შეგახსენებთ, რომ მოკლე მანძილზე სამარშუტო ტაქსით მგზავრობის საფასური 40-დან 50 თეთრამდე ცოტა ხნის წინ გაიზარდა. [post_title] => გაიზრდება თუ არა სამარშუტო ტაქსით მგზავრობის ფასი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gaizrdeba-tu-ara-samarshuto-taqsit-mgzavrobis-fasi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-28 20:54:45 [post_modified_gmt] => 2017-04-28 16:54:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126254 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126022 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-28 12:34:26 [post_date_gmt] => 2017-04-28 08:34:26 [post_content] => ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზით ტვირთების გადაზიდვაზე მოლაპარაკებები დაიწყო. ამის შესახებ აზერბაიჯანული მედია იუწყება. მათივე ცნობით, AzRusTrans-მა უკვე მიიღო შეთავაზება, რომელიც ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო ხაზზე ტვირთის გადატანას გულისხმობს. AzRusTrans-ის თავმჯდომარის განცხადებით, გარკვეული წინადადებები მიიღეს უზბეკეთიდან და თურქმენეთიდან. "უკვე მივიღეთ უზბეკეთიდან წინადადება პოლიმერის გადაზიდვაზე. ამჟამად უზბეკეთს ტვირთი ევროპაში ნოვოროსიისკისა და რიგის პორტებიდან გააქვს. ამიტომ, ბაქო-თბილისი-ყარსი მისთვის უფრო მომგებიანია", - აღნიშნავს AzRusTrans-ის თავმჯდომარე, შეგახსენებთ, ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა აზერბაიჯანის-საქართველოსა და თურქეთის მთავრობების შეთანხმებით შენდება. მაგისტრალის მშენებლობა უკვე დასრულების ფაზაშია. აღნიშნული პროექტისთვის აზერბაიჯანს საქართველოსთვის უკვე 630 მილიონი დოლარი აქვს გამოყოფილი. რკინიგზა ექსპლუატაციაში 2017 წლის მეორე ნახევრიდან უნდა შევიდეს. 