მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის საზღვარს მატარებლით გადაკვეთს.

მატარებელი, რომელშიც საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, მიხეილ სააკაშილი, მის მხარდამჭერებთან, ოჯახის წევრებთან და პოლიტიკოსებთან ერთად, ზის, პოლონეთიდან უკრაინის მიმართულებით არ გაემგზავრება, ვიდრე პირადად მიხეილ სააკაშვილი მატარებელს არ დატოვებს. ამის შესახებ უკრაინის ოპოზიციური პარტია „ბატრივშჩინას" ლიდერმა, იულია ტიმოშენკომ, განაცხადა. მისი თქმით, შეტყობინება პოლონეთში უკრაინის ეროვნული პოლიციიდან მივიდა. სააკაშვილი და მისი მომხრეები მატარებელში რჩებიან და უკრაინის პრეზიდენტს უკანონო გადაწყვეტილების მიღებაში ადანაშაულებენ. [post_title] => მატარებელს, სადაც სააკაშვილი იმყოფება, უკრაინისკენ გამგზავრების უფლებას არ აძლევენ

მიხეილ სააკაშვილმა ჟეშოვში დაგეგმილი ბრიფინგი გააუქმა და საზღვარზე, პშემისლში, გაემგზავრა. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა „უკრაინსკაია პრავდა" ავრცელებს. დღეს, დილიდან, პოლონეთში სააკაშვილთან ერთად იმყოფება ევროპარლამენტარი სარიუშ ვოლსკი, რომელიც მისთვის სოლიდარობის გამოსახატავად სპეციალურად ჩავიდა. ევროდეპუტატის თქმით, ახლა მნიშვნელოვანია სააკაშვილის მხარდაჭერა, რათა მას უკრაინაში მშვიდობიანად დაბრუნების საშუალება მიეცეს. ავტობუსში სააკაშვილთან ერთად დეპუტატთა ჯგუფია, რომელიც მას „კრაკოვეცის" გამშვებ პუნქტში მიჰყვება. მასთან ერთად არიან უკრაინული პარტია „ბატკივშჩინას" ლიდერი, იულია ტიმოშენკო, რომელიც აცხადებს, რომ ამ ვიზიტისა და მხარდაჭერის მთავარი მიზანი უკრაინის, კონსტიტუციისა და თითოეული ადამიანის დაცვაა. ის აღნიშნავს, რომ "მიხეილ სააკაშვილის გვერდით დგას იმიტომ, რომ უკრაინაში სამომავლოდ პოლიტიკური რეპრესიები ოპოზიციის წინააღმდეგ აღმოიფხვრას". სააკაშვილთან ერთად იმყოფებიან მისი მეუღლე და 11 წლის შვილი. საზღვარზე, უკრაინის მხრიდან სამართალდამცველები არიან მობილიზებული. პოლონეთის მხრიდან გუშინდლიდან იკრიბებიან სააკაშვილის მხარდამჭერები. მათ ღამე კარვებში გაათენეს და აცხადებენ, რომ უკრაინის ხელისუფლებამ საზღვარზე "ტიტუშკების" მობილიზება მოახდინა, რომლებიც ვითარების არევას და დესტაბილიზაციას ცდილობენ. [post_title] => სააკაშვილმა ჟეშოვში ბრიფინგი გააუქმა და საზღვრისკენ გაემგზავრა

„მორჩა, მივდივართ კრაკოვეცში, უკრაინაში" - ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს და აქვეყნებს ფოტოს, რომელშიც უმცროს ვაჟთან, ნიკოლოზ სააკაშვილთან ერთად არის გადაღებული. 10 სექტემბერს მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში შესვლას კრაკოვეცის სასაზღვრო პუნქტის გავლით ევროპარლამენტარებთან და თავის 11 წლის შვილთან ერთად აპირებს. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=7CfeglMNF38&feature=youtu.be[/embed]
[post_title] => მიხეილ სააკაშვილი - მორჩა, მივდივართ კრაკოვეცში, უკრაინაში [post_title] => მატარებელს, სადაც სააკაშვილი იმყოფება, უკრაინისკენ გამგზავრების უფლებას არ აძლევენ