ნიუტონის რობოტიკის სკოლა: ადგილი, სადაც ბავშვები ინოვაციური სამყაროს ნაწილი ხდებიან

[post_title] => ბიზნესდაჯილდოებაში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაცია 15 აგვისტოს ჩათვლით გრძელდება [post_title] => ქართული ჩანთები მსოფლიოს 7 ქვეყანასა და "ამაზონზე"- ხარისხის გარანტიით [post_title] => Global Finance-მა „თიბისი ბანკი" 6 ნომინაციაში საუკეთესო ბანკად დაასახელა 