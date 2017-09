ორი ფეხმძიმე „ნიჭიერის“ ჟიურიში (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruska-mayashvili [1] => maka-chichua [2] => nichieri [3] => giorgi-bakhutashvili [4] => stefane-mghebrishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166663 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruska-mayashvili [1] => maka-chichua [2] => nichieri [3] => giorgi-bakhutashvili [4] => stefane-mghebrishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166663 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 588 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ruska-mayashvili [1] => maka-chichua [2] => nichieri [3] => giorgi-bakhutashvili [4] => stefane-mghebrishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ruska-mayashvili [1] => maka-chichua [2] => nichieri [3] => giorgi-bakhutashvili [4] => stefane-mghebrishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166663) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5394,795,1180,588,8270) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166005 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-21 10:45:16 [post_date_gmt] => 2017-09-21 06:45:16 [post_content] => საქართველოს პირველი ლედი მაკა ჩიჩუა და საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი, ბავშვთა ჰოსპისის „ციცინათელების ქვეყანა“ დასახმარებლად გამართულ საქველმოქმედო აუქციონს დაესწრნენ. პირველმა ლედიმ აუქციონზე საკუთარი ხელით მოხატული ზარდახშები წარადგინა. „ყუთების ისტორიის შესახებ მინდა ორი სიტყვით ვთქვა. როცა პრეზიდენტის საჩუქრებს ყუთიდან იღებენ, ისინი ცარიელდება და კარგავენ ფუნქციას. მე გადავწყვიტე, რომ მათ შევუნარჩუნო და გავუხანგრძლივო სიცოცხლე...",-აღნიშნა პირველმა ლედიმ. აუქციონიდან შემოსული თანხა ბავშვთა ჰოსპისის ფუნქციონირებას მოხმარდება. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი აბაშიშვილის განცხადებით, პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით, პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თითოეულ გაყიდულ ლოტს დაემატება ხუთასი ლარი, რომელიც ჰოსპისში გადაირიცხება. საქველმოქმედო საღამოს საერთაშორისო ორგანიზაციების, საქართველოში აკრედიტებული საელჩოებისა და ბიზნესის წარმომადგენლები დაესწრნენ. [post_title] => მაკა ჩიჩუას შექმნილი ნამუშევრები აუქციონზე გაიყიდა (ფოტოები) [post_title] => პროკურატურა მაკა ჩიჩუას ძმასთან საპროცესო შეთანხმების უარყოფის მიზეზებს განმარტავს

პროკურატურა პირველი ლედის, მაკა ჩიჩუას, ძმისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას მიზანშეუწონლად მიიჩნევს. მთავარი პროკურატურის განმარტებით, პირველი ლედის ძმა არაერთგზის არის ნასამართლევი, მათ შორის განზრახ მკვლელობის მცდელობისთვის. ამასთანავე, მის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმით დგინდება, რომ მგალობლიშვილი სასროლად ვარგის ცეცხლსასროლ იარაღსა და საბრძოლო მასალას ინახავდა. „მიხეილ მგალობლიშვილი წარსულში არაერთგზისაა ნასამართლევი, მათ შორის ისეთი ძალადობრივი დანაშაულისთვის, როგორიცაა განზრახ მკვლელობის მცდელობა დამამძიმებელ გარემოებებში. მიხეილ მგალობლიშვილი სასამართლო განხილვებისას აცხადებდა, რომ იარაღები იყო გარდაცვლილი მამის დანატოვარი და წარმოადგენდა რელიქვიას, თუმცა გამოძიებით დადგინდა, რომ იგი მართლსაწინააღმდეგოდ ატარებდა BROWNING-ის კონსტრუქციის იარაღს, ერთი მჭიდით და ერთი ვაზნით. ასევე, სახლში ინახავდა BERETTA-ს იარაღს. ბალისტიკური ექსპერტიზის დასკვნით დადგინდა, რომ ამოღებული იარაღები ვარგისია სროლისთვის, ხოლო ამოღებული ვაზნა ვარგისია გამოსაყენებლად. პროკურატურა მიზანშეუწონლად მიიჩნევს ბრალდებულთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას," - განაცხადეს პროკურატურაში. პირველი ლედის ძმას მიხეილ მგალობლიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი 2017 წლის აპრილში გამოუტანა. [post_title] => ბახვა ბრეგვაძე "ნიჭიერის" კულისებში გადაღებულ ფოტოებს აქვეყნებს

მსახიობი ბახვა ბრეგვაძე სოციალურ ქსელ ფეისბუქში პროექტ "ნიჭიერის" ჟიურის წევრებთან, კულისებში გადაღებულ ფოტოებს აქვეყნებს. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია ჟიურის წევრების ვინაობის შესახებ. ჟიურიში თავის ადგილს დაიკავებს საქართველოს პირველი ლედი, მაკა ჩიჩუა, ჟიურიში ასევე არის მომღერალი სტეფანე მღებრიშვილი და მსახიობი გიორგი ბახუტაშვილი. 