ნარმანიას თქმით, პეკინზე მალე ასფალტის დაგება დაიწყება

თბილისის მერი დავით ნარმანია აცხადებს, რომ მთამწმინდაზე ხანძრის გამო მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება. მისი თქმით ცეცხლი დასახლებულ ნაწილს არ მოსდებია. დავით ნარმანიას განცხადებით, ამ წუთებში თავდაცვის სამინისტროსთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. შესაძლოა, სამუშაოებში ვერტმფრენის ჩარევა გახდეს საჭირო. ხანძარი მთაწმინდაზე რამდენიმე წუთის წინ გაჩნდა. გავრცელებული ინფორმაციით ცეცხლი წიწვოვან ხეებს უკიდია. როგორც "ფორტუნას" განუცხადეს ადგილზე 40-მდე მეხანძრე მაშველი მუშაობს, თუმცა ხანძარი ძნელად მისადგომ ტერიტორიაზეა, ამიტომ მეხანძრეებს სამაშველო ოპერაციების ჩატარება უძნელდებათ. [post_title] => დავით ნარმანია: შესაძლოა ვერტმფრენის ჩარევა გახდეს საჭირო [post_title] => თბილისის მერია "სითი-პარკის" გაშვებაზე ფარულ მოლაპარაკებას აწარმოებს - ალეკო ელისაშვილი
[post_content] => თბილისის მერია "სითი-პარკის" გაშვებაზე ფარულ მოლაპარაკებას აწარმოებს, - ამის შესებ განცხადება თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელმა წევრმა და თბილისის მერობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა, ალეკო ელისაშვილმა, დღეს საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მისი თქმით, მერია კომპანია ხვიჩა მაქაცარიას. რომელიც "თბილისის მიკროავტუბუსის" მფლობელია, კულუარულად გაურიგდა და მათ შორის მიღწეულია შეთანხმება, რომ "სითი-პარკთან" ხელშეკრულების დარღვევისთვის მერიის მხრიდან გადასახდელ ჯარიმას - 25 მილიონ ლარს, მაქაცარია გადაიხდის და ბაზარზე ახალი კომპანიით შემოვა. ელისაშვილის ინფორმაციით, მოლაპარაკება ერთი თვეა, მიმდინარეობს, უკვე დასკვნის ეტაპზეა და მერია ოფიციალურ განცხადებას აგვისტოს ბოლოს გააკეთებს. ალეკო ელისაშვილი აცხადებს, რომ "სითი-პარკი" აუცილებლად უნდა გავიდეს, მაგრამ ამისთვის მოლაპარაკება კულუარულად არ უნდა ხდებოდეს და აუცილებელია, რომ კომპანიის ჩასანაცვლებლად საერთაშორისო ტენდერი ყველა წესის დაცვით გამოცხადდეს. [post_title] => კვირის ბოლოს პეკინის ქუჩის მარჯვენა მხარეს მოძრაობა აღდგება
[post_content] => კვირის ბოლოს პეკინის ქუჩის მარჯვენა მხარეს, სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდება და მოძრაობა აღდგება. ამის შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა. დედაქალაქის მერმა პეკინის ქუჩის სარეაბილიტაციო შტაბში შეხვედრა გამართა. დავით ნარმანიას განცხადებით, დაგეგმილი სამუშაოები გეგმა-გრაფიკით, ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. მისი ინფორმაციით, ამ დროისთვის პირველი ეტაპის სამუშაოების 90%-ზე მეტი უკვე დასრულებულია. აღნიშნულ შეხვედრაზე, შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლებთან მიმდინარე და დასრულებული სამუშაოები შეაჯამა და სამომავლო გეგმებზე იმსჯელა. [post_title] => დავით ნარმანია: შესაძლოა ვერტმფრენის ჩარევა გახდეს საჭირო