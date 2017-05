მმართველი გუნდის წევრებისგან 10 000 ლარს ითხოვენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mamuka-akhvlediani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127945 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mamuka-akhvlediani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127945 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3164 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mamuka-akhvlediani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mamuka-akhvlediani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127945) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3164) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 79496 [post_author] => 9 [post_date] => 2016-10-04 20:26:38 [post_date_gmt] => 2016-10-04 16:26:38 [post_content] => საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ხვალ, 5 ოქტომბერს საგანგებო სხდომა ჩატარდება. საბჭოს ვებ გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის მამუკა ახვლედიანის შესახებ მედიით გავრცელებულ ჩანაწერებს შეეხება: 2016 წლის 5 ოქტომბერს, 10:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საგანგებო სხდომა, მედიით გავრცელებულ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილ თავმჯდომარესთან განხორციელებული კომუნიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში საგანგებო სხდომა დაინიშნა

კოალიცია "ქართული ოცნების" წევრების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, რუსთავი2-ის გენერალურმა დირექტორმა, ნიკა გვარამიამ, უპასუხა. როგორც გვარამია ამბობს, ბრალდებები არასერიოზულია და აცხადებს, რომ მამუკა ახვლედიანისთვის არც 6 მილიონი შეუთავაზებია და არც ქრთამი: მამუკა ახვლედიანს ქრთამს ვერ შევთავაზებდი, მას კავშირი არ ჰქონდა საქმეებთან... 6 მილიონად მამუკა ახვლედიანს კი არა, ქიბარ ხალვაშს ვიყიდდი და სარჩელს გაიტანდა. მმართველ გუნდს არაფრის გეგმა არ გააჩნია, არც არჩევნებში გამარჯვების, არც ქვეყნის მართვის და არც ჩემი პასუხისგებაში მიცემის. სამდღიანი ხალხია, პასუხისგებაში ვინ ვის მისცემს მაგას დავინახავთ. კალაძე გასაგებია, როგორც ერკვევა სამართალში. ბოლოს, კარიერის მიწურულს საკუთარ კარებში იტანდა გოლებს და იქაც უკვე ვეღარ აქვს კარგად საქმე. დანარჩენ ორს, რომლებიც თავიანთ თავს იურისტებს ეძახიან, პირველი, პროკურატურამ მათი დიპლომების ნამდვილობა უნდა შეისწავლოს, ორივე სისულელეს ლაპარაკობს. ქათმისტვინა კობახიძის და ჩუგოშვილის შესახებ მეტს საუბარს არ ვაპირებ. ეს ხალხი სრული სერიოზულობით ამბობს, რომ თავისუფლად სუნთქავს ქვეყანა მათი მმართველობის პერიოდში და ფარულ ჩანაწერების შინაარსზე აქტიურად საუბრობენ ისე, რომ არ ინტერესდებიან, რამდენად ავთენტურია ეს ჩანაწერები. 6 მილიონად მამუკა ახვლედიანს კი არა, ქიბარ ხალვაშს ვიყიდიდი და სარჩელს გაიტანდა. თვითლიკვიდაციის რეჟიმში არიან. მე აბსოლიტურად არ მაღელვებს და მადარდებს ის ტყუილები, რასაც სუს-ი ჩემზე ავრცელებს. "6 მილიონად მამუკა ახვლედიანს კი არა, ქიბარ ხალვაშს ვიყიდდი"

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ მას 6 მილიონი ლარი შესთავაზა: შევხვედრილვარ პაატა ბურჭულაძეს, შევხვედრილვარ ირაკლი ღარიბაშვილის, შევხვედრილვარ ბიძინა ივანიშვილს, შევხვედრილვარ ბიძინა ივანიშვილსა და ირაკლი ღარიბაშვილს ერთად და კიდევ ბევრ პოლიტიკოსს და მისაუბრია სასამართლო სისტემაში შექმნილ ვითარებაზე. რა 6 მილიონზეა ლაპარაკი, შესაძლებელია, მთვარეზე მიწის ნაკვეთსაც მთავაზობდა ბიძინა ივანიშვილი. არ არის გამორიცხული, ეს ხელისუფლების ინტერესებში შედიოდეს, რაღაც მიზეზების გამო, ან იმ ადამიანების ინტერესებში, რომლებიც დღეს სასამართლო ხელისუფლებას აფარებენ ხელს. მამუკა ახვლედიანი ნიკა გვარამიასგან 6 მილიონის შეთავაზებას უარყოფს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში საგანგებო სხდომა დაინიშნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ხვალ, 5 ოქტომბერს საგანგებო სხდომა ჩატარდება. საბჭოს ვებ გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის მამუკა ახვლედიანის შესახებ მედიით გავრცელებულ ჩანაწერებს შეეხება: 2016 წლის 5 ოქტომბერს, 10:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საგანგებო სხდომა, მედიით გავრცელებულ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილ თავმჯდომარესთან განხორციელებული კომუნიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით.