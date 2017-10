ნაციონალური მოძრაობა საპროტესტო რეჟიმზე გადადის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => tbilisis-meria [2] => bidzina-ivanishvili [3] => zaal-udumashvili [4] => taboris-mta [5] => pushkinis-skveri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170352 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => tbilisis-meria [2] => bidzina-ivanishvili [3] => zaal-udumashvili [4] => taboris-mta [5] => pushkinis-skveri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170352 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 60 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => tbilisis-meria [2] => bidzina-ivanishvili [3] => zaal-udumashvili [4] => taboris-mta [5] => pushkinis-skveri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => tbilisis-meria [2] => bidzina-ivanishvili [3] => zaal-udumashvili [4] => taboris-mta [5] => pushkinis-skveri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170352) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (458,19746,60,5679,344,1110) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170214 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-02 17:02:35 [post_date_gmt] => 2017-10-02 13:02:35 [post_content] => "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენლის, ნიკა მელიას, ინფორმაციით, მათ აქციის რამდენიმე მონაწილე ნაცემია. "უკიდურესი ძალადობით იყვნენ გამორჩეულები იმიტომ, რომ ესენი არიან ზონდერები, ჯაბა შიკარიანები, კორუმპირებულები, რომლებსაც ანაღვლებთ მხოლოდ მმართველობაში ყოფნის გახანგრძლივება, იმიტომ რომ იციან, ისინი არიან საშოვარზე მოსულები. არამარტო ლევან ხაბეიშვილი, აქციის რამდენიმე მონაწილე არის მძიმედ ნაცემი," - განაცხადა ნიკა მელიამ. [post_title] => აქციის რამდენიმე მონაწილე მძიმედ ნაცემია, მათ შორის ლევან ხაბეიშვილი - ნიკა მელია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aqciis-ramdenime-monawile-mdzimed-nacemia-mat-shoris-levan-khabeishvili-nika-melia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 17:02:35 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 13:02:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170214 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 170106 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-02 16:42:58 [post_date_gmt] => 2017-10-02 12:42:58 [post_content] => "იმ დღეს თბილისელებს თავს ლაფი დაგვასხეს, მაგრამ არავის ეგონოს, თბილისი ამას მოითმენს და უკანონობას შეეგუება," - ამის შესახებ "ნაციონალური მოძრაობის" თბილისის მერობის კანდიდატმა, ზაალ უდუმაშვილმა, მერიის წინ გამართულ საპროტესტო აქციაზე განაცხადა, სადაც თაბორის მთაზე და პუშკინის სკვერის მიმდებარედ არსებულ მიწებთან დაკავშირებით საკრებულოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ . "ესენი არიან მონები, რომლებიც 5 წელია, ასე მონურად ემორჩილებიან თავის ბატონს. საკრებულოში ჩვენი მთავარი მოთხოვნა დღის წესრიგიდან საკითხის ამოღება იყო, ვერ გაუბედეს ბატონს, რომ რამდენიმე დღით მაინც გადაედოთ საკითხის განხილვა. "ბიძინა ივანიშვილს სურს, მხოლოდ ლარი გადაიხადოს თბილისის ცენტრში არსებულ ქონებაში და ისე უნდა ისტორიული ტერიტორიის მითვისება, ამ ყველაფერს უსრულებენ," - განაცხადა ზაალ უდუმაშვილმა. [post_title] => თბილისელებს თავს ლაფი დაგვასხეს, არავის ეგონოს, თბილისი ამას მოითმენს - ზაალ უდუმაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbiliselebs-tavs-lafi-dagvaskhes-aravis-egonos-tbilisi-amas-moitmens-zaal-udumashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 16:42:58 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 12:42:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170106 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 170067 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-02 14:46:04 [post_date_gmt] => 2017-10-02 10:46:04 [post_content] => "დედაქალაქის მერისგან მოვითხოვთ, ჩამოვიდეს, თბილისელებს ჩახედოს თვალებში და უთხრას, რომ თბილისის ქონება არ გადაეცემა ივანიშვილს," - ამის შესახებ "ნაციონალური მოძრაობის" თბილისის მერობის კანდიდატმა, ზაალ უდუმაშვილმა, მერიის წინ გამართულ აქციაზე განაცხადა. უდუმაშვილი დავით ნარმანიას და თბილისის მერიას ბიძინა ივანიშვილის დავალებების შესრულებაში ადანაშაულებს. მისივე თქმით, დავით ნარმანიას აქციის მონაწილეებთან შესახვედრად ნახევარ საათს აძლევს. "მოვითხოვთ, ჩამობრძანდეს ნარმანია და მოგვცეს გარანტია იმის, რომ არჩევნებამდე ეს პროცესი შეჩერებული იქნება. არჩევნების შემდეგ კი თბილისს მიხედავს ის ადამიანი, ვისაც გული შესტკივა და არასდროს გახდება ბიძინა ივანიშვილის მონა. თბილისი ეკუთვნის თოთოეულ თქვენგანს და კეთილი ინებოს ნარმანიამ და მისმა კანტორამ და უარი თქვან ბიძინა ივანიშვილის მონობაზე. აუცილებლად ჩამოვიდეს და გაგვცეს პასუხი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ტალღას ვერ შეაჩერებენ. აქედან ფეხს არ მოვიცვლით, სანამ დედაქალაქის მერისგან პროცესის შეჩერებაზე გარანტიას არ მივიღებთ," - განაცხადა ზაალ უდუმაშვილმა. [post_title] => მოვითხოვთ მერისგან, ჩამოვიდეს და გაგვცეს პასუხი - ნარმანიას 30-წუთიანი ვადა მისცეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => movitkhovt-merisgan-chamovides-da-gagvces-pasukhi-narmanias-30-wutiani-vada-misces [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 15:01:08 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 11:01:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170067 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 170214 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-02 17:02:35 [post_date_gmt] => 2017-10-02 13:02:35 [post_content] => "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენლის, ნიკა მელიას, ინფორმაციით, მათ აქციის რამდენიმე მონაწილე ნაცემია. "უკიდურესი ძალადობით იყვნენ გამორჩეულები იმიტომ, რომ ესენი არიან ზონდერები, ჯაბა შიკარიანები, კორუმპირებულები, რომლებსაც ანაღვლებთ მხოლოდ მმართველობაში ყოფნის გახანგრძლივება, იმიტომ რომ იციან, ისინი არიან საშოვარზე მოსულები. არამარტო ლევან ხაბეიშვილი, აქციის რამდენიმე მონაწილე არის მძიმედ ნაცემი," - განაცხადა ნიკა მელიამ. [post_title] => აქციის რამდენიმე მონაწილე მძიმედ ნაცემია, მათ შორის ლევან ხაბეიშვილი - ნიკა მელია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aqciis-ramdenime-monawile-mdzimed-nacemia-mat-shoris-levan-khabeishvili-nika-melia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 17:02:35 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 13:02:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170214 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 431 [max_num_pages] => 144 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a73f85fdb9f843e292fb9f53974bcfa8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )