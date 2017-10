ოკუპანტებმა სოფელი ოკამის ორი მცხოვრები ჯარიმის გადახდის საფუძველზე გაათავისუფლეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rusi-okupantebi [1] => okami [2] => e-w-sazghvris-ukanonod-gadakveta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182428 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rusi-okupantebi [1] => okami [2] => e-w-sazghvris-ukanonod-gadakveta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182428 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18003 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rusi-okupantebi [1] => okami [2] => e-w-sazghvris-ukanonod-gadakveta ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rusi-okupantebi [1] => okami [2] => e-w-sazghvris-ukanonod-gadakveta ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182428) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20854,20853,18003) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153571 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-14 12:12:00 [post_date_gmt] => 2017-08-14 08:12:00 [post_content] => სპორტსმენი, მსახიობი და ტელეწამყვანი დავით ქაცარავა, სოციალურ ქსელში თბილისი-გორის მაგისტრალთან, სოფელ ორჭოსანში განლაგებული რუსეთის სამხედრო ბაზის ფოტოებს აქვეყნებს. ქაცარავა აანონსებს, რომ მსგავსი ფოტოების გამოქვეყნებას კვლავ აპირებს. "იცნობდეთ ორჭოსანში განლაგებულ რუსეთის სამხედრო ბაზას. ჯერ მხოლოდ ვიზუალურად. მეორე სურათში (სპეციალურად გადაღებულია შორი ხედვით) მსურველებს შეუძლიათ მოძებნონ ოკუპანტების სათვალთვალო საფარი... გაგრძელება მალე იქნება... ძალა ერთობაშია!!!!", – წერს დავით ქაცარავა. მისივე ინფორმაციით, ამ ტერიტორიაზე, დაახლოებით, 1500 ოკუპანტი ცხოვრობს თავიანთი ოჯახით. ქაცარავამ ცოტა ხნის წინ, სამოქალაქო მოძრაობა „ძალა ერთობაშია" დააარსა. მოძრაობის წარმომადგენლები საოკუპაციო ხაზთან "პატრულირებენ". მისი თქმით, პროტესტმა ქვეყნის ოკუპაციასთან დაკავშირებით, სოციალური ქსელიდან რეალურ ცხოვრებაში უნდა გადაინაცვლოს. იხილეთ მეტი სამოქალაქო მოძრაობასა და ქაცარავას წამოწყებაზე: "მორჩა მხოლოდ განრისხებული პოსტების წერა,გადავწყვიტე ოკუპანტებს გზაზე გადავეღობო!" ოკუპანტების მორიგი მსხვერპლი: სოფელ რიყედან 31 წლის მამაკაცი გაიტაცეს

წალენჯიხის რაიონის სოფელ მუჟავაში საოკუპაციო ხაზთან, რუსმა ჯარისკაცებმა 31 წლის მამაკაცი გაიტაცეს. ადგილობრივი მკვიდრი, უტა სამუშია მდინარე ენგურში თევზაობის დროს დაიჭირეს. როგორც თვითმხილველები ჰყვებიან, მამაკაცს შეიარაღებული რუსი ოკუპანტები დაესხნენ თავს და იძულების წესით დააკავეს. გავრცელებული ცნობით, ის აფხაზეთის ტერიტორიაზე გადაიყვანეს და ბრალად ე.წ. საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა წაუყენეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აღნიშნავენ, რომ გატაცების შესახებ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ინფორმირებულია. 