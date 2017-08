ოპოზიცია ხელისუფლებასთან კონსესუსის პირობად პროპორციული სისტემის დაუყოვნებლივ ამოქმედებას ასახელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakonstitucio-cvlilebebi [1] => opoziciis-ertoblivi-ganckhadeba [2] => konsesusi-khelisuflebastan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154279 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakonstitucio-cvlilebebi [1] => opoziciis-ertoblivi-ganckhadeba [2] => konsesusi-khelisuflebastan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154279 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12791 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sakonstitucio-cvlilebebi [1] => opoziciis-ertoblivi-ganckhadeba [2] => konsesusi-khelisuflebastan ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sakonstitucio-cvlilebebi [1] => opoziciis-ertoblivi-ganckhadeba [2] => konsesusi-khelisuflebastan ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154279) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18261,18260,12791) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154139 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-15 18:16:10 [post_date_gmt] => 2017-08-15 14:16:10 [post_content] => მმართველი გუნდი ოპოზიციას პოლიტიკურ დიალოგს სთავაზობს და აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების საშემოდგომო სესიამდე განხილვისთვის მზად არიან. ამის შესახებ განცხადება "ქართული ოცნების" ერთ-ერთმა ლიდერმა, არჩილ თალაკვაძემ დღეს პარლამენტში საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. „ჩვენი გუნდი მზად არის, საშემოდგომო სესიამდე დარჩენილი დრო გამოიყენოს პოლიტიკური დიალოგისთვის, შესაბამისად, ყველა კვალიფიციურ ოპოზიციურ პარტიას ვთავაზობთ, მიმდინარე კვირაში შევიკრიბოთ და განვაახლოთ მსჯელობა საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო, ვინაიდან საქართველოში ჩვენ წარმოვადგენთ პოლიტიკურ პარტიებს, თუმცა საზღვარგარეთ ყველანი წარმოვადგენთ საქართველოს,“ - განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. არჩილ თალაკვაძეს ოპოზიციურ პარტიებთან შეხვედრის კონკრეტული დრო და თარიღი არ დაუსახელებია. ოპოზიციური პარტიები საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით "ვენეციის კომისიას" და ევროპულ სტრუქტურებს სპეციალური განცხადებით მიმართავენ. განცხადებაში საუბარია ცვლილებების იმ ნაწილზე, რომელიც საარჩევნო გარემოს ეხება და ნათქვამია, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის მიმდინარე პროცესი საქართველოში ჩიხში შედის. ოპოზიცია აცხადებს, რომ „ქართული ოცნების" მხრიდან წაყენებული ულტიმატუმის გამო, საარჩევნო გარემოს ცვლილებებთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები შეუძლებელი ხდება. „აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე დღის წინ ოპოზიციურმა პარტიებმა, კიდევ ერთხელ, ღია წერილით მიმართეს ხელისუფლებას, დაიწყოს მოლაპარაკებების პროცესი, მაღალი პოლიტიკური კონსენსუსის მისაღწევად. პასუხად კი, 19 ივლისს, ხელისუფლების შიდა კონსულტაციების შემდეგ, ცნობილი გახდა, რომ მმართველი გუნდი არ აპირებს ოპოზიციასთან საუბარს, იმ საკონსტიტუციო ცვლილებათა პაკეტზე, რომელიც წლის დასაწყისში, ოთხი თვის განმავლობაში განიხილა საკონსტიტუციო კომისიამ, რომელიც გამომოტანილი იყო საჯარო-სახალხო განხილვის ფორმატში და ბოლოს გადმოგზავნილი იყო ვენეციის კომისიისთვის. ხელისუფლებამ, ვენეციის კომისიის დასკვნის შემდეგ , რომელმაც პოზიტიური შეფასება მისცა, საქართველოს პარლამენტის, 150-ვე დეპუტატის პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩევის ინიციატივას, ძირეულად შეცვალა საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტი და პარლამენტში, კვლავ შერეული საარჩევნო სისტემის ინიცირება მოახდინა, რომელიც დაჩქარებული წესით, სამ დღეში, ორი მოსმენით დაამტკიცა კიდეც. "რამდენიმე კვირის წინ სტრასბურგში, "ქართული ოცნების" ლიდერების მიერ გამართული კონსულტაციების შემდეგ, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ღიად განაცხადა, რომ მზადაა ოპოზიციასთან დიალოგისთვის, კონსენსუსის მისღწევად. იგივე განაცხადა პრემიერ მინისტრმაც. სამწუხაროდ, ისევე როგორც საკონსტიტუციო ცვლილების, პაკეტის შემთხვევაში, ამჯერადაც ხელისუფლებამ შეცვალა პოზიცია და ოპოზიციასთან კვლავ ულტიმატუმის ენით დაიწყო საუბარი. "ქართული ოცნება" ოპოზიციას სთავაზობს დაეთანხმონ, შერეული საარჩევნო სისტემის დატოვებას, იმის სანაცვლოდ, რომ ხელისუფლება ერთჯერედად, ანუ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, პოლიტიკური ბლოკების შექმნას უფლებას დაუშვებს. "ჩვენი პრინციპული პოზიცია იყო და არის, შერეული სისტემიდან, სამართლიან პროპორციულ სისტემაზე ( გადაუნაწილებელი მანდატების სამართლიანად გადანაწილების გათვალისწინებით) გადასვლა 2020 წლიდან. ასევე მთელი ოპოზიციური სპექტრი ვთანხმდებით იმაზე, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემის 2024 წლისთვის გადადება, არ შეიძლება! "კონსულტაციების დაწყებამდე ხელისუფლების მხრიდან, კვლავ ასეთი ულტიმატუმის ენით საუბარი, გვიჩენს საფუძვლიან ეჭვს იმასთან დაკავშირებით, რომ "ქართულ ოცნებას" თავად აქვს გადაწყვეტილი დიალოგიოს პროცესი, დაწყებამდე ჩაშალოს, რაც ყოვლად მიუღებელია ოპოზიციითვის, რომლის მიზანს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება და კონსენსუსით მიღებული, საკონსტიტუციო ცვლილებები წარმოადგენს,“ - ნათქვამია განცხადებაში. ქართული ოპოზიციური პარტიები ვენეციის კომისიას და ევრპულ სტრუქტურებს მიმართავენ თხოვნით, კიდევ ერთხელ იქნას დაყენებული საკითხი ქვეყნის უმთავრესი კანონის მიღებისას, უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე, კონსესუსის აუცილებლობის შესახებ. პარლამენტის თავმჯდომარე, ირაკლი კობახიძე, აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ოპოზიციასთან შეხვედრა უახლოეს დღეებში გაიმართება. ამის შესახებ განცხადება ირაკლი კობახიძემ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციასთან დილოგის საკითხზე გააკეთა და აღნიშნა, რომ "ჩვენ, პირველ რიგში, უნდა მოვისმინოთ ის მოთხოვნები, რომელსაც დააყენებს ოპოზიციური პარტიები და ამის შემდეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ ჩვენს პოზიციაზე". ამასთან, კობახიძემ განაცხადა, რომ ოპოზიციასთან შეხვედრა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით უახლოეს დღეებში შედგება, მანამდე კი კონსულტაცია პრემიერმინისტრთან გაიმართება. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ოპოზიციასთან შეხვედრა უახლოეს დღეებში გაიმართება - ირაკლი კობახიძე 