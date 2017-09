მსოფლიოს მასშტაბით აეროპორტების უმრავლესობა პარალიზებულია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => mgzavrta-registracia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169003 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => mgzavrta-registracia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169003 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1747 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => mgzavrta-registracia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => mgzavrta-registracia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169003) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1747,19709) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168071 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-26 18:03:50 [post_date_gmt] => 2017-09-26 14:03:50 [post_content] => ეკონომიკის მინისტრის, გიორგი გახარიას განცხადებით, თუ გვინდა, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს რეგიონში ეკონომიკური ბიზნესლოგისტიკური ჰაბი, ეს უნდა დაიწყოს აეროპორტიდან. როგორც გახარიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, სწორედ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი უნდა გახდეს ჰაბი. “სინამდვილეში, ხარისხობრივად მომსახურეობის დონე, რა თქმა უნდა, გაიზრდება. კომფორტული იქნება ჩამოფრენა და გაფრენა თბილისიდან. დღევანდელი რენოვაციის შემდეგ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს შეუძლია წელიწადში 4 მილიონი მგზავრის მომსახურეობა, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია. გვინდა, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი არა მხოლოდ მოცულობით იზრდებოდეს, არამედ შინაარსობრივად. ანუ თუ ვამბობთ, რომ ჩვენი ქვეყანა უნდა გახდეს რეგიონში ბიზნესლოგისტიკური ჰაბი, ეს უნდა დაიწყოს აეროპორტიდან. სწორედ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი უნდა გახდეს ჰაბი. აქვე გვაქვს გარკვეული პრობლემები და მეტი გვაქვს სამუშაო მენეჯმენტ კომპანიასთან, რადგან უნდა გაჩნდეს მეტი პირდაპირი ფრენები. ამ მიმართულებით ვმუშაობთ და თუ მართლა გვინდა, რომ ეს ქალაქი იყოს რეგიონის ცენტრი, ამ მიზანს უნდა მივაღწიოთ”, - განაცხადა გიორგი გახარიამ. თბილისის აეროპორტი ამიერიდან შეძლებს 4 მილიონ მგზავრს მოემსახუროს

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მონაცემებით, მიმდინარე წლის 8 თვის განმავლობაში, საქართველოს აეროპორტებმა, რეგულარული და ჩარტერული რეისების შედეგად 2 703 117 მგზავრი გადაიყვანა, რაც 47.92%-ით (875 724 მგზავრით) აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მონაცემს (1 827 393 მგზავრი). ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, მგზავრთა ნაკადის ზრდის მაღალი მაჩვენებლები დაფიქსირდა საქართველოს სამივე საერთაშორისო აეროპორტში: • 2017 წლის 8 თვისგანმავლობაში, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 620 682 მგზავრით მეტს მოემსახურა (სულ 2 071 720 მგზავრი), ვიდრე გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში (1 451 038 მგზავრი). შესაბამისად მგზავრთა ნაკადის ზრდის მაჩვენებელმა 42.78% შეადგინა; • ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთანაკადი 82.59%-ით არის გაზრდილი. თუ წინა წლის 8 თვეში აეროპორტი 154 966 მგზავრსმოემსახურა, მიმდინარე წელს აღნიშნულ მამაჩვენებელმა 282 945 მგზავრი შეადგინა, რაც 127 979 ერთეულით მეტია; • გასული თვეების განმავლობაში, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის მეშვეობით 342 264 მგზავრია გადაყვანილი, რაც 56.36% ით(123 366 მგზავრით) მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე (218 898 მგზავრი). რაც შეეხება ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტებს, სამინისტროს ინფორმაციით, მესტია მიმდინარე წლის 8 თვის განმავლობაში 4 933 მგზავრს მოემსახურა, 98.03%-ითმეტია, ვიდრე გასული წლის პირველ 8 თვეს გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა (2 491). ამბროლაურის აეროპორტმა წელს პირველად მიიღო მგზავრები და იანვრის შუარიცხვებიდან აგვისტოს ბოლომდე 1 255 მგზავრს მოემსახურა. ამასთან, მიმდინარე წლის 8 თვის განმავლობაში, საქართველოს აეროპორტებში 3 859-ით მეტი რეისი განხორციელდა. მონაცემები ასეთია: სამგზავრო და სატვირთო რეისების რაოდენობაა სულ 13 708, აქედან რეგულარული რეისების რაოდენობაა 11 388, ხოლო ჩარტერების- 2 320. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში განხორციელებული რეისების რაოდენობასთან შედარებით, ზრდა 39.18%-სშეადგენს. საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთა ნაკადი 47.92%-ით გაიზარდა

ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთა ნაკადი იზრდება. აეროპორტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მიმდინარე წლის აგვისტოში ქუთაისის აეროპორტში მგზავრთა ნაკადმა 50 170 შეადგინა, რაც წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 66% - ით მეტია. აეროპორტის ცნობითვე, 74% -ით არის გაზრდილი ქუთაისის აეროპორტიდან განხორციელებული რეისების რაოდენობაც. 2017 წლის აგვისტოს მონაცემები 211 რეისს ითვლის. ქუთაისის აეროპორტში მგზავრთნაკადი 66% - ით გაიზარდა

ეკონომიკის მინისტრის, გიორგი გახარიას განცხადებით, თუ გვინდა, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს რეგიონში ეკონომიკური ბიზნესლოგისტიკური ჰაბი, ეს უნდა დაიწყოს აეროპორტიდან. როგორც გახარიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, სწორედ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი უნდა გახდეს ჰაბი. "სინამდვილეში, ხარისხობრივად მომსახურეობის დონე, რა თქმა უნდა, გაიზრდება. კომფორტული იქნება ჩამოფრენა და გაფრენა თბილისიდან. დღევანდელი რენოვაციის შემდეგ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს შეუძლია წელიწადში 4 მილიონი მგზავრის მომსახურეობა, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია. გვინდა, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი არა მხოლოდ მოცულობით იზრდებოდეს, არამედ შინაარსობრივად. ანუ თუ ვამბობთ, რომ ჩვენი ქვეყანა უნდა გახდეს რეგიონში ბიზნესლოგისტიკური ჰაბი, ეს უნდა დაიწყოს აეროპორტიდან. სწორედ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი უნდა გახდეს ჰაბი. აქვე გვაქვს გარკვეული პრობლემები და მეტი გვაქვს სამუშაო მენეჯმენტ კომპანიასთან, რადგან უნდა გაჩნდეს მეტი პირდაპირი ფრენები. ამ მიმართულებით ვმუშაობთ და თუ მართლა გვინდა, რომ ეს ქალაქი იყოს რეგიონის ცენტრი, ამ მიზანს უნდა მივაღწიოთ", - განაცხადა გიორგი გახარიამ. 