ორი ქართველი რეპერი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკების შეძენა-შენახვისთვის დააკავეს

სამართალდამცველებმა ორი პირი - 1989 წელს დაბადებული მ.მ. და 1996 წელს დაბადებული გ.ქ. ნარკოდანაშაულისათვის თბილისში დააკავეს. სამართალდამცველებმა მ.მ.-ს პირადი ჩხრეკისას 1,4965 გრამი ნარკოტიკული საშუალება „მდმა", ხოლო გ.ქ.-ს პირადი ჩხრეკისას 2,3342 გრამი „მდმა" ამოიღეს. გ.ქ. ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 260-ე მუხლის მე-6 ნაწილის „ა" ქვეპუნქტით). პოლიციამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ამოიღო

იტალიელმა სამართალდამცველებმა 37,5 ტონა ნარკოტიკი აღმოაჩინეს. უცხოური მედიის ცნობით, აკრძალული ტვირთი იტალიის ქალაქ გენუას პორტში აღმოაჩინეს. ნარკოტიკი ლიბიის მიმართულებით გადაჰქონდათ და სავარაუდოდ, „ისლამური სახელმწიფოსთვის" იყო განკუთვნილი. აღმოჩენილი ნივთიერება მასტიმულირებელია, რომლებსაც ისლამისტი ტერორისტები გამძლეობის ასამაღლებლად იყენებენ. იტალიელმა სამართალდამცველებმა 37,5 ტონა ნარკოტიკი აღმოაჩინეს

საყვარელი მუსიკა ტვინზე ნარკოტიკივით მოქმედებს. კანადელი მეცნიერები დარწმუნებულნი არიან, რომ მუსიკას იმავე დოზის სიამოვნების გამოწვევა შეუძლია, როგორც ფსიქოტროპულ პრეპარატებსა თუ სექსს. ამის დასამტკიცებლად მათ ჩაატარეს ექსპერიმენტი, რომელშიც ათობით მოხალისე მონაწილეობდა. ექსპერიმენტში მონაწილე ადამიანებს საყვარელ ჰანგებს ასმენინებდნენ და შემდეგ პლაცებოს სახით ნარკოტიკულ აბს აძლევდნენ. მთელი ამ პროცესის განმავლობაში კი მათი ტვინის აქტივობას სპეციალური აპარატი იკვლევდა. შედეგად, დადგინდა რომ მუსიკა და ნარკოტიკი ერთი და იმავე სახის ბედნიერების ჰორმონს გამოყოფს. საყვარელი მუსიკა ტვინზე ნარკოტიკივით მოქმედებს სამართალდამცველებმა ორი პირი - 1989 წელს დაბადებული მ.მ. და 1996 წელს დაბადებული გ.ქ. ნარკოდანაშაულისათვის თბილისში დააკავეს. სამართალდამცველებმა მ.მ.-ს პირადი ჩხრეკისას 1,4965 გრამი ნარკოტიკული საშუალება „მდმა", ხოლო გ.ქ.-ს პირადი ჩხრეკისას 2,3342 გრამი „მდმა" ამოიღეს. გ.ქ. ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 260-ე მუხლის მე-6 ნაწილის „ა" ქვეპუნქტით).